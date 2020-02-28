Как петербуржским бизнесменам «прорубить» окно на международный рынок

Осваивать новые рынки сбыта – зачастую непростая задача для предпринимателей, но очень перспективная. Однако далеко не все бизнесмены знают, с чего начинать. А если и пытаются самостоятельно – совершают ошибки и по итогу тратят на это много времени и денег.

В Санкт-Петербургском центре поддержки экспорта, который функционирует с декабря 2019 года, компаниям помогают выходить на другие рынки без лишних затрат, находить проверенных партнеров и популяризировать продукцию за рубежом. О работе регионального учреждения корреспонденту «КП» рассказала директор центра Надежда Ларионова.

- Какую поддержку предлагает центр?

- Мы помогаем выходить на зарубежный рынок как начинающим предпринимателям, которые только задумываются о расширении рынка сбыта, так и опытным экспортерам. Сейчас оказываем услуги более 80 компаниям из абсолютно разных областей – от производства ювелирных изделий до производителей робототехники. Готовим их к бизнес-миссиям и выставкам. Да, на это уходит немало времени, но участие в таких мероприятиях необходимо: можно продемонстрировать свою продукцию, познакомиться с потенциальными партнерами и подписать контракты. При этом все выставочные расходы и организационные моменты наш центр берет на себя. Одни из ближайших мероприятий: международная выставка красоты и косметики в Стамбуле, выставка упаковки и обработки материалов в Хельсинки, международная выставка моды в Алматы, экспозиция текстильной и легкой промышленности в Санкт-Петербурге. К тому же, наши предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Казахстан и в Финляндию.

Фото предоставлено Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта.

- Сегодня есть возможность, не выходя из дома, а просто через интернет, ознакомиться с перечнем товаров и услуг. Но есть проблема: многие компании там не представлены.

- Одна из наиболее приоритетных услуг центра – размещение компаний на электронных торговых площадках, таких как Alibaba.com, eBay, Pandao, Fordaq, IndustryStock. За первый квартал 2020 года мы планируем вывести в онлайн-торговлю 50 компаний. Это достаточно большая цифра, если брать во внимание то, что это занимает от одного до полутора месяцев.

Также центр помогает провести сертификацию продукции. Это необходимо для заключения международных сделок: на определенные виды товаров нужны сертификаты, подтверждающие их качество. Получение документа – процедура достаточно дорогостоящая. Центр предоставляет услугу на условиях софинансирования: 80% оплачиваем мы и 20% - предприятие. Объем – в пределах миллиона рублей.

Помогаем и в патентовании товаров. При выходе на международный рынок важно обезопасить себя от нечестных конкурентов, которые могут скопировать продукцию и выдавать ее за свою.

Помимо этого, наши специалисты консультируют, проводят маркетинговые исследования, образовательные программы. Большинство услуг бесплатные. Бизнесменам стоит только нам позвонить и договориться о встрече.

- А какие страны интереснее для компаний из Санкт-Петербурга?

- С учетом географических особенностей европейское направление приоритетнее. Кроме того, практически всех, кто к нам обращается, интересует азиатский рынок. В частности, китайский. Он очень большой, но весьма специфический. Зайти туда из-за ментальных особенностей сложнее. Однако там пользуется спросом российская пищевая продукция. У нас было запланировано много мероприятий с представителями Поднебесной, но из-за коронавируса их пришлось отменить. Когда все стабилизируется, продолжим осваивать эту местность.

Появляется заинтересованность и к африканскому рынку, так как там есть потребность в пищевой и медицинской продукции из России. Несмотря на то, что на африканском континенте менее активно развивается выставочная деятельность и онлайн-торговля и выходить туда сложно, мы находим решения другого формата и стараемся найти точки соприкосновения и наладить полноценное взаимодействие – я думаю. Это лишь вопрос времени. В любом случае, внимание к деятельности Центра и то, что к нам обращается столько компаний-экспортеров доказывает, что мы находимся на верном пути.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Петербурге более 5000 предприятий, которые занимаются экспортом товаров и услуг.

КОНКРЕТНО

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