2020-02-28T13:35:07+03:00
Общество

«День здоровья с «Комсомолкой»

Участниками акции издательского дома и проекта #ТвойЧекап стало несколько сотен петербуржцев
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Как известно, ранняя диагностика проблемы - залог успешного лечения.Как известно, ранняя диагностика проблемы - залог успешного лечения.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Позиция «если у меня ничего не болит - значит все в порядке» перестала быть модной. Следить за своим здоровьем - новый тренд XXI века. Популярность набирают экспресс-исследования, которые в медицинской среде называют чекапом. Профилактические осмотры помогают выявить хронические заболевания и вовремя начать лечение. «Комсомольская правда» совместно с проектом #ТвойЧекап провела для петербуржцев прогрессивный «День здоровья». Площадкой для акции стал ТРЦ «Питерлэнд», расположенный в Приморском районе Петербурга. Ежедневно за покупками и развлечениями сюда приходит около 15 тысяч человек. 23 февраля посетители могли бесплатно проверить свое здоровье, получить консультации опытных специалистов, а еще послушать лекции и отточить полезные навыки на манекенах.

Бесплатную консультацию давали терапевт, маммолог, дерматолог, сосудистый хирург, флеболог и кардиолог. Фото: Андрей ГАШЕВ

Бесплатную консультацию давали терапевт, маммолог, дерматолог, сосудистый хирург, флеболог и кардиолог.Фото: Андрей ГАШЕВ

УДОБНЫЙ ФОРМАТ

Акция стартовала в два часа дня. К этому времени на первом этаже ТРЦ посетителей уже ждали терапевт, маммолог, дерматолог, сосудистый хирург, флеболог и кардиолог. С первых минут у стойки регистрации выстроилась очередь. Среди ожидавших была пенсионерка Наталья Жильцова.

- В прошлом я работала в школе, поэтому посещала медицинскую комиссию ежегодно. А вот в таком формате обследование еще не проходила. Сегодня я измерила давление, сдала кровь на глюкозу, посетила кардиолога, флеболога, - рассказала Наталья. - Удобно, что ты пришел в торговый центр и заодно проверил здоровье. Конечно, у врачей нет возможности привезти всю аппаратуру, но то, что могут, они делают. Это очень хорошо.

Присоединились к акции и совсем юные петербуржцы. Софии Виардо 14 лет. В «Питерлэнд» она пришла вместе с друзьями и не упустила возможность задать вопросы врачам.

- Я до этого проходила диспансеризацию в поликлинике, но такой формат мне нравится даже больше, - призналась София. - Многие из моих подруг и друзей не следят за здоровьем. Считаю, что это неправильно, пытаюсь на них повлиять. Не всегда они прислушиваются, но я стараюсь.

На манекенах спасатели демонстрировали способы реанимации человека. Фото: Андрей ГАШЕВ

На манекенах спасатели демонстрировали способы реанимации человека.Фото: Андрей ГАШЕВ

НАСЕЛЕНИЕ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ

Среди тех, кто отвечал на вопросы посетителей, был врач-консультант Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Батмаев. Он отметил, что часто петербуржцы не знают, как им действовать и к кому обращаться при первых признаках заболевания.

- В таких ситуациях им нужна подсказка. Такой подсказкой может быть лабораторная диагностика. Мы в Хеликс выполняем более двух тысяч исследований, в том числе комплексные исследования, направленные на оценку работы органов и систем организма. Результаты по таким исследованиям мы выдаем с расшифровкой и рекомендацией, к кому из специалистов лучше обратиться, если в этом есть необходимость. Кроме этого, во многих наших центрах можно получить консультацию врачей, - сказал Дмитрий Батмаев. - Мне кажется, что интерес к превентивной медицине среди петербуржцев только начинает зарождаться. Для них это в новинку. Но если информированность населения в части профилактики здоровья повысится, люди начнут приходить чаще - им будет удобно решить короткие медицинские вопросы в формате подобного чекапа.

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РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Особый интерес у посетителей вызвал стол хирурга-онколога-маммолога Олеси Кулик. На тренажерах для пальпации она объясняла женщинам, как проводить самообследование молочных желез.

- Это запущенная стадия рака, - показывала Олеся муляж груди с патологией. - Мы видим отек кожи, она напоминает лимонную корочку. Здесь есть впалый сосок, который подтягивается к опухоли. А вот сама опухоль, которая выпирает. Ее можно нащупать руками.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Новое слово в борьбе за здоровье петербуржцев

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По словам врача, чаще всего участники чекапа интересовались, как обнаружить рак и какие анализы помогут выявить онкологию.

- К сожалению, таких нет. Самая главная рекомендация - регулярное обследование, - объясняет врач-онколог. - Пациент самостоятельно выбирает, где его проходить. Это может быть поликлиника, женская консультация или частный медицинский центр. Кроме того, женщинам нужно посещать маммолога не реже раза в год, а также делать УЗИ молочных желез. Это касается всех, даже девочек. От этого заболевания на сегодняшний день никто не застрахован.

О своих проектах, направленных на профилактику рака молочной железы, рассказала компания «Бионорика». Ведущий производитель лекарств растительного происхождения сотрудничает с благотворительными фондами и помогает людям во всем мире заботиться о своем здоровье.

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- Мы уже более десяти лет сотрудничаем с «Комсомолкой» и поддерживаем ее интересные проекты, - отметила региональный менеджер компании «Бионорика» Елена Еременко. - Первым стал благотворительный проект «Обследуй себя - оставайся здоровой», который прошел практически пятнадцать лет назад. Сегодня мы снова присоединились к акции. Мы наблюдали за работой терапевта и маммолога, потому что у нас есть препараты для помощи именно этим специалистам в лечении пациентов с проблемами доброкачественных образований молочных желез и простудными заболеваниями. Хочется отметить большой интерес девушек совсем молодого возраста, которые выясняют, как заботиться о груди и проводить раннюю профилактику.

Посетители ТРЦ получили подарки от фармацевтической компании «Бионорика». Фото: Андрей ГАШЕВ

Посетители ТРЦ получили подарки от фармацевтической компании «Бионорика».Фото: Андрей ГАШЕВ

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Пока взрослые консультировались с врачами, детей развлекали мультяшные герои Панда и лев Алекс. Вместе с ребятами они прокачивали навыки на мастер-классе по зумбе. Начинающие танцоры повторяли энергичные движения за лицензированным инструктором программы Zumba Fitness Татьяной Демченко. Также для участников акции организовали лекции от экспертов. Причем не только для взрослых, но и для малышей. Вместе со стоматологом Юлией Прокофьевой ребята учились правильно чистить зубы. Вооружившись щетками, они оттачивали движения на специальной модели челюсти.

- Зубки нужно чистить два раза в день: после завтрака и перед сном, - объясняла Юлия. - Стоматолога-гигиениста следует посещать дважды в год. Гигиенист - это специалист, который знает, как ухаживать за полостью рта и содержать ее в отличном состоянии. Гигиенист проводит профессиональную чистку зубов. Он удаляет налет, зубной камень, укрепляет эмаль. Он может подобрать пациенту индивидуальные средства для ухода за зубами.

Также посетители ТРЦ узнали о правильном питании и препаратах «Бионорики», которые помогают пациентам при респираторных, урологических и гинекологических заболеваниях. Участникам чекапа компания вручила подарки: полезные памятки и защитные маски - необходимый аксессуар в разгар сезона ОРВИ и гриппа.

Представители Лабораторной службы Хеликс пригласили посетителей мероприятия продолжить проверку здоровья в диагностических центрах сети на специальных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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