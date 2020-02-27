«Насилие против спецслужб, военных и полиции»: Что показала экспертиза по делу пензенской «Сети»

В Петербурге возобновился процесс по уголовному делу «Сети» - организации, признанной в России террористической. В Северной столице на скамье подсудимых оказались двое фигурантов: 25-летний антифашист и программист Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Вместе с ними по делу проходил еще один петербуржец Игорь Шишкин, дело которого было рассмотрено отдельно. Троица, по версии следствия, была петербургской ячейкой «Сети», основной костяк которой находился в Пензе. Как полагают силовики, организация была создана в 2015 году для проведения терактов.

ЧТО ТАКОЕ «Сеть»?

«Сеть», по версии следствия, - это объединение российских анархистов из разных регионов страны. Зародилась в Пензе, где и проживали основные члены сообщества. Позже они стали создавать «боевые группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя», «дестабилизация политической обстановки в стране», «раскачка народных масс» и вооруженный захват власти.

В военном суде из-за резонансного дела ажиотажФото: Роман ЛЯЛИН

Следствие считает, что члены «Сети» планировали «нападения на правоохранительные органы, захват оружейных складов, атаки на органы власти и военкоматы». По версии ФСБ, активисты планировали устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и поднять вооруженный мятеж. Для этого они создали ячейки в Москве и Петербурге. По мнению силовиков, активисты из Пензы собирались для боевых тренировок в лесу и заброшенном пионерлагере. Активистам вменялось также планирование «насильственной смены конституционного строя». Как следует из обвинительного заключения, между членами «Сети» были четко распределены роли: разведка, тактика, саперная деятельность, связь и был даже медик. У организации был свой Устав.

КТО В НЕЕ ВХОДИЛ?

Пенза

В Пензе под суд по уголовному делу попали семеро человек, которые были признаны виновными: Дмитрий Пчелинцев (организатор, получил 18 лет колонии), Илья Шакурский (организатор, также обвинен в хранении взрывчатых веществ - ему дали 16 лет колонии), Андрей Чернов (участник, обвинен также в хранении наркотиков - 14 лет колонии), Максим Иванкин (участник, покушение на сбыт наркотиков – 13 лет колонии), Михаил Кульков (участник, покушение на сбыт наркотиков - 10 лет колонии), Василий Куксов (участник, хранение оружия - 9 лет колонии), Арман Сангынбаев (участник - 6 лет колонии).

В Петербурге судят двоих фигурантов по делу "Сети"Фото: Роман ЛЯЛИН

Во время предварительного следствия они признали свою вину, но позже отреклись от показаний, заявив, что сотрудники ФСБ из них выбили признание пытками. В частности, говорилось о применении электрошокера. Следствие объяснило следы на теле пресечением попытки побега обвиняемых. СКР отказал в возбуждении уголовного дела о пытках. Приговор по уголовному делу обжалован.

Издание «Медуза» провело свое расследование этой истории. В нем выдвигалась версия, что участники «Сети» также торговали наркотиками и убили двух своих сторонников. После публикации либеральная общественность обвинила «Медузу» в работе на ФСБ.

БРОСИЛ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ «СЕТЬ» И ЗАВЕЛ СЕМЬЮ

В Петербурге были задержаны трое человек. Один из них Игорь Шишкин признал свою вину и заключил сделку со следствием, попросив суд рассмотреть его уголовное дело в особом режиме (без исследования доказательств вины). В 2019 году суд приговорил его к 3,5 годам колонии. Позже Шишкин обжаловал приговор, попросив смягчить наказание.

- Шишкин признан виновным и осужден в особом порядке за то, что с июля 2016 года по 21 января 2018 года, разделяя взгляды террористического сообщества «Сеть», вступил в него, после чего на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей принимал участие в его деятельности, - говорится в постановлении Верховного суда России.

Адвокат парня просил учесть, что за полгода до задержания всех участников «Сети» Шишкин вышел из организации.

Двое фигурантов по делу сети расходятся во мнении в части признания виныФото: Роман ЛЯЛИН

- Он фактически прекратил участие в противоправной деятельности, отказался от радикальных взглядов, создал семью, начал вести предпринимательскую деятельность, - пояснял адвокат. - После задержания Шишкин сразу же начал активно сотрудничать с правоохранительными органами, полностью признал свою вину, дал показания, изобличающие иных членов террористического сообщества, раскрыл. Шишкин намерен и далее сотрудничать со стороной обвинения.

Приговор Верховный суд оставил без изменений.

«ГОТОВИЛИСЬ К ПЕРЕВОРОТУ КАК НА УКРАИНЕ»

Полностью признал свою вину и второй петербургский обвиняемый – Юлий Бояршинов. Парень учился в ИТМО, зарабатывал промышленным альпинизмом. В суде адвокаты предоставили на него положительные характеристики: «бесконфликтный», «трудолюбивый», помогал приютам, кормил собак, занимался строительными работами», «помогал пенсионерам», ассоциирует себя с антифашистами.

В «Сеть» вступил в 2016 году, выбрал себе роль сапера. Во время обысков у него нашли банку с дымным порохом.

- Бояршинов признал вину в участии в террористическом сообществе, а также в хранении взрывчатого вещества, - пояснила «КП-Петербург» адвокат подсудимого Ольга Кривонос. – Мой подзащитный дал подробные показания. Участие в подготовке к конкретным терактам, как и подготовка к восстаниям, ему не вменялись. По версии следствия, Бояршинов вступил в сообщество с намерением в нем участвовать. Банку с порохом хранил без цели, нашел ее на чердаке дома во время работы промышленным альпинистом. Следствие не видит связи между хранением взрывчатых веществ и участием в террористической организации.

Юлиан Бояршинов признал винуФото: Роман ЛЯЛИН

Сам Бояршинов не отрицает, что был участником «Сети». На суде он заявил, что вместе с другом Егором и будущей женой второго обвиняемого - Филинкова - ходил на курсы центра тактической и огневой подготовки «Партизан». По его словам, он боялся повторения украинского «майдана» в России.

- Я верил, что в России возможен переворот, - пояснял суду Бояршинов. - В Интернете я узнал, что в стране есть группировки, готовые к захвату власти, как на Украине. Я пошел в клуб «Партизан», чтобы научиться обращаться с огнестрельным оружием и радиосвязью, выживанию в лесу, взрывному делу и устройству мин.

Позже Бояршинов узнал, что «есть ребята из Пензы», которые тоже интересуются «самообороной». Так его позвали на встречу с участниками «Сети». На вылазке Юлий вместе с пензенскими парнями проводили учения на макетах автомата Калашникова. На этой встречи, по его словам, Бояршинову и вручили устав «Свод Сети», который он полностью не прочел. Позже были похожие встречи, на которых отрабатывались навыки «самообороны с макетом АК и оказания первой помощи».

С Виктором Филинковым, по его словам, он познакомился на очередной вылазке на полигоне в Ольгино под Петербургом. Следом была еще одна встреча в Петербурге на арендованной квартире. Там, по его словам, также был Филинков. После этой встречи члены «Сети» составили еще один документ «протокол съезда». Бояршинов заявил, что лишь позже ознакомился с документом и увидел, что «целью «Сети» были создание боевых организаций и насильственное свержение власти». По его словам, тренировки проходили, чтобы быть готовыми к встрече с «националистами, подобными тем, что на Украине».

Филинков утверждает, что признал вину под пыткамиФото: Роман ЛЯЛИН

«БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА И ЖЕНА ИЗ КИЕВА»

Единственный петербургский обвиняемый, не признавший свою вину, Виктор Филинков. Парень окончил два курса университета, после чего осенью 2016 года переехал в Петербург из Омска, работал здесь программистом. Его обвиняют в участии в террористической организации. По версии следствия, в «Сети» он был связистом. В деле упоминается и жена Филинкова Александра, приехавшая в Петербург из Киева (ходила на боевую подготовку в «Патриот»). Сейчас девушка получила политическое убежище в Финляндии.

- Филинков путем непосредственного участия в совместных тренировках приобрел и совершенствовал методические и практические навыки владения огнестрельным оружием, изготовления и применения взрывчатых веществ и взрывных устройств, ведения боя с применением различных видов оружия, а также освоил тактические приемы захвата зданий, сооружений и физических лиц, - говорится в обвинении.

Сам Филинков говорит, что не понимает выдвинутое обвинение.

- Мой подзащитный говорит, что обвинение против него строится на показаниях двух других обвиняемых, - пояснил «КП» адвокат Филинкова Виталий Черкасов. - По его словам он подвергался пыткам, поэтому первоначально тоже признал вину.

В суде обвиняемых сторожат приставы, полиция и СОБРФото: Роман ЛЯЛИН

«ПОМИДОРЫ И САЛАТ - В ДЕЛЕ»

На очередном заседании судьи зачитали заключение психолого-лингвистического исследования документов «Сети».

- В части представленных документов есть побуждения (в форме инструкции) к совершению насильственных разрушительных действий в отношении не названной группы, включающей в себя «правящую элиту», «власть», «режим», пропаганда насильственных действий против группы лиц, объединенных принадлежностью к «власти» и ее представителей, - зачитал судья. – Побуждение к насильственным действиям (вооруженная борьба, принудительное изъятие собственности, физическое уничтожение) в отношении группы лиц «враги» во время социальной революции.

Адвокат Филинкова, тем временем, заявил, что к петербургскому делу относится лишь один документ «Положение» - устав «Сети».

- Большинство файлов не имеет отношение к нашему делу, они получены из Пензы, - пояснил суду адвокат Виталий Черкасов. - Мы просили исследовать документ «Положение», исследование пришло к выводу, что он «сырой». В тексте присутствуют фрагменты личной переписки: «А ты меня сможешь полюбить?», список покупок: «Салат, мука высшего сорта, помидоры». Эксперты приходят к выводу, что неоднородная структура текста указывает, что данный текст является не оконченным и определить содержательную характеристику текста, значимость текста не представляется возможным.

На следующем заседании суд планирует допросить фигурантов пензенского дела.