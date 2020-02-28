Родители жалуются на вспышку педикулеза в школе Невского района Петербурга

– У нас в школе – обширный педикулез! – позвонила в редакцию «Комсомолки» мама одного из учеников школы №512 Невского района. – Это что-то ужасное. Только из нашего класса отправили лечиться 11 человек. Дети заражаются не по одному и не по два раза! Вши почти у всей начальной школы, были случаи и в старшей. Каждую неделю детей осматривают врачи – и каждую неделю находят вшей у кого-то нового. Руководство школы вспышку педикулеза скрывает. Как нам быть?

В секретариате школы «Комсомолке» сообщили, что вши, конечно, бывают, но «чтобы прям вспышка – такого нет».

– Случаев педикулеза у нас вообще не зарегистрировано, – заявили «Комсомолке» в медкабинете школы №512. – Эпидемии нет.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу «Комсомолку» заверили, что ни одного сообщения о вспышках педикулеза в школах города к ним не поступало. Единственное, что регистрировали в этом учебном году, – это единичный случай заражения в одной из школ. Но было это еще до новогодних каникул. И не в школе №512.

Постановление Главного санитарного врача России обязывает проверять шевелюру школьников минимум четыре раза в год – после каждых каникул. Кроме того, ежемесячно искать вшей и гнид выборочно в четырех-пяти классах школы. Ученика, у которого диагностировали педикулез, отстраняют от занятий до выздоровления. О случае заражения медработник обязан сообщить в Роспотребнадзор.

Одноклассников заболевшего ребенка осматривают трижды с интервалом в 10 дней. Если же в классе зарегистрировали сразу несколько случаев заболевания, то весь класс должен пройти профилактику. Если вши распространяются по школе с катастрофической скоростью, вводят строгий карантин с дезинфекцией всех помещений.

– Родителям стоит вместе со своими детьми обратиться в поликлинику, чтобы случай заражения был зарегистрирован врачом, – советуют в Роспотребнадзоре Петербурга. – Кроме того, родители могут составить коллективное обращение к нам, и это послужит основанием для проверки школы: может быть, все дело в спортивных матах или шкафчиках, которыми пользуются ребята, но это нужно выяснять на месте. Если же школьный медработник молчит, а родители лечат детей самостоятельно на дому, то мы о вспышке педикулеза может даже не узнать, – и ситуация не изменится.