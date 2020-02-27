В Петербурге растет спрос на представителей рабочих профессий

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали около 400 тысяч вакансий, которые разместили петербургские работодатели. И вот к каким выводам они пришли.

КТО НУЖЕН РЫНКУ ТРУДА

Исследователи наблюдают несколько изменений. Первое - работодатели стали активнее. По сравнению с началом 2015 года количество вакансий увеличилось более чем в два с половиной раза. По-прежнему самыми востребованными в городе остаются представители сферы продаж, однако доля вакансий для них за последние пять лет сократилась с 36 до 29 процентов. При этом выросла доля производственных вакансий с 9 до 12 процентов. Также веса прибавили сферы ИТ и телекоммуникаций, строительства и недвижимости, транспорта и логистики.

Кроме того, на рынок труда вышли представители рабочих профессий. Аналитики наблюдают максимальный за последние пять лет прирост резюме от «синих воротничков» (+244 процента к 2015 году), домашнего персонала (+226 процентов), работников сферы медицины и фармацевтики (+192 процента), индустрии спорта и красоты (+181 процент), науки и образования (+171 процент).

ВСЕ БОЛЬШЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОПЫТУ

Сфера рабочего персонала стабильно входит в топ-10 самых востребованных в Северной столице. По итогам прошлого года, профобласть «Рабочий персонал» занимает 7 процентов от всех предложений на hh.ru, а прирост вакансий с 2015 года составил 193 процента. Причем спрос на сотрудников этой сферы растет от квартала к кварталу. Например, в конце 2019-го число предложений для представителей различных рабочих профессий увеличилось на 14 процентов по отношению к октябрю - декабрю 2018 года.

- Если говорить о требованиях к опыту специалистов рабочего толка, то они за последние годы явно выросли, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова. - Что интересно, доля вакансий для начинающих специалистов без какого-либо профессионального стажа с 2013 по 2019 год остается практически неизменной - 31-32 процента от всех предложений. Зато заметно подросла доля вариантов занятости для опытных работников со стажем от трех лет с 13 до 18 процентов. Каждая вторая вакансия по-прежнему ориентирована на петербуржцев, успевших отработать в профессии от одного года до трех лет.

НА ОДНУ ВАКАНСИЮ ЧЕТЫРЕ РЕЗЮМЕ

Говорить о каких-то конкретных требованиях работодателей, например, владение иностранными языками или умение работать с компьютером, сложно. Многое зависит от специализации (швейное дело, сварка или работа за станком с ЧПУ) и отрасли компании. Однако некоторые тенденции все же можно отметить. Согласно опросу Службы исследований hh.ru, представители компаний хотят видеть квалифицированный рабочий персонал со средним или средне-специальным образованием и такими качествами, как исполнительность, добросовестность и дисциплинированность, специализированными профессиональными и техническими знаниями, а также способностью к переобучению и повышению квалификации.

Кстати, активнее всего петербуржцы ищут работу осенью и весной. В это время года конкуренция растет. Сейчас в Петербурге в сфере рабочего персонала на одну открытую вакансию приходится три-четыре резюме. Норма на рынке труда, комфортная как для работодателей, так и для соискателей - пять-шесть кандидатов на одно вакантное место. Отметим, минимальный уровень конкуренции сейчас среди токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков.

- Портрет кандидата из сферы рабочего персонала, составленный на основе данных из резюме петербуржцев, открытых в 2020 году, выглядит так: 35 процентов соискателей в возрасте 26-35 лет, 26 процентов - 36-45 лет, 15 процентов - 46-55 лет, 10 процентов - 22-25 лет. Меньше всего на открытом рынке труда насчитывается представителей рабочих профессий в возрасте до 22 лет и более 55 лет – по 7 процентов, - рассказывает Ирина Жильникова. - При этом 55 процентов соискателей опыт свыше шести лет, у каждого десятого нет профессионального стажа вовсе. У 53 процентов кандидатов есть среднее специальное образование, у 20 процентов - высшее и у 18 процентов - среднее. Остальные 9 процентов приходятся на тех, кто поступил в вуз, но так его и не окончил.

Сфера рабочего персонала стабильно входит в топ-10 самых востребованных в Северной столице.Фото: Олег ЗОЛОТО

КТО ТОЧНО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ МЕСТА

Цифровизация и современные технологии шагают по планете семимильными шагами. Петербург не исключение. Автоматизация все больше сказывается на рынке труда.

- За последние двадцать лет практически во всех сферах произошли кардинальные изменения, - комментирует Ирина Жильникова. - Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним: постоянно учиться новому, следить за изменениями в технологиях, отдавать себе отчет, что «машины» не только забирают рабочие места, но и создают их. В любом случае в перспективе ближайших пяти - десяти лет востребованными на рынке труда останутся три категории сотрудников: те, чей труд нельзя автоматизировать, те, кто будет управлять роботами и программировать их, и те, чью работу дорого автоматизировать. Что касается последних, то доля вакансий для них на рынке труда будет постепенно сокращаться.

КОНКРЕТНО

Самые востребованные работники по итогам 2019 года в Петербурге

грузчики (13%*)

комплектовщики (13%)

слесари (12%)

разнорабочие (12%)

механики, наладчики, монтажники (по 11%)

электрики (10%)

операторы станков, сборщики (по 8%)

* От всех вакансий в сфере рабочего персонала.

КАДРЫ

Миллион мигрантов в сутки

Кто-то приезжает в город на Неве на рабочий день, а кто-то трудится вахтовым методом.

Специалисты НИУ ВШЭ на основе данных крупнейших сотовых операторов провели исследование. Выяснилось, что каждый день в Петербург приезжает на работу примерно 440 тысяч жителей Ленобласти. Еще около 100-150 тысяч в зависимости от сезона работает вахтовым методом, то есть приезжает в Северную столицу на неделю, а то и больше. Вдобавок в городе постоянно находится около 200 тысяч жителей из других регионов России и более 400 тысяч иностранцев. Простая арифметика: складываем эти числа вместе, получается, что ежедневно в Северной столице находится до 1,2 миллиона мигрантов.

Основная масса иностранных приезжих - это жители стран ЕАЭС: граждане Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении. Кроме того, в Петербург приезжают из безвизовых стран, входящих в СНГ, - Узбекистана и Украины.

А теперь про работу. Количество трудовых мигрантов из-за рубежа не сокращается. Уже известно, что граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, как правило, работают в Петербурге на высококвалифицированных должностях, тогда как выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии занимают неквалифицированные места. Они работают в сфере строительства, ЖКХ и торговли.

Основная масса иностранных приезжих - это жители стран ЕАЭС.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такие потоки и процессы обязательно нужно контролировать. Специалисты давно говорят, что необходимо ввести Модельный миграционный кодекс. Он уже в разработке у Межпарламентской ассамблеи СНГ.

- Искренне надеюсь, что этот документ будет учтен в законодательстве каждой из стран. Он регулирует все основные миграционные вопросы, которые затрагивают интересы миллионов людей в странах Содружества, - завил руководитель секретариата Совета МПА СНГ уточнил Дмитрий Кобицкий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 2022 году 12 тысяч инвалидов должны получить работу в Северной столице

В феврале Законодательное собрание приняло в третьем чтении поправки к Закону «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге». На заметку: всего в городе на Неве проживают 581,5 тысячи инвалидов, из них 94,1 тысячи - люди трудоспособного возраста, однако работает только 37 процентов. Нововведение ЗакСа должно помочь увеличить занятость до 50 процентов к 2022 году, то есть работу должно получить дополнительно почти 12 тысяч человек.

Разъясним подробнее. Согласно федеральному закону предприятия, на которых трудится более 100 человек, обязаны обеспечить рабочими местами инвалидов. В Петербурге для таких предприятий установлена квота - 2,5 процента от средней численности сотрудников. То есть если в компании работает 200 человек, то среди них должно быть 5 с инвалидностью.

Согласно федеральному закону предприятия, на которых трудится более 100 человек, обязаны обеспечить рабочими местами инвалидов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако в Северной столице только 62 процента компаний выполняют эти обязанности. По данным на декабрь 2019 года, из 2698 организаций, подлежащих квотированию, выделяют квоту 1668. Вдобавок ко всему 30 процентов созданных рабочих мест остаются вакантными.

- Мы понимаем, что не все предприятия имеют достаточную экспертизу, технические возможности, чтобы создать рабочее место для человека с инвалидностью, учесть его особенности, - говорит первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев. - Поэтому мы предлагаем альтернативные способы исполнения квоты, когда предприятие отдает решение задачи по трудоустройству инвалида специализированным организациям. Прежде всего я имею в виду некоммерческий сектор, благотворительные организации, которые уже накопили такой опыт.

КОНКРЕТНО

В прошлом году Служба занятости населения составила реестр работодателей, готовых взять на себя трудоустройство инвалидов.

ВАЖНО!

Приглашаем на форум

С 27 по 28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Международный форум труда. На площадке «Экспофорума» эксперты со всей страны будут обсуждать самые актуальные проблемы. Год назад было более пяти тысяч участников. Программа объединила 64 деловые сессии, две выставки, пять конференций, два HR-марафона, восемь круглых столов, HR-хакатон, а также ворк-шопы, мастер-классы, пленарные сессии и деловые игры.

Итак, одна из главных особенностей этого года - в рамках Форума труда пройдет специализированная выставка в сфере безопасности труда и развития персонала КУБ - «Кадры, управление, безопасность».

Одна из главных особенностей этого года - в рамках Форума труда пройдет специализированная выставка в сфере безопасности труда и развития персонала КУБ.Фото: Артем КИЛЬКИН

Форум организован правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным университетом и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучшее лекарство - любимая работа»: бизнес-тренер Юрий Зачек рассказал, как справиться со стрессом и не «выгореть» раньше времени

Апатия, усталость, тревога, нежелание работать, раздражительность - все это опасные симптомы, на которые люди привыкли закрывать глаза. А зря! (подробности)