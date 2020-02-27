Николай Валуев сказал все, что думает о Шушарах и строительстве метро в Петербурге

В гостях у «Радио Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM побывал коренной петербуржец, боксер и депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев. Он продолжает следить за Северной столицей и родным Красносельским районом. «Комсомолка» обсудила с депутатом последние новости о скандалах в российском спорте, появлении медийных персон в политике и даже кормлении грудью в общественных местах. Помимо этого Николай Валуев оценил перемены в Петербурге и рассказал, как организовать идеальное 8 марта.

БЕСЕДКА с Николаем Валуевым. О Шнуре в Госдуме, о транспортной реформе в Петербурге, о допинговых скандалах и о женской груди в Эрмитаже 00:00 00:00

ПЛОХИЕ И ХОРОШИЕ ГОРОДСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

- Петербург меняется, какие перемены вы видите?

- Город «расстраивается» от слова строится, что меня не может не радовать. Нашему любимому Петербургу нужна инфраструктура. Центр города исторический, безусловно, под это не рассчитан, мы не можем себе позволить быть, как москвичи, тем более что у меня теперь есть возможность сравнивать. Петербург – город наследия ЮНЕСКО, нам нельзя перестраивать или раздвигать улицы.

- Ваш коллега, депутат Госдумы Виталий Милонов рвет на себе волосы по поводу Шушар и массовой застройки спальных районов Петербурга…

- И совершенно справедливо это делает! Я был в Шушарах. Мне не раз приходили письма разгневанных жителей о том, что банально не хватает мест в детских садах и школах. Там сейчас даже на грани того, чтобы ввести вторую смену обучения, что само по себе не есть хорошо. Да и в целом, вы просто заедьте туда на машине, попробуйте даже пешком пройтись по дворам Парнаса или Шушар. Вечером вы на велосипеде там с трудом проедете, не говоря о машине.

- Смольный хочет аннигилировать маршрутки, грядет транспортная реформа.

- Это нормально. Я объясню на примере ставшей уже родной Брянской области, потому что вижу ровно такую же проблему. Маршрутчики при любом удобном случае поднимают цены, а потом люди приходят к депутатам и говорят свои фи. А сейчас будет государственное управление, контроль, общий тариф на всех. Все крики и визги по поводу реформы, как правило, от частных извозчиков, я вас уверяю.

- По поводу строительства метро. Александр Беглов вернулся в Петербург и все заговорили, что он пойдет по стопам мэра Собянина. Федеральные деньги войдут в город для крупных инфраструктурных проектов и для строительства подземки.

- Метро! Я с губернатором общался, это его мечта. И головная боль, безусловно. Строительство метро в Москве и Петербурге предполагает совершенно разные затраты. У нас неравномерно метро растет, не совсем в разные стороны и одновременно, вот в чем дело. Но это действительно большие деньги. Я точно знаю, что у губернатора Петербурга амбициозные задачи по строительству подземки.

КРИЗИС В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ

- Как действовать России на международной арене во время различных обвинений? Взять хотя бы ситуацию с ночными обысками у биатлониста Логинова.

- Обыски должны закончиться тем, чтобы Минспорт обратился с исками. Это ведь привело к отсутствию хорошего старта у сборной и возможной потери медалей, не говоря о деморализации. И это все доказуемо. Неважно, что у полиции были формальные причины – им может позвонить любой аноним с каким угодно доносом. Ребят, давайте отвечать – где многомиллионные иски от нас? Я никого не обвиняю из чиновников, но ситуация очень странная. У людей ведь может сложиться впечатление, что у нас рыло в пуху.

- Теперь о летней Олимпиаде 2020 года. Если нас окончательно забанят, что делать?

- Пока преждевременно делать выводы, сейчас еще идут суды. Но в любом случае надо ехать даже в нейтральном статусе. Я всегда говорил это и буду говорить дальше. Но есть оборотная сторона Луны, которую журналисты не освещают – неприезд сборной в полном составе на Олимпиаду означает не только передачу этих путевок другим странам, но и дисквалификацию на последующие два цикла.

- Это целое поколение спортсменов, которые уйдут с международной арены.

- Да, 10 лет. Поэтому нужно все равно ехать. Сама ситуация не столь печальна, как ее рисуют «ура-патриоты». Хотя признаю, что наш спорт крепко держат за причинное место. Если нас макают кое-куда, то надо давать отпор. Вот в случае с Логиновым я этого не вижу.

Николай Валуев на Радио Комсомольская правда в Петербурге.Фото: Никита СКОПИН

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КЛОУНАДЫ НЕТ

- В политику сейчас не идет только ленивый. Шнуров в «Партии Роста», есть партии Захара Прилепина, разработчика игры World of Tanks и какой-то косметической компании. Как к этому относиться?

- Законом это не запрещено. Ведь от нас так долго этого требовали. Ценз на создание партии значительно снизили, отсюда и такое разнообразие.

- Для обычного человека это выглядит как клоунада.

- Но люди этого и хотели. Вот и получили. Это не кость народу была брошена. Это ответ власти на запрос от людей. Если хотите оказаться с Сергеем Шнуровым в одной партии, то ради бога. Если он попадет в Госдуму, то что тут такого, я буду с ним говорить.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ – ЭТО ПРЕКРАСНО

- В Эрмитаже молодым мамочкам запретили кормить грудью младенцев. Одна женщина специально отошла для этого в темный уголок…

- Значит, она явно не хотела этим эпатировать! Ребенок-то есть просит. Администрации Эрмитажа надо подумать о таких мамочках, создать специальные комнаты. Ведь не так много места нужно им, чтобы не на глазах у всех покормить малышей. Это же нормально. Для этого хватит 10 или 20 квадратных метров.

- А если такие комнаты ну никак нельзя создать? Не про Эрмитаж сейчас, а вообще про общественные места.

- И пусть мама кормит ребенка, где получится. Я прекрасно к этому отнесусь. А как вы отнесетесь, извините, к тому, что младенец начнет орать без остановки? Что поделать, если он не пьет из бутылочки. Нельзя мамочек за это подвергать дискриминации.

КАК СОЗДАТЬ ИДИЛЛИЮ НА 8 МАРТА

- Как будете поздравлять жену и дочь?

- Цветы. Причем она просит, чтобы не дарил: «Не хочу, как все!». Наверное, это не суть. Важно постоянно оказывать знаки внимания любимым. Независимо от даты я могу прийти с охапкой цветов и подарить их маме, супруге и дочке Ире. Просто потому, что я их люблю.

Хотя кое-что их все же ждет. А-ля девичник. Мы распарим им баню, они соберутся там одни. Перед этим они вроде в театр пойдут. Так вот хотят, чтобы мужчины им не мешали, а создали условия для отдыха. А мы поедем кататься на квадроциклах. Получится праздник и для мужиков и для женщин.