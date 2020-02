Выставка Ирины Сафроновой открылась в главном корпусе СПбГУПТД

18 февраля в главном здании Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской, 18 открылась юбилейная выставка работ основателя школы дизайна костюма – Института дизайна костюма СПбГУПТД, заслуженного художника России, члена Союза художников, лауреата премии правительства Санкт-Петербурга в области искусства, дипломанта Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», основоположника новых традиций белого балета и создателя новых форм балетного костюма Ирины Сафроновой.

Ирина Николаевна является автором эскизов костюмов к таким постановкам, как: балет Ш. Каллоша «Фауст», балет Ш. Каллоша «Макбет», балет М. Минкова «Разбойники», балет К. Клиничева «Тихий Дон», балет П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» и многие другие. Также Сафронова является создателем костюмов для чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр по фигурному катанию фигуристов Е. Плющенко, С. Воронова, А. Гатчинского. Ее работы находятся в собрании Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, частных коллекциях, галереях Германии и США.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Обычно выставки Ирины Сафроновой посвящены эскизам ее театральных костюмов, но сегодня любой желающий может увидеть декоративные композиции, на которых изображены цветы, используемые художницей в качестве тренинга в цветовых гармониях при разработке театральных костюмов как неких биоформ, вдохновляющих ее на создание фантастических образов.

С 1995 года благодаря Ирине Николаевне ведет свое начало Школа дизайна костюма – Институт дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

- Эффективные образовательные технологии, используемые в учебном процессе, ориентация на лучшие отечественные и зарубежные аналоги, внедрение интерактивных форм и методов обучения, авторские курсы делают программу обучения уникальной, актуальной и привлекательной для тех, кто стремиться совершенствовать свои профессиональные знания, практический опыт и мечтает о профессиональном признании, - комментирует творческий директор Института дизайна костюма, зав. кафедрой дизайна костюма СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Выпускниками школы стали известные на весь мир дизайнеры: Алена Ахмадулина, дизайнер платьев Ольга Малярова, Олег Евдокимов (дизайнер у Roberto Cavalli), Нямсурен Батсух, Ноуман Риаз, Динара Джигерова и многие другие.

За плечами студентов Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна представление вуза и своих коллекций на Graduate Fashion Week in London (Великобритания), Bunka Fashion Week in Tokio (Япония), модное шоу GWANT (Швейцария), международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», учредителем которого является СПбГУПТД, сезонных неделях моды, совместные показы с молодыми дизайнерами School of Art and Design (Финляндия), Saga Furs of Scandinavia (Дания), Akademie Mode & Design (Германия), De Montfort University (Великобритания) и многих других.

Благодаря эффективной образовательной технологии Института дизайна костюма Университет промышленных технологий и дизайна становится полноценным участником рынка Fashion-индустрии. Осенью 2019 года под эгидой международного Культурного форума стартовал проект Института дизайна костюма СПбГУПТД «Авангард в моде». В рамках проекта были показаны коллекции молодых дизайнеров для гостей и участников форума.