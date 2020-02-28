Любви все возрасты покорны: Как найти пару, когда вам за 50

Семейные пары, отмечающие жемчужные, рубиновые, золотые и далее по списку свадьбы – вызывают искреннее восхищение и уважение. Это прекрасно, когда у супругов есть история любви длиной в десятилетия – со школьной скамьи и до пенсионного удостоверения.

Но часто бывает так, что к 50-55 годам человеку приходится снова (а некоторым вообще впервые) искать свою половинку. И это уже совсем не так, как в молодости: меньше гормонов, больше рассудительности и даже страха. Об особенностях выстраивания отношений в зрелом возрасте, а также о том, где и как найти спутника жизни, рассуждаем вместе с экспертом – свахой с 12-летним стажем Ольгой Муравьевой.

Кто они, свободные и в поиске

Чтобы найти свою половинку, надо прежде всего понимать: кто они – те люди, которые на шестом десятке, а то и старше решили полностью изменить свою жизнь и разделить с другим человеком досуг и быт.

- Это вдовцы и вдовы, это разведенные люди, - перечисляет Ольга Муравьева. – Среди мужчин часто встречаются те, кто был плотно «женат» на маме. А когда её, допустим, не стало, он решил начать жить. Или же, если мама еще жива, у него наконец-то появилась потребность что-то изменить в жизни.

Да, есть те, кто отправляется на поиски партнёра, прислушавшись к мнению родных или друзей – мол, чего бобылем жить. Но чаще всего это осознанное решение взрослого состоявшегося человека, на которого не влияет общественное мнение.

Наш эксперт объясняет: в целом, 50+ - это возраст, когда человек уже полностью реализовал себя. Работа или пенсия, стабильный доход, жилье, взрослые дети, у многих уже внуки. Теперь можно подумать и о душе, начать жить для себя, отдав все «долги» семье.

Где искать

Может быть разочаруем, но здесь не будет паролей и явок. Просто потому что их не существует. «Кто ищет, тот всегда найдет», - пел в фильме «Дети капитана Гранта» Роберт Грант.

Вам в помощь вечеринки знакомств, клубы по интересам, помощь свахи, друзья друзей, случайные собеседники в музеях или театрах и даже интернет-знакомства. Если вы до сих пор думаете, что это молодёжная стихия, то глубоко заблуждаетесь.

- Пару можно искать везде, - утверждает Ольга Муравьёва. – Можно даже просто выйти из парадной и встретить своего человека. Просто держите все время глаза открытыми и видьте в людях не просто случайных прохожих, случайных знакомых, а мужчин и женщин. Это такая магия, волшебство. Главное, все делать с умом и соблюдать элементарные правила безопасности.

Кого ищут

- Я бы очень быстро переженила половину своей базы, если бы все взяли себя в руки и составляли разумные запросы, - смеётся наша собеседница.

Запросы в поиске пары в зрелом возрасте – пожалуй, самое сложное, что может быть. Здесь уже не работает система: увидел, влюбился, покорил. Чувства с первого взгляда, может, и вспыхивают, но мозг быстро приводит их к рациональному знаменателю.

- После 50 все уже «раненые», уже не раз обжигались на отношениях, - говорит Ольга. – И даже, если человеку кто-то понравится, он в первую очередь начнёт просчитывать, может быть ему и одному неплохо. Иногда мне кажется, что за неосуществимо высокими требованиями где-то в глубине души прячется страх, что тебя отвергнут. Чтобы с ним не встречаться, можно быстро всех обесценить и спокойно жить дальше.

В целом многие в этом возрасте ищут душевный комфорт и человека, которого будут понимать и который будет понимать их. Но даже, если пара сложилась, это не значит, что можно идти подавать заявления в ЗАГС. Это история любви, которая редко противостоит имущественным вопросам.

- Жить вместе, вести совместное хозяйство – да, - перечисляет Ольга Муравьева. – Есть и такие расчетливые товарищи: например, у меня квартира и хорошая пенсия. Найдите мне тоже с квартирой и пенсией. Мы одну квартиру будем сдавать, во второй жить в свое удовольствие на все эти деньги. Но оформлять отношения мало кто хочет, потому что это вопрос наследства, а есть дети, внуки.

КОНКРЕТНО

5 советов от свахи

1. Поймите, что вы действительно хотите быть в паре, иметь постоянные отношения. Для этого достаточно провести простой тест: расписать все плюсы и минусы, понять, что перевешивает.

2. Пропишите образ партнера. Это главная, но при этом достаточно сложная вещь. Не надо писать список, который может быть взаимоисключающим, не пишите качества, которые сложно уживаются в одном человеке.

3. Посмотрите, есть ли такой человек в реальной жизни? Пусть он женат, старше/младше, в принципе, человек с таким набором качеств существует? Если нет, надо что-то убирать.

4. Будьте объективны, если он существует, вы сможете его заинтересовать? Наш эксперт уверена: каждый может создать себе пару, если не будет гоняться за идеалом, а посмотрит вокруг и увидит, кому он интересен.

5. Ходите на свидания. Даже, если кажется, что это совсем «не ваш вариант». Не надо сидеть и ждать, когда придет человек, которого вы в голове себе нарисовали. Он все не приходит и не приходит. А вы все ждёте и ждёте

- От таких свиданий двойная польза, - поясняет Ольга. – Во-первых, можно посмотреть, комфортно ли вам с разными людьми. Ведь продуманный образ может быть ошибочным. Во-вторых, появляется устойчивый навык коммуникаций. Можно сидеть ждать принца, он приехал, а у тебя язык присох к небу, потому что нет опыта общения.