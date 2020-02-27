Набережная у «Лахта центра» и новые перехватывающие парковки: Как изменится Северная столица в 2020 году

Все флаги в гости к нам! Помимо уже привычного Международного экономического форума, в Петербурге в этом году будет очень много событий. Летом в Северной столице соберутся главы государств - участников ШОС и БРИКС. И это помимо очередного праздника футбола Евро-2020.

Понятно, что город на Неве готовят к этим событиям: ремонтируют и строят дороги, благоустраивают территории. Однако и других работ никто не отменял. Итак, в 2020-м в Петербурге появятся…

…развязка у «Экспофорума»

Ее начали возводить еще в 2017 году, но строительство остановилось, когда на его месте обнаружилось массовое захоронение советских солдат. К теме работ вернулись минувшей осенью.

- Саммиты ШОС и БРИКС - это как минимум 32 кортежа первых лиц, - объяснял вице-губернатор Евгений Елин. - Нам нужно одновременно обеспечить комфорт для жителей города и безопасность для глав государств. Мы не можем перекрыть дорогу на Пушкин на время проведения саммитов, поэтому для нас принципиально построить эту развязку. К тому же мероприятия подобного уровня будут происходить и в дальнейшем. Нельзя, чтобы каждый раз город трясло.

На строительство выделено более 700 миллионов рублей. Трассировку менять не будут. Останки, из-за которых строительство остановилось три года назад, обещают перезахоронить, а у самой развязки планируют установить монумент.

Уточним, речь идет о дороге, которая соединяет Петербургское шоссе с Волхонским, а также о развязке непосредственно у самого «Экспофорума».

…набережная у «Лахта центра»

Первый этап благоустройства собираются завершить к концу года. Ранее Главгосэкспертиза Петербурга уже одобрила проект. Согласно описанию должно получиться одно из самых интересных городских общественных пространств. По плану здесь и открытый амфитеатр, и площадка, с которой можно будет наблюдать водное шоу, и поющие фонтаны. А на воде будут проводить парусные регаты и занятия по виндсерфингу и кайтсерфингу.

На новых набережных выделят пешеходные зоны и велодорожки. Даже укрепление берегов здесь планируют оформить как спуск к воде с промежуточными площадками.

Для любителей крутить педали станет доступно еще 140 км выделенных полос.Фото: Олег ЗОЛОТО

…22 километра велодорожек

К уже имеющемуся в городе 31 веломаршруту Смольный планирует добавить четыре новых.

- Новые маршруты для велосипедистов появятся на Приморском проспекте, улице Типанова, на проспекте Славы и Бухарестской улице, - рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В итоге любителям крутить педали станет доступно 140 километров велодорожек в разных районах города. Ну это ли не счастье для велосипедистов?

…Дворец бракосочетания

Новое красивое место, куда будут съезжаться молодожены, построят на Петергофском шоссе в Красносельском районе. Под строительство выделен участок на углу улицы Доблести и Петергофского шоссе. Изначально там планировали сделать досуговый центр, но ситуация сложилась в пользу молодоженов.

Выглядеть новое здание будет как старинный особняк - в Петербурге уже давно сложился свой фирменный стиль для дворцов бракосочетаний.

В этом году самое время сыграть свадьбу.Фото: Артем КИЛЬКИН

…восемь новых перехватывающих парковок

Важная новость для автомобилистов, которые ненавидят стоять в пробках в дни крупных городских мероприятий и визитов первых лиц. По плану новые перехватывающие зоны откроются около станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов», а также у железнодорожной станции Царское Село. Всего эти парковки смогут принять 700 машин.

Водители смогут оставить авто у семи станций метро.Фото: Олег ЗОЛОТО

…общественное пространство в оранжереях Таврического сада

Речь идет об участке Таврического сада площадью 26 923 квадратных метра, где стоят «полуразрушенные постройки советского времени». Реконструкторы хотят восстановить историческое место в «новом прочтении».

Основной частью пространства станет большая прогулочная оранжерея на 7300 квадратных метров. В ней разместят зимний сад, открытый концертный зал, киноплощадку, детскую площадку, киоски с едой и цветочный магазин. В образовательных оранжереях появятся общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины. Можно будет гулять всей семьей.

…парк славы ВМФ «Кронштадт. Остров фортов»

В 2020 году откроется большая его часть. Строительство начнется весной, а к концу года появится Центральная аллея и большая часть парка. Новый туристический кластер состоит из военно-морского музея, гостиничного комплекса, исторического парка и других объектов. Появятся в сквере и детские постройки, в том числе океанариум.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Эти работы в 2020-м только начнутся. А горожане уже ждут, когда в городе достроят…

…новый скоростной диаметр

Официально он называется Широтная магистраль скоростного движения, по-простому - Восточный скоростной диаметр. Дорога, которую достроят к концу 2024 года, будет включать в себя одиннадцать развязок, и по ней сможет проехать до 170 тысяч машин в сутки. В дальнейшем трассы планируют соединить с КАД и ЗСД.

…новые путепроводы

Шесть переездов через железную дорогу построят к 2024-му. Сейчас идет проектирование объектов, но до конца года строительство должно начаться.

Построят путепроводы по принципу софинансирования: 30 миллиардов рублей - город, остальное - железнодорожники. Кроме того, город ведет переговоры о выделении федерального финансирования еще на одиннадцать путепроводов.

…«Тучков буян»

В июне 2020 года на ПМЭФ мы узнаем, как будет выглядеть новое общественное пространство между набережной реки Невы и проспектом Добролюбова. Победителя конкурса на лучшую концепцию объявят как раз на форуме. Кстати, при создании проекта учитывалось мнение горожан - они хотят видеть там фонтан, каток, ботанический сад и открытую сцену.

ЧТО ЕЩЕ?

Какие социальные объекты появятся в Северной столице

Санкт-Петербург уже давно взял курс на социальность. Из года в год в городе появляются новые объекты инфраструктуры, которые необходимы для комфортной жизни. «Комсомолка» изучила городскую адресно-инвестиционную программу и выяснила, что такого нужного достроят в 2020-м в Северной столице.

Найдется место всем мальчишкам и девчонкам.Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы, садики, больницы

Справедливости ради отметим: часть из «нового» - это долги с прошлого года. Среди них здание детской школы искусств на Туристской улице, детские сады на набережной Обводного канала, 118, на Васильевском острове, в поселке Металлострой, на Лиственной и Яхтенной улицах. А также пять школ в разных районах города.

Всего же, как сообщили в Смольном, на 2020 год запланировано строительство тридцати восьми объектов социальной инфраструктуры по всем направлениям. Завершат работы в шести школах и десяти детских садах.

Так, в январе, не дожидаясь нового учебного года, уже открылась школа № 291 на улице Маршала Казакова. Ее особенность - два бассейна, один из которых снабжен подъемником и приспособлен для детей с инвалидностью. Кстати, в этой школе классы формируются не более 25 детей.

Еще одна новая школа примет с 1 сентября ребят на Южном шоссе. Она станет второй площадкой знаменитого физико-математического лицея № 226.

Кроме того, к началу учебного года достроят две школы в Невском районе - севернее улицы Новоселов и на Нерчинской улице. Также закончится затянувшая реконструкция двух корпусов гимназии № 406 в Пушкинском районе.

Медицинское строительство тоже не стоит на месте: в 2020-м в Петербурге появится шесть центров амбулаторно-онкологической помощи.

Продолжат открываться офисы врачей общей практики. Еще в прошлом году город выкупил пятнадцать помещений под такие центры.

До конца 2020 года введут в эксплуатацию и поликлинику на Вербной улице, которую между собой местные жители называют заколдованной - ее строительство растянулось на пять лет. Наконец работы близятся к завершению.

В Колпинском районе в 2020-м развернется основное строительство нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса городской больницы № 33. Впрочем, до конца года закончить вряд ли успеют, поэтому часть работ перенесут на 2021-й.

Парки, сады, скверы

Парк Авиаторов сейчас находится в заброшенном состоянии: мусор, грязь, опасные игровые площадки. Прошлым летом свои жалобы активисты высказали напрямую губернатору, когда он был с объездом в Московском районе. Итог: в этом году в парке начнут благоустройство.

Причем к работам планируется привлечь арендатора. С 2012 года большая часть парка - 25,3 гектаров - находится в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника. Он намеревался навести в парке порядок, однако работы пока так и не начались.

Также в Московском районе к осени закончат благоустройство Пулковского парка. Главное - там появится освещение, которое раньше было лишь частично.

Кроме того, в Петербурге благоустроят комплекс «Суздальские озера», а также Заневский парк, где будет организовано новое общественное пространство, посвященное космической тематике и современным технологиям.

КСТАТИ

Напомним, до 29 февраля Комитет по благоустройству проводит онлайн-голосование, в рамках которого горожане смогут выбрать, какие парки, скверы и сады, по их мнению, надо привести в порядок в 2020 году. Среди вариантов Березовский сад, Ладожский парк, Пионерский сад и другие городские зеленые зоны. Выбор за нами. Заходите на сайт и голосуйте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце прошлого года в Красносельском районе началось строительство социально-просветительского центра с храмом Святого Великомученика Димитрия Солунского. Идея принадлежит родным погибших в катастрофе в небе над Синаем 31 октября 2015 года. Они надеются, что работы удастся завершить к 31 октября 2020 года - пятой годовщине катастрофы.