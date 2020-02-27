В Петербурге умер главный режиссер Театра на Васильевском острове Владимир Туманов

Еще одна тяжелая утрата постигла российское театральное сообщество. В Санкт-Петербурге на 67-м году жизни умер главный режиссер Театра на Васильевском острове Владимир Туманов.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 27 февраля 2020 года ушел из жизни Владимир Анатольевич Туманов. Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы, - говорится в заявлении пресс-служба театра.

Справка «КП»:

Владимир Туманов родился 19 сентября 1953 года. В 1977 году окончил режиссерский факультет Ленинградского институт театра, музыки и кинематографии на курсе курс Зиновия Корогодского и Льва Додина.

После окончания института работал в театрах Литвы и России. В Вильнюсском Театре русской драмы поставил около тридцати спектаклей. По возвращении в город на Неве работал в Малом драматическом театре, где был сорежиссером постановок Льва Додина «Любовь под вязами» и «Вишневый сад» и Молодежном театре на Фонтанке много лет с успехом шли его спектакли «Лунные волки», «Двенадцатая ночь» «Поздняя любовь» «Фантазии Фарятьева»

Уже в Театре на Васильевском его спектакль «Таня-Таня» по пьесе Оли Мухиной (1996) получил «Золотой софит» в номинации за лучшую режиссуру. В 2011 году Владимир Туманов стал главным режиссером театра. Параллельно Владимир Туманов вел и актерский курс Российском государственном институте сценических искусств.

Спектакли Владимира Анатольевича становились лауреатами международных фестивалей, номинантами и лауреатами высших театральных премий России «Золотая маска» и «Золотой Софит». Последней отмечен и спектакль Туманова «Мещане», стоящий в афише Театра на Васильевском на 27 февраля, ставший днем смерти режиссера.

Прощание с Владимиром Тумановым состоится 2 марта. Точное время и место похорон объявят позднее.