5 поводов для гордости: Главные достижения петербургской медицины за год

Открыли центры помощи онкобольным

В октябре 2019 года в Петербурге начал работу первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). А к декабрю в разных районах таких было уже восемь.

- Это было сделано в рамках региональной программы «Борьба с онкозаболеваниями на 2019-2024 годы», - пояснили в Смольном.

В ЦАОП проводят комплексные обследования и наблюдают за онкопациентами. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Каждый такой ЦАОП оснащен маммографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, а также рентгенными установками. Здесь делают лабораторные исследования, а также эндоскопию и УЗИ.

- Основная цель создания таких центров - повышение доступности и качества оказания специализированной онкологической медицинской помощи, - рассказывают в Комитете по здравоохранению. - Здесь проводят комплексное обследование и в динамике наблюдают за пациентами, у которых уже подтвержден или только заподозрен рак.

Впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Операцию сделали 36-летней пациентке, которая страдала тяжелой формой сахарного диабета. С 2013 года женщина проходила заместительную терапию гемодиализом на аппарате искусственная почка. И эта операция для нее была в прямом смысле вопросом жизни и смерти.

- Такие операции во всем мире выполняют очень редко, - рассказали в городском Комитете по здравоохранению. - С технической точки зрения они чрезвычайно сложные: нужно пересадить комплекс поджелудочной железы вместе с почкой. Тогда пациент вылечится и от диабета, как основного заболевания, и от сопутствующей ему хронической почечной недостаточности.

Две бригады врачей трудились несколько часов. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В России раньше такие операции проводились, но только в столице и не более десяти в год. Для Петербурга же это хирургическое вмешательство стало настоящим прорывом, к которому врачи долго готовились.

Сама операция длилась шесть часов. Ее проводили две бригады врачей отдела трансплантологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. И уже к концу операции уровень глюкозы в крови женщины снизился до нормы!

Получили премию за выхаживание недоношенных детей

Накануне нового, 2020 года лучшим таким стационаром в стране был признан детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (детская городская больница № 1).

- Он получил премию «Золотой колибри», учрежденную благотворительным фондом помощи недоношенным детям «Право на чудо», - рассказали в Комитете по здравоохранению.

Премию петербургская больница получила заслуженно: здесь созданы крупнейшие в Европе отделения реанимации и интенсивной терапии с городским реанимационно-консультативным центром и выездными бригадами неонатологической реанимации, развернуты два отделения патологии новорожденных и детей раннего возраста и многое другое. Попасть в него стремятся не только петербуржцы - этот центр по своей значимости уже давно вышел за рамки городского учреждения.

Помогли девочкес гигантским родимым пятном

Тело полугодовалой Вики Хвостанцевой на 80 процентов покрыто родимым пятном - невусом. Малышке противопоказаны загар и водные процедуры, к тому же есть риск перерождения пятна в огромную раковую опухоль.

Несколько месяцев родители девочки стучали во все двери, пытаясь добиться помощи в крупнейших больницах и клиниках в России и за рубежом, - и везде получали либо отказ, либо предложение лечиться за огромные деньги. Но Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет взялся прооперировать малышку бесплатно. В конце января девочке сделали первую операцию, которая длилась пять часов. В ней было задействовано десять хирургов. Они практически полностью убрали невус со спины крохи и на днях выписали Вику из больницы.

Прооперировали мальчика с раком почки

И впервые в России смогли сохранить пораженный орган. У четырехлетнего Славынефробластома, она же опухоль Вильмса. Болезнь затронула левую почку. В таких случаях, даже на ранних стадиях, онкологи предлагают удалить орган полностью. Альтернативу для Славы нашли в детском онкологическом отделении НМИЦ онкологии имени Петрова.

- В соответствии с международным протоколом мальчику провели полихимиотерапию, которая уменьшила размер опухоли на 80 процентов, - рассказали в онкоцентре. - А затем с помощью лапароскопии удалили злокачественное образование. Мальчика уже выписали из больницы, у него ремиссия.

Врачи сохранили юному пациенту почку и подарили шанс на полноценную жизнь. Фото: НМИЦ онкологии имени Петрова.

А ЧТО ЕЩЕ?

- В Александровской больнице спасли лицо немецкому туристу, который попал в ДТП. У мужчины было переломано все: от глазниц до черепа. Целых костей на лице практически не было. Гражданина Германии оперировали в Центре по лечению сочетанной черепно-лицевой травмы. Реконструктивная операция длилась около шести часов и провели ее хирурги настолько искусно, что немцы даже не сразу поняли, как российским врачам это удалось. Более того, пациенту даже не понадобились новые «эстетические» операции.

- В Петербурге впервые провели по федеральной квоте бариатрическую операцию – пациентке с ожирением и диабетом провели шунтирование и уменьшили объем желудка. Операция прошла в 122-й клинической больнице. Включения таких операций в программу государственных гарантий врачи добивались десять лет.

- Ученые из Санкт-Петербургского Политехнического университета разработали первый в России аппарат, который позволяет лечить доброкачественные и злокачественные опухоли молочной железы без хирургического вмешательства при помощи ультразвука. Прибор предназначен для небольших новообразований.Он незаменим в тех случаях, когда больному нельзя делать общий наркоз и – в отличие от обычных операций – не провоцирует появление новых раковых клеток.

Серийный выпуск прибора планируют начать уже в этом году. Фото: пресс-служба СПбПУ.

- В Педиатрическом университете спасли семимесячную девочку с опухолью сердца – уникальную операцию провели впервые в стране. В других клиниках говорили, что кроха слишком мала для биопсии. Петербургские врачи не побоялись дать малышке шанс. Бригада лучших детских специалистов впервые в России выполнила биопсию опухоли сердца у пациента такого маленького возраста. Также сделали еще ряд исследований, включая компьютерное 3D-моделирование сердца и опухоли в нем, чтобы отработать вмешательство от начала до конца. А затем более 12 часов удаляли новообразование.