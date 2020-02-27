Пять причин пойти на производство

Можно получить «престижное» образование, а затем годами искать работу и свое призвание. А можно получить рабочую профессию, отправиться на производство и устроить свою жизнь так, что ни о зарплате, ни о карьере беспокоиться не придется.

Если вы еще не знаете о преимуществах работы на промышленном предприятии, то мы вам о них расскажем.

1. БЕЗРАБОТИЦА НЕ ГРОЗИТ

Петербургская промышленность уже не первый год показывает стабильный рост благодаря увеличению количества заказов в военной и гражданской сферах. Растет загрузка предприятий, занимающихся производством сложного оборудования, военно-промышленной продукции. К примеру, штат увеличивает крупнейшее предприятие в городе - компания «Силовые машины». Здесь выпускают уникальное энергетическое оборудование для российских и зарубежных атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Также компания развивает новое направление - производство российских газовых турбин большой мощности. Для выполнения этих амбициозных задач «Силовые машины» активно наращивают свои мощности, привлекая кандидатов на рабочие и инженерные вакансии.

- На данный момент загрузка производства высокая, планы на следующие годы подтверждают стабильный рост. Чтобы выполнить свои обязательства в срок, предприятию необходимы высококвалифицированные рабочие по таким профессиям, как сварщик, слесарь, токарь, токарь-карусельщик, сборщик металлоконструкций, фрезеровщик, оператор станков с числовым программным управлением, - говорит начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова. - Для реализации задач по производству российских газовых турбин компания создает собственное конструкторское бюро, увеличивает штат профессионалов в техническом управлении. В нашей компании высококлассные специалисты всегда будут обеспечены работой.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО УЧИТЬСЯ

Тех, у кого нет опыта, на производстве тоже ждут - в качестве учеников. В «Силовых машинах» выпускники средних технических образовательных учреждений могут совмещать работу и обучение, получая профессию или повышая квалификацию на рабочем месте. После того как обучение закончится, специалист может работать самостоятельно. На первых порах молодым рабочим помогают наставники.

- Так мы сами для себя выращиваем поколение новых рабочих. Они получают те навыки и опыт, которые нужны именно на нашем предприятии, - говорит Фируза Мирсаитова.

Кстати, учиться и повышать квалификацию на предприятии (совмещая с работой) могут не только выпускники учебных заведений, но и рабочие, перешедшие работать в «Силовые машины» с других предприятий города. А высококвалифицированные рабочие при желании могут получить здесь вторую профессию и стать многопрофильным специалистом и тем самым повлиять на рост своего дохода. Ну а поскольку стандарты качества в «Силовых машинах» очень высокие, а оборудование сложное, то работающие здесь профессионалы получают уникальные навыки и становятся высококлассными специалистами на вес золота.

Для выполнения амбициозных задач «Силовые машины» активно привлекают кандидатов на рабочие и инженерные вакансии. Фото: ПАО «Силовые машины».

3. САМОРАЗВИТИЕ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Если вы думаете, что это не про рабочие профессии, то сильно ошибаетесь. Именно на производстве человек может найти себя, понять свои способности и применить их на практике.

- Особенность современных молодых специалистов - это широкий кругозор, неограниченные возможности и здоровые амбиции. При этом не все знают, как применить свои знания и навыки, чтобы увидеть результат от своего вклада. На производстве все встает на свои места, есть круг задач, обязательных для выполнения, есть возможности для самореализации, воплощения идей и развития своего потенциала, - говорит Фируза Мирсаитова.

Действительно, современный рабочий - это уже давно не винтик в большом механизме. Он может участвовать в проектных группах, развивать свое предприятие и совершенствовать производственный процесс, вносить рационализаторские предложения - в «Силовых машинах» это можно сделать через «Фабрику идей». У каждого есть выбор: можно оставаться в своей профессии и совершенствоваться в своей специальности, со временем став тем самым специалистом на вес золота, или подниматься по карьерной лестнице и со временем стать руководителем, ведь практика и знание процессов изнутри - одни из самых востребованных навыков руководителя.

Оборудование на производстве интересное и сложное, работа на нем требует от профессионалов наличия сильной технической базы и постоянного развития умений и навыков. Например, токарно-карусельные станки требуют от профессионалов умения совмещать ручной труд и знания механизмов. Причем высшим пилотажем считается умение работать на технически сложных станках, которым по тридцать - сорок лет, в производстве они до сих пор незаменимы. Тем, кто умеет работать на таком «взрослом» оборудовании, перейти на современное гораздо проще.

4. СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Работа на крупном предприятии, продукция которого важна для экономики города, страны и мира, это стабильность, в том числе белая зарплата и социальные гарантии. А значит, уверенность в будущем. Хотя некоторые могут сомневаться: сегодня часто говорят о повсеместной роботизации, мол, совсем скоро всю работу за нас будут делать роботы. Так стоит ли получать рабочую специальность, если со временем человеческий труд заменят машины?

- Вот этого бояться точно не стоит. Какие-то рутинные процессы действительно будут автоматизированы, при этом вклад человека всегда будет иметь вес, - уверена Фируза Мирсаитова. - Если начнется повсеместная роботизация, именно квалифицированные специалисты, знающие производство изнутри, будут востребованы как никогда. Благодаря своей экспертизе они будут участвовать в написании программ для роботов, совершенствовании процессов, анализе возникающих сложностей. Рабочие специальности не исчезнут, а перейдут на новый уровень, станут более универсальными, престижными.

Фируза Мирсаитова уверяет, что высококлассные специалисты всегда будут обеспечены работой в «Силовых машинах». Фото: ПАО «Силовые машины».

5. ЗАРПЛАТА И ПРОЧИЕ БОНУСЫ

Найти квалифицированных и опытных рабочих сегодня куда сложнее, чем офисного сотрудника, поэтому и зарплата на производстве хорошая. Рабочие «Силовых машин» могут влиять на размер своего заработка - повышать квалификацию, осваивать новые профессии, браться за сложные заказы и получать за это доплату. Для профессионалов, переехавших в Северную столицу из регионов, предприятие компенсирует аренду жилья для всей семьи или предоставляет бесплатное общежитие. Поскольку продукция «Силовых машин» востребована и в других странах - Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии, опытные специалисты выезжают в зарубежные командировки для наладки и настройки оборудования. Это отличная возможность посмотреть мир и развить свои профессиональные навыки. При этом работа на производстве дает ряд других преимуществ, которые оценить в деньгах невозможно.

- Это умение работать в команде, ответственность, взаимовыручка, умение договариваться и выстраивать отношения с коллегами, чувство локтя. А в нашем случае - еще и гордость за то, что являешься частью масштабных проектов, делаешь оборудование, востребованное во всем мире. И, пожалуй, самое главное, что в «Силовых машинах» каждый сотрудник чувствует свою ценность для компании и играет важную роль в ее успехе, - резюмирует Фируза Мирсаитова.