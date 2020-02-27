2020-02-27T15:27:26+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Комплексный подход и все необходимое для выявления и лечения различных нарушений репродуктивной функции
Любовь Холопова
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Главный врач Центра Александр Владимирович Балдин.Главный врач Центра Александр Владимирович Балдин.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Главный врач: Александр Владимирович Балдин, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

О КЛИНИКЕ

По сути «Центр планирования семьи и репродукции»– это большой клинико-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и круглосуточным стационаром, где пациенткам оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, оснащение Центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро и точно, в самые короткие сроки.

Специалисты петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» помогают своим пациентам пройти путь к заветной цели – рождению здорового ребенка. Основные диагнозы, с которыми работают в Центре - бесплодный брак и невынашивание беременности.

Центр украшает символ счастливого материнства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр украшает символ счастливого материнства.Фото: Артем КИЛЬКИН

В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений работы, здесь оказывают полный спектр профильных услуг, связанных с диагностикой и лечением бесплодия. Кроме акушеров-гинекологов, пациентов принимают урологи-андрологи, эндокринологи, маммологи. Но самое главное – все отделения, лаборатории и доктора, которые только могут понадобиться будущим родителям, собраны «под одной крышей».Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача – выявление и лечение гестационного диабета.

– Наличие двух гинекологических отделений позволяет проводить оперативное и неоперативное лечение любого уровня сложности. Это, безусловно, расширяет возможности отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), так как в случае возникновения любых осложнений пациентке незамедлительно будет оказана помощь в полном объеме, – говорит главный врач «Центра планирования семьи и репродукции» Александр Балдин.

Работает здесь и отделение патологии беременности для женщин, нуждающихся в пристальном наблюдении докторов за процессом вынашивания ребенка.

Недавно в клинике открыли специализированный Центр мужского репродуктивного здоровья. Фото: Андрей ГАШЕВ

Недавно в клинике открыли специализированный Центр мужского репродуктивного здоровья.Фото: Андрей ГАШЕВ

Профессионализм, качество и удобство для пациентов – главные приоритеты работы Центра. А широчайший спектр профильных и вспомогательных услуг, высокая квалификация специалистов и высокотехнологичное оборудование – его уверенное преимущество. Пациенты это прекрасно понимают и за медицинской помощью обращаются именно сюда: количество посещений амбулаторно-поликлинического отделения Центра в течение года составляет 58 тысяч, а еще 6 тысяч пациенток ежегодно пользуются услугами стационара.

КОМАНДА ЦЕНТРА

В клинике работают высококлассные специалисты в своем деле. Это опытный и эффективный коллектив, всегда готовый помочь пациентам. Бок о бок с акушерами и гинекологами трудятся представители «сопутствующих» отраслей медицины – эндокринологи, неврологи, урологи, андрологи, офтальмологи. Каждый из докторов оценивает состояние пациентов «по своему профилю», но всегда – через призму будущего материнства или отцовства.

– Среди врачей особенно хочется выделить супружескую пару врачей амбулаторно-поликлинического отделения Центра: врача уролога Андрея Андреевича Галынина и акушера-гинеколога Екатерину ЮрьевнуГалынину. Попасть к ним на прием стремятся огромное число пациентов и пациенток, – добавляет Александр Балдин.

В семейной медицине и врачи работают семьями. Фото: Андрей ГАШЕВ

В семейной медицине и врачи работают семьями.Фото: Андрей ГАШЕВ

В Санкт-Петербургском «Центре планирования семьи и репродукции» действуют базы кафедр акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, Северо-западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Специальность «урология» сегодня неофициально подразделяется на урологическое и андрологическое направления. Но надо признать, что на бюджетной основе пациентами андрологической группы серьезно никто не занимается. Поэтому летом прошлого года на базе амбулаторно-поликлинического отделения Центра планирования семьи и репродукции был создан Центр мужского репродуктивного здоровья. Лечиться и обследоваться там мужчины могут совершенно бесплатно, по направлению районных поликлиник. Основные направления деятельности Центра мужского репродуктивного здоровья – лечение мужского бесплодия, диагностика и лечение сексуальных дисфункций (в том числе эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции), гипогонадизм (андрогенодефицит).

Кроме того, еще одним важным и ценным нововведением в работе центра стало появление «Сертификата молодоженов». С 1 августа 2019 годаэтот полезный документ получают пары репродуктивного возраста, официально зарегистрировавшие свой брак в Санкт-Петербурге. Сертификат позволяет совершенно бесплатно пройти в Центре планирования семьи и репродукции медицинское обследование для оценки репродуктивного здоровья. Получить и оформить сертификат можно в регистратуре Центра.

КОНТАКТЫ:

Адрес: Санкт-Петербург, улица Комсомола, 4.

Телефон: 8 (812) 246-24-88

Сайт: cpsr-spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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