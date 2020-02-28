В Гатчинском парке «запретили» тренировки для любителей бега

В Гатчине вот уже больше недели только и говорят о конфликте спортсменов и музейщиков. Знаменитый Дворцовый парк – излюбленное место не только для прогулок и экскурсий. Но уже давно и для... тренировок с пробежками. Старинные мосты, дорожки и тенистые аллеи так и манят местных легкоатлетов. Однако 20 февраля группа спортсменов на свою привычную утреннюю тренировку не попала.

По традиции бегуны появились у входа в парк в 6:30 утра, однако столкнулись с охранниками, которые ребят попросту «завернули». Мол, бегать в парке нельзя, да и в спортивной одежде на территории музея появляться не стоит. Об этой ситуации они рассказали в своей группе в соцсети «Гатчинские пробежки». И она вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Не трудно догадаться, что народ тут же начал размышлять о «дискриминации» и «дресс-коде».

– Утром зятя не пустили в Гатчинский парк только потому, что он был в спортивной одежде. Где записано, в какой одежде, обуви, людям какого возраста и национальности можно проходить в Гатчинский парк? – возмущается Людмила Чиринскайте.

Спортсмены любят выходить на тренировки в Гатчинский парк. Фото: vk.com/sport_gtn

Ситуация явно неоднозначная. Но, как выяснилось, никто не собирается «запрещать» бегунов в парке. Об этом «КП-Петербург» рассказали в государственном музее-заповеднике «Гатчина».

– Музей не запрещает индивидуальные пробежки и занятия спортом в Гатчинском парке. Мы вообще сторонники здорового образа жизни, – отметила руководитель отдела по связям с общественностью ГМЗ «Гатчина» Зоя Нечепоренко.

НА РАССТОЯНИИ

А сам конфликт, как объяснили в музее, касается именно групповых забегов – того самого сообщества «Гатчинские пробежки». Оно, судя по описанию, «организует открытые и бесплатные уличные тренировки в Гатчине». Снабжаются пробежки и групповыми разминками с видами на памятники. Например, на Павильон Венеры. И проводят свои забеги по расписанию. А это уже массовое мероприятие, считают в музее.

– Их тренировки содержат признаки массового мероприятия – они организуются заранее, проводятся в определенном месте и в определенное время. И обязательно условие – согласование таких мероприятий с администрацией музея-заповедника. Дело в том, что мы несем ответственность за безопасность его участников, – отметили в музее.

Казалось бы, бегунам с музеем можно просто договориться. Но пока находчивые легкоатлеты предпочитают продолжать тренировки, проходя в парк «с интервалом».

– Бег тоже на еще большем расстоянии друг от друга, чем обычно, – описывают одну из последних тренировок бегуны. – В этот раз никто из охраны из будок не вышел на протяжении всего нашего маршрута. В части парка очень темно, стараемся не отпускать из вида бегущих отдельно девушек.

Забеги стали привычным делом в Гатчинском парке. Фото: vk.com/sport_gtn

Так что пока забеги больше похожи на квест. Кстати, по словам местных, Гатчинский парк, конечно, прекрасное место для спорта, но не единственное. Есть, например, Приоратский парк. Впрочем, музей все же никого не гонит, но предлагает подумать и над другим аспектом.

– Гатчинский парк – это памятник садово-парковой архитектуры 18 века. И у музея есть свои обязательства перед государством – сохранение и показ объектов культурного наследия ЮНЕСКО. И это главная цель музея. И если мы проводим в парке регулярные спортивные тренировки, возникает конфликт целей использования этого объекта. И парк просто превращается в городской сквер, – добавили в пресс-службе ГМЗ «Гатчина».