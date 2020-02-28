Врачи удалили из груди петербурженки редчайшую шестикилограммовую опухоль

Уникальную операцию провели в Петербургском онкоцентре: из груди 70-летней пациентки удалили гигантскую опухоль. Огромная гемангиоперицитома – редчайшее новообразование, формирующееся из клеток, из которых состоят капилляры, – было размером с лист формата А4 и весило шесть с половиной килограммов.

Опухоль столь внушительных размеров оттеснило сердце вместе с магистральными сосудами, легкие, трахею, пищевод и диафрагму. Пенсионерке приходилось дышать лишь верхней долей правого легкого, а просвет важнейших сосудов сузился в диметре с двух сантиметров до трех-пяти миллиметров.

Самое удивительное, что о гигантском инородном теле в собственном организме женщина не подозревала. Опухоль выявили во время очередной диспансеризации.

– Такая патология встречается очень редко, – отмечает профессор, заведующий торакальным отделением Петербургского онкоцентра Игорь Мосин. – Ее особенность в том, что произрастает она из капилляров висцеральной плевры легкого. Никакой клиники гемангиоперицитома не дает, поэтому больные оказываются в больнице в запущенном состоянии.

Новообразование было размером с лист формата А4. Фото: Петербургский онкоцентр

Оперировать петербурженку с редкой опухолью решили в Петербургском онкоцентре – самой оснащенной онкологической клинике в России. Здесь внедрены 138 высоких технологий в диагностике и лечении злокачественных опухолей, 24 из которых – уникальные.

Руководил операцией профессор Мосин. На то, чтобы удалить опухоль, бригаде хирургов понадобилось четыре часа. Сложность была не только в размерах новообразования, но и в том, что оно приросло к диафрагме, а значит, опухоль нельзя было извлечь сразу целиком. Пришлось действовать по «методу торакотомии по Оверхольду», такая тактика позволила избавиться от опухоли с минимальным вредом для соседних органов.

– В целом рецидивы такой опухоли встречаются часто, но в данном случае она была инкапсулирована, – отмечает Мочин. – Так как мы удалили ее вместе с капсулой, это позволяет предположить, что рецидив маловероятен.

Анализ фрагментов материала, взятых во время операции, показал: опухоль не злокачественная. Пациентка уже поправилась и готова к выписке.

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