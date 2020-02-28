2020-02-28T12:55:30+03:00
Происшествия

В жилом доме в Петербурге взорвалось самодельное устройство

Волной в двухкомнатной квартире выбило стекла, пострадал один человек [видео]
Петр КИБЕР
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В жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел взрыв.В жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел взрыв.
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Все спецслужбы Санкт-Петербурга примчались утром 18 февраля в Калининский район города, где произошел взрыв. Примерно в 10:30 утра в одной из квартир дома 15 по улице Замшина взрывной волной выбило стекла. Соседи сразу же набрали «112».

- В двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома произошел взрыв предположительно самодельного устройства (СВУ), - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По первой информации стало понятно, что масштабных разрушений не произошло. При ЧП пострадал один человек, его состоянием занялись примчавшиеся на вызов врачи скорой.

Видео с места взрыва в Петербурге.

По предварительным данным, в момент взрыва в квартире находились двое мужчин, один из них - пенсионер. По словам спасателей, «хлопок без горения» произошел в коридоре 2-х комнатной квартиры на 3 этаже 5 этажного жилого дома. В самом коридоре обнаружен сейф с ружьем и патронами

- В результате ЧП пострадал мужчина 1980 года рождения. Он госпитализирован с баротравмой (давление от взрывной волны). Строительные конструкции здания не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь, - уточнили в МЧС.

Вероятной причиной инцидента неофициально называется неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. На данный момент в квартире работают специалисты-взрывники, спасатели и медики. Точные причины инцидента устанавливаются.

В квартире жилого дома в Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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