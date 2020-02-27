«Лучшее лекарство - любимая работа»: бизнес-тренер Юрий Зачек рассказал, как справиться со стрессом и не «выгореть» раньше времени

ЧТО ТАКОЕ СЭВ

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - относительно молодое заболевание. В 1974 году в современную психологию его ввел американец Герберт Фрейденбергер. Сейчас СЭВ официально признан медициной и входит в Международную классификацию болезней.

- СЭВ - это вид стресса, напрямую связанный с работой. Его также называют «накопленным стрессом профессионалов», - рассказывает сертифицированный коуч Международной федерации коучинга (PCC ICF), бизнес-тренер Юрий Зачек. - Подвержены ему люди любых возрастов и профессий. При этом существует зона риска, в которую, например, попадают врачи, преподаватели, менеджеры, предприниматели и офисные работники.

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

У СЭВ есть три обязательных симптома. Первый - эмоциональное и умственное истощение. Человек, столкнувшийся с выгоранием, чувствует апатию, усталость, беспомощность. Это в свою очередь сказывается на организме: его может мучать бессонница, как следствие, падает иммунитет, а это приводит к различным недугам.

- Второй симптом - это личностная отстраненность, которая используется как попытка справиться со стрессом, - перечисляет Юрий. - Отношение к клиентам и коллегам становится негативным, даже циничным. Сотрудник начинает избегать нагрузок, дополнительной ответственности.

Третий звоночек - обесценивание профессиональных достижений. Человека терзают сомнения в собственной профессиональной компетентности. Самооценка падает, а вместо уверенности в своих действиях он испытывает раздражительность, тревожность и чувство безнадежности.

Насторожиться стоит и тогда, когда у человека меняются привычки. Например, появляется повышенный интерес к алкоголю, еде, играм, шопингу, экстремальным видам спорта. Все это может быть компенсацией недостатка положительных эмоций.

По данным Международного Института Гэллапа, 87 процентов населения не любит свою работу.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО ДЕЛАТЬ

В Интернете полно советов о том, что избавиться от СЭВ поможет правильное питание, здоровый сон или небольшой отпуск. Однако на деле они не работают, поскольку борются с симптомами, а не с причиной.

- Основная причина, по которой люди мало спят, не гуляют и ведут нездоровый образ жизни, - они не понимают, зачем им вести себя иначе, - объясняет специалист. - Зачем им быть здоровыми, бодрыми и веселыми. Логика следующая: «Зачем мне быть в пиковой физической форме? Чтобы еще больше работать?! Зачем мне продуктивность? Чтобы заниматься нелюбимым делом?» Результат такого подсознательного диалога налицо. Люди не берегут себя, потому что не видят в этом смысла. Да и о каком сне может идти речь, когда человек в постоянном стрессе?

Первым шагом на пути к выздоровлению станет принятие. Работник должен признать, что ему плохо и с этим следует разобраться. Как показывает практика, сделать это бывает непросто.

- У людей наблюдается абсолютнейшая безграмотность относительно своего психологического состояния. Они привыкли думать, что чувствовать себя плохо - это нормально: «Ведь всем кругом плохо». И якобы рассказывать об этом никому нельзя, потому что это слабость. Поход к психологу до сих пор расценивается как что-то ненормальное, «только для психов». А признавать то, что он «сошел с ума», никто не хочет, - рассказывает Юрий. - После принятия проблемы важно не впадать в панику. Эмоциональное выгорание случается достаточно часто. Это не трагедия, с этим можно и нужно работать.

Второй шаг - нужно найти специалиста, который поможет разобраться в происходящем. Надеяться на то, что с этой задачей справятся успокоительные или антидепрессанты, в данном случае не стоит.

- Здесь нужно копать глубже, смотреть, откуда берется выгорание и в чем его причина. Очень часто этот стресс идет из страха. Например, человек боится потерять работу или того, что его будут ругать или критиковать, - считает эксперт.

Шаг третий - развивать эмоциональный интеллект (EQ).. Это важнейшая для человека способность распознавать свои эмоции, управлять ими, уметь мотивировать себя. Приобрести этот навык можно на специальных курсах и тренингах.

- Однако одним из самых эффективных «лекарств» является любимая работа. К сожалению, в современном обществе большинство находятся не на своем месте. Это большая проблема. По данным Международного Института Гэллапа, 87 процентов населения не любит свою работу. Именно эти люди больше всего подвержены эмоциональному выгоранию. Поэтому нужно задать себе вопросы: тем ли я занимаюсь? Соответствую ли я своей профессии и должности? Нужно ли мне поменять свою жизнь, чтобы добиться этого баланса?

В Интернете много советов, как избавиться от СЭВ. Но на деле они не работают, поскольку борются с симптомами, а не с причиной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БРОСИТЬ ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Уходить с работы или менять профессию, которой ты отдал десять, а то и двадцать лет, ужасно страшно. Но еще страшнее, по словам эксперта, годами страдать от неудовлетворенности и ничего не предпринимать.

- Я это называю симптомом «чемодана без ручки». И нести его тяжело, и бросить жалко. Десять лет ты лямку тянешь, понимаешь, что уже невозможно, но и оставить не можешь. Как дальше-то без него? Там все грамоты, дипломы и заслуги, - объясняет Юрий Зачек. - Но мне нравится пословица «Как бы далеко ты ни зашел по неправильной дороге - сворачивай». Она как раз о том, что бессмысленно идти дальше, лучше не будет. Поэтому нужно искать варианты.

Подсказку, куда двигаться дальше, дадут карьерные консультанты и коучи, которые профессионально ориентируются в на рынке труда. Они смогут протестировать человека, оценить его склонности, таланты, сильные стороны и подобрать направление деятельности. Главное - не бояться и быть готовым открыть для себя новые двери.

КАК БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Работодатели могут помочь сотрудникам избежать СЭВ. Для этого они должны выстроить с коллективом доверительные отношения.

- С работниками всегда нужно разговаривать. У заболевания есть накопительный эффект. Опасность в том, что в этом состоянии люди могут находиться годами. Часто они скрывают это, не обсуждают ни с кем. Справляются со своим состоянием вечером с помощью алкоголя, а утром приходят на работу. Не всегда это заметно извне, поэтому человека важно спрашивать о его самочувствии, - обращает внимание Юрий. - Кроме того, необходимо следить за режимом работы. Если человек трудится сутками, часто задерживается допоздна - это тревожный сигнал. Надолго его может не хватить. К сожалению, во многих компаниях переработки встроены в бизнес-модель. Фирмы делают ставку на то, что сотрудники работают на износ. Но при таком положении дел выгорание гарантировано. В конечном счете такая бизнес-модель не имеет смысла, потому что эффективность и мотивация работников снижается, а значит, снижается и прибыль компании.

Также благоприятно сказывается на работе коллектива налаженная система психологической помощи. Подобная практика наиболее распространена за рубежом - с сотрудниками общаются специалисты и коучи, которые помогают им справиться с их проблемами.

С 27 по 28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Международный форум труда.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Избежать эмоционального выгорания поможет:

- выработка своей стратегии расслабления и здоровых методов снятия стресса

- искоренение привычки к перфекционизму

- разумное распределение нагрузок

- формирование мотивирующего окружения, которое приносит радость и поддержку

- самонаблюдение и самоанализ (например, ведение дневника)

- разностороннее развитие, а не только профессиональное

- медитация

- спорт, активный отдых

- здоровое питание

- здоровый сон

- постоянное обучение, новые впечатления и эмоции

Самые интересные события Санкт-Петербургского Международного форума труда 2020

ВАЖНО!

Приглашаем на форум

С 27 по 28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Международный форум труда. На площадке «Экспофорума» эксперты со всей страны будут обсуждать самые актуальные проблемы. Год назад было более пяти тысяч участников. Программа объединила 64 деловые сессии, две выставки, пять конференций, два HR-марафона, восемь круглых столов, HR-хакатон, а также ворк-шопы, мастер-классы, пленарные сессии и деловые игры.

Итак, одна из главных особенностей этого года - в рамках Форума труда пройдет специализированная выставка в сфере безопасности труда и развития персонала КУБ - «Кадры, управление, безопасность».

Форум организован правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным университетом и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

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