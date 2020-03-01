«Сказала «да» от неожиданности»: петербуржец подарил возлюбленной помолвочное кольцо на стадионе во время футбольного матча «Зенит» - «Локомотив»

Пока футболисты переводили дух и настраивались на игру, а болельщики спешили за вкусными напитками и едой, на поле «Газпром Арены» вышел мужчина в деловом костюме с букетом красных роз в руке. Те, кто сидел ближе, были в недоумении. Некоторые начали перешептываться, увидев незнакомца. Те, кто находился поодаль – так ничего бы и не поняли, если бы комментаторы на весь стадион несколько раз не сказали: «Мужчина, просим вас покинуть беговое поле!» Покидать футбольный газон никто не спешил. Публика замешкалась. Но тут же голос, который еще несколько секунд назад просил незнакомца уйти с поля, на весь стадион продекламировал: «Как сообщает служба безопасности, этого мужчину зовут Андрей. И это последний романтик нашего времени!» Окружающие выдохнули, заулыбались. И начали с любопытством наблюдать, что же сейчас будет происходить.

Предложение руки и сердца петербуржец Андрей Кириллов сделал своей возлюбленной прямо на футбольном матче "Зенит"-"Локомотив".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Извиняюсь за перформанс и прошу уделить несколько минут, - взял слово этот самый Андрей. - 484 дня назад я встретил достойного и важного для меня человека. Ее зовут Елена.

Мужчина попросил возлюбленную спуститься к нему. И если в этот момент зрители попросту потеряли дар речи, сложно представить, что же ощущала сама виновница торжества. На трибунах захлопали и завизжали от умиления. На экранах стадиона появилось изображение той самой дамы сердца Андрея. И вот она подходит к нему, мужчина изящно становится на колено и на глазах у тысячи болельщиков протягивает ей помолвочное колечко . Елена, не раздумывая, соглашается. Сладкая парочка тут же закрепляет это дело поцелуем. Все было похоже на красивый и сказочный момент из романтичного фильма. Уж больно все выглядело мило!

Появление мужчины с букетом роз на поле изрядно удивило фанатов и журналистов.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ВОЛНОВАЛСЯ ВПЛОТЬ ДО ВЫХОДА НА ПОЛЕ»

После того, как петербуржец Андрей Кириллов публично сделал Елене Тимаковой предложение руки и сердца, будущих супругов окружила пресса. А что? Можно сказать, на всю страну прославились. Поэтому теперь уже деваться некуда. Улыбчивые и счастливые будущие молодожены рассказали, как познакомились и чем так понравились друг другу.

- Увиделись случайно на улице 2 ноября 2018 года: познакомились, разговорились, - начал жених. – На первом свидании прогулялись, на втором пошли в кино, а на третьем провели романтический вечер за городом. Уже тогда поняли, что встретили друг друга не просто так.

Держа крепко будущую супругу за руку, Андрей признался, что сразу почувствовал к Елене симпатию. Когда начали встречаться и больше проводить времени вместе, путешествовать, мужчина не смог не оценить ее тонкую и романтическую натуру.

- А Вас что привлекло в Андрее?

- Можно за неё отвечу? Рост, - рассмеялся жених.

- Юмор и привлек, - добавила невеста. - Чувство уверенности, надежности. Ощущаю себя самой счастливой каждый день.

Со своей теперь уже невестой Еленой Андрей знаком уже почти два года.Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что готовится предложение руки и сердца, она никак не догадывалась. Говорит, что с любимым не раз рассуждали на эту тему, но никакой конкретики не было. Поэтому все, что произошло в субботу на «Газпром Арене», стало большим сюрпризом.

- Я не ожидала такого смелого шага, - робко и с улыбкой сказала она.

Андрей поделился, что никто из близких тоже об этом не знал и даже не догадывался. Пара любит футбол, болеет за «Зенит» и матчи на «Газпром Арене» посещает регулярно. Так что и этот похож матч ни у кого не вызвал подозрений. Это и хорошо.

– Очень волновался, вплоть до самого выхода на поле. Не каждый день ведь предложение делаю. Но чувствовал поддержку всех, кто там находился, - отметил петербуржец.

- А свадьбу как будете праздновать? Может, тоже на стадионе?

- Нет, отметим спокойно. Эмоций уже хватит, - с улыбкой сказал Андрей и, не досмотрев матч до конца, «сбежал» со своей возлюбленной отмечать торжество.

Пара любит футбол и часто ходит на матчи. Поэтому и в этот знаменательный день все сложилось как нельзя более успешно.Фото: Артем КИЛЬКИН

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