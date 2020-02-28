ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз

Мультибонус объединяет программы лояльности ВТБ и Почта Банка. Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на товары, развлечения, путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с ВТБ Пенсионный фонд. Накопленные в рамках программы бонусы можно направить на формирование негосударственной пенсии – пользователям доступны сертификаты, позволяющие оплатить взносы в 500, 1000, 1500 рублей.

- Ежемесячно мы наблюдаем рост количества и сумм поступающих взносов, в том числе, и в рамках программы лояльности Мультибонус от ВТБ, - отметила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - За прошлый год количество взносов увеличилось в два раза, при этом по сравнению с 2018 годом размер среднего взноса вырос в три раза – до 5,7 тысяч рублей. Мы рады, что пользователи в качестве вознаграждения выбирают для себя вклад в обеспечение своего финансового, и особенно, пенсионного, благополучия. Поэтому наш фонд будет и дальше развивать дистанционное управление пенсионными накоплениями и на всех этапах клиентского пути увеличивать долю присутствия цифровых сервисов.

Чтобы перевести накопленные по программам лояльности ВТБ и Почта Банка баллы в качестве пенсионного взноса, необходимо зайти на сайт или в приложение Мультибонус ВТБ, выбрать раздел «Негосударственная пенсия» и заказать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки бонусные средства конвертируются в рубли и в течение 10 рабочих дней поступят на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.