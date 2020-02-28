Защитник СКА Антон Белов: До сих пор не понимаю принципы наказания ВАДА

Антон и Елена Беловы - сейчас самая известная семейная пара в КХЛ. Он – среди лучших защитников Лиги, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Она – дама с крепкими кулаками, бизнесвумен, совладелица бойцовского клуба и медицинской клиники.

НА ЛЬДУ ДЕРУСЬ, А В ЖИЗНИ – НЕТ

– Для вас было сюрпризом, что ваша жена разовьет со временем бурную деятельность?

– Мы с Леной познакомились в Омске и на тот момент, она была уже в этом городе уже известной фигурой. Вела параллельно несколько проектов даже в то время, когда получала основную профессию - врача. Понимал, что это не тихая домохозяйка, а девушка с твердой жизненной позицией. Моя жена – невероятная трудяга. Пашет по полной программе 24/7. Когда приходит домой: «Спрашиваю, ты сегодня ела»? Отвечает: «Еще нет». Вообще никогда не жалуется и не показывает, каким трудом ей все дается.

whitetyson77 В Италии - на итальянском Antonio e Eleonora #lafamigliaBianca #settantasette #Roma

– Семейных обязанностей тоже хватает?

– Да, ведь у нас двое детей. Младшему годик. И, конечно, забот добавилось, когда осенью дочь пошла в школу. Я хоть и любитель поспать, но утром приходится пораньше вставать, отвезти Тасю на занятия. У нас еще две собаки. С ним надо погулять, покормить. Но это все приятные заботы. Плюс, няня помогает, пока мы на работе. Справляемся.

- Правда, что вы долго не знали о том, что Елена занимается единоборствами?

– Когда мы с ней познакомились в Омске, я знал, что ее отец был меценатом, помогал омским боксерам. А Лена с детства во всем этом крутилась. Ей нравились единоборства, но отец запрещал. И она пошла не в бокс, а в тайский бокс – чуть другая школа, чтобы с отцом не пересекаться. Уже в Питере начала заниматься борьбой, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

– Нормально к таким увлечениям относитесь?

– Да, ведь это возможность выбросить энергию, зарядиться на другие дела и просто для здоровья, поддержания формы, полезно. В жизни Лена – очень женственная, утонченная девушка. Дома единоборств у нас нет (смеется).

– Вы и на площадке сейчас не деретесь.

– Я негативно отношусь к применению любой физической силы. Когда был помоложе, иногда срывался. Можно найти в интернете какие-то мои драки. Но сейчас это мне не близко. Хоккей есть хоккей. Могу при необходимости за себя постоять и за команду. Но в жизни трудно представить, чтобы меня что-то вывело из себя. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

«БОЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ В СЕТИ»

– Считается, что добрые дела надо делать в тишине. Но вы все же рассказываете о том, что много сил отдаете благотворительности.

– Две стороны медали. С одной стороны, мы с Леной – не сторонники об этом на каждом углу кричать. С другой - если не рассказывать, то как найти единомышленников? Чтобы добрые дела стали нормой, мы ищем людей со схожей жизненной позицией и объединяемся.

whitetyson77 Любимому клубу 73 года! Процветания, Побед, третьего Кубка! @hcska #сДнёмСоветскогоХоккея #СемьяСКА #BelovOneLove

– К вам лично часто обращаются люди с просьбой о материальной помощи?

– Да, иногда по несколько раз в неделю. Меня нет нигде в социальных сетях, но у Лены есть своя страничка. Ей пишут или лично выходят на связь за помощью. Она уже изучает, смотрит какое направление, как можно помочь. Но чаще мы работаем через проверенные благотворительные фонды. И вас призываем быть внимательными - в сети много мошенников, спекулирующих на чувствах добрых людей.

150 КГ ПОВЕСИЛИ И ВПЕРЕД

– Карьеру вы начинали в ЦСКА у великого Виктора Тихонова. Как выдерживали его знаменитые нагрузки?

– В первый год всю «предсезонку» прошел в ЦСКА, и потом ненадолго был отправлен в Высшую лигу, в «Мечел» из родного Челябинска. Помню, какие требования были в армейском клубе к молодым! Это сейчас уже персональный подход, смотрят на возможности, веса дифференцируют. А тогда штангу в 150 килограмм на тебя повесили и вперед! Не глядя на возраст – 30 тебе лет, 40 или 16. Пошел бегать, приседать. Кто выдержал – тот выдержал. Кто не выдержал, сломался, того списали. Я в первый год «тяжело» перенес «предсезонку», физически подломался. И меня отправили в «Мечел» - мы выиграли Первую лигу. На следующий сезон вернулся в ЦСКА – туда главным тренером пришел уже Вячеслав Быков. А с Тихоновым мы больше не пересекались.

Карьеру Антон начинал в ЦСКА у Виктора Тихонова.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДАЖЕ В РЕСТОРАНЕ ЕДУ ПРОВЕРЯЮ

– Как вы восприняли отстранение от Олимпиады в Пхенчхане?

– Не скрою, когда в раздевалке СКА объявили, что нас с Сергеем Плотниковым не допустили, было больно! Спасибо, ребята все поддержали. И Знарок, Роман Ротенберг. Лена мне очень помогла… Как-то пережил, переработал. Голову чуть отключил – съездили отдохнуть. И спустя пару месяцев после Олимпиады жена мне сообщила прекрасную новость: у нас будет второй ребенок. Мы этого очень долго ждали. Восприняли философски: «Вот наша олимпийская медаль».

– Но было же доказано, что вашей вины нет.

– Да, мы с агентом этим занимались. Все спортивное питание отправил на проверку за свой счет, его проверили, ничего не нашли. Но все равно дали три месяца дисквалификации. Это правило ВАДА – окей. Мы, как спортсмены, его принимаем. И несем ответственность за то, что попадает в наш организм. Неважно: умышленно или нет. С тех пор, я гораздо серьезнее отношусь к тому, что ем и пью в ресторанах. Спортивное питание проверяется досконально. Но до сих пор не понимаю, что это за принцип двойного наказания.

– То есть, никаких исков вы не подавали?

– Знаю, какая-то работа на счет меня и других отстраненных ребят, на словах велась. Я имею в виду ФХР. Но что у нас творится с остальными видами спорта в последнее время и кто бьется за этих ребят? Пора бы уже найти людей, которые имеют авторитет для отстаивания интересов России.