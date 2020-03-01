Есть рекорд: зима 2019-2020 стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге

На календаре 1 марта, в страну «официально» пришла весна – а значит, настало время подводить итоги предыдущих месяцев. Сделайте удивленные лица: минувшая зима (ну или ее подобие) в Санкт-Петербурге и Ленобласти стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений – то есть, за 294 года. Об это «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Средняя температура этой зимы составила +1,3 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы, - отметил синоптик. - До этого первенство среди самых теплых зим в Северной столице принадлежало зиме 2007-2008 годов с результатом -0,4 градуса.

То, что эта зима станет особенной, было понятно с самого начала - хотя бы по тому, что почки на деревьях начали проклевываться еще в декабре.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также зима 2019-2020 стала первой зимой с положительной температурой. И это еще не все. И это еще не все: специалисты зарегистрировали рекорд по количеству дней с оттепелями (их у нас было целых 80), по минимальной температуре (всего -8,9 градуса), а также… рекорд по количеству рекордов! Температурных – их метеорологи в Северной столице за три месяца насчитали целых одиннадцать.

Осадков за сезон выпало 182 миллиметра или более чем полторы нормы - 151%, - подвел итог Михаил Леус. – А максимальная высота снежного покрова достигала всего одиннадцати сантиметров.