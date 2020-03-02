Лекарство на подходе: В Петербурге готовы создать вакцину от коронавируса

Коронавирус - тема номер один во всем мире. Только в Китае число жертв почти достигло трех тысяч. И количество зараженных растет, причем по всей планете. Для того, чтобы бороться с инфекцией, необходима вакцина. И в петербургском Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток готовы ее создать уже в обозримое время.

- Первые образцы будут готовы в третьем квартале нынешнего года. В четвертом квартале начнутся клинические испытания на лабораторных мышах. Они займут несколько месяцев, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе НИИ.

Лишь после этого, когда тесты дадут положительный результат, начнется применение вакцины на взрослых пациентах. Впрочем, большинство заболевших - люди старше 20-30 лет.

При этом, в отличие от гриппа, который постоянно мутирует и являет себя в новых формах, коронавирус COVID-2019 стабилен, а значит разработанная в 2020 году вакцина будет действенной и в последующее время.

А пока вакцина не создана, Минздрав советует, как не заразиться коронавирусом. Фото: Минздрав РФ

А вот сколько именно продлится вспышка заболевания, специалисты пока спрогнозировать не в состоянии. Если в Китае ситуацию более-менее удалось взять под контроль, то новые случаи коронавируса выявляются все в большем числе стран. По состоянию на 2 марта, Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем семи тысячах инфицированных в 58 государствах.

Жертвами болезни стали 2979 человек в Китае и 104 - за его пределами.