Из-за гриппа и ОРВИ 68 школьных классов и 14 групп детских садов Петербурга закрылись на карантин

Петербург находится на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. За минувшую неделю, с 17 по 23 февраля, в городе зарегистрировано более 59 тысяч случаев заболевания вирусными инфекциями. Из-за этого в Северной столице в 26 школах и 13 детских садах объявлен карантин.

- На 25 февраля в 68 классах 26 школ и в 14 группах 13 детских дошкольных учреждений на семь дней приостановлен учебный процесс, - говорится в отчете Роспотребнадзора Петербурга.

В период эпидемиологического неблагополучия при отсутствии 20 процентов и более детей по причине гриппа и ОРВИ, руководители образовательных организаций принимают решения о приостановлении учебного-воспитательного процесса, как в целом в детских образовательных организациях, так и отдельных классах или группах.

На данный момент больше всего эпидемии подвергнуты дети. Заболеваемость взрослого населения превышает уровень недельного порога на 16 процентов, детей 7-14 лет на 20,2 процентов соответственно. Среди заболевших более 65,9 процентов составляют дети до 17 лет включительно.

В городе увеличилась доля вирусов гриппа, также регистрируются вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС – вирусы, риновирусы и другие.

Специалисты рекомендуют горожанам принимать меры профилактики. В первую очередь, не допускать присутствия в коллективе больных людей, так как они могут быть источниками инфекции для окружающих. Также важно тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать гаджеты, промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта, делать влажную уборку дома и проветривать помещения, а также вести здоровый образ жизни и принимать витамины.