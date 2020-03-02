Ижорские заводы: сотрудники, опыт и инновации

Уникальное оборудование для атомных электростанций. Сверхгабаритное оборудование для нефтегазохимического и нефтеперерабатывающего комплекса России. И все это создается на берегах небольшой реки Ижоры. Благодаря усилиям инженеров и рабочих Ижорские заводы стали одним из известнейших предприятий России и вышли на мировой рынок.

- Ижорские заводы сейчас - это машиностроительный комплекс с современной технической базой, которая отвечает всем требованиям промышленной и трудовой безопасности, - гордятся на предприятии.

ИЖОРЕЦ -ЭТО ЗВАНИЕ

Они развивали российский флот, строили Петербург и защищали Ленинград, а еще создали первый водо-водяной атомный реактор. По сегодняшним временам это удивительно, но на Ижорских заводах действительно трудятся целые династии.

- Преемственность поколений и семьи, которые многие годы работают на нашем предприятии, - это то, что сделало Ижорские заводы успешной компанией, - рассказывают старожилы производства. - Не случайно слово «ижорец» стало нарицательным и определяет характер, отношение к делу и компетентность человека, удостоившегося этого звания.

На Ижорских заводах гордятся коллективом и стремятся позаботиться о каждом сотруднике.

- Мы создаем команду профессионалов и единомышленников и сохраняем ее. Это замечательно, когда рабочие чувствуют себя причастными к истории предприятия и заинтересованы в результатах труда, - говорит генеральный директор Ижорских заводов Юрий Гордиенков.

Ижорские заводы изготавливают уникальное оборудование для атомной энергетики.Фото: Артем КИЛЬКИН

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Ижорские заводы всегда гордились своим коллективом - командой блестящих профессионалов. С учетом специфики предприятия стать настоящим специалистом - дело не одного года. Но Ижорские заводы бережно относятся к своим кадрам, создавая максимально комфортные условия для роста и развития каждого сотрудника, будь то сварщики или технологи, производственные мастера или конструкторы.

Для совершенно новых сотрудников разработаны программы, которые позволяют комфортно закрепиться на рабочем месте и планомерно перенять опыт коллег.

- Наставничество - важнейшая программа на предприятии, - отмечает генеральный директор Ижорских заводов. - Для нас важно, чтобы специалист не просто выбрал нас как работодателя, но и остался с нами надолго, а в идеале создал новую ижорскую династию. Мы изготавливаем сложные изделия с длинным циклом изготовления, и, чтобы стать настоящим спецом в нашей работе, зачастую требуется несколько лет. Поэтому мы не можем позволить себе разбрасываться кадрами.

Создание комфортных условий труда - это одно из важных направлений социальной политики любого современного предприятия. Ижорские заводы в этом смысле не уступают передовым заводам: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, ДМС, частичная компенсация проезда до работы и аренды жилья для иногородних - это сегодняшний день ижорских машиностроителей. И, что самое важное, здесь слушают и слышат работников, потому что искренне убеждены, что люди - главная ценность компании.

Создание комфортных условий труда - одно из важных направлений политики предприятия.Фото: Артем КИЛЬКИН

В РОССИИ, ФИНЛЯНДИИ И ПО ВСЕМУ МИРУ

Более шестидесяти комплектов корпусного оборудования для энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 работает на атомных электрических станциях России, Украины, Болгарии, Словакии, Финляндии, Китая, Индии и других стран. Уже более полувека продукция, произведенная на Ижорских заводах, считается одной из лучших в области атомного машиностроения. Это позволило предприятию в 90-е годы успешно диверсифицировать производство и стать одним из лидеров по изготовлению корпусного оборудования для нефтепереработки.

- Фактически мы можем производить оборудование любого назначения и весогабаритных характеристик для нефтегазохимической отрасли. При этом оно работает в условиях высокого давления, температур, циклических механических и термических нагрузок, - подчеркивает Юрий Гордиенков.

Предприятие считается эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики и нефтепереработки. Среди продукции Ижорских заводов реакторы гидроочистки, гидрокрекинга и другая уникальная техника.

- В числе наших партнеров такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и другие, - добавляет генеральный директор Ижорских заводов.

Уже более полувека продукция, произведенная на Ижорских заводах, считается одной из лучших.Фото: Артем КИЛЬКИН

НОВЫЕ СТАНКИ - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ижорские заводы на рынке нефтеперерабатывающего оборудования - один из ключевых национальных поставщиков, который способен обеспечить выполнение любого заказа под ключ. Для изготовления высококачественной продукции предприятие осваивает новые технологии, внедряет новое высокопроизводительное оборудование.

Например, компания сравнительно недавно приобрела технику для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб неплавящимся электродом в среде аргона. Благодаря новому оборудованию Ижорские заводы выполняют широкий спектр сварочных работ с наибольшей эффективностью, это позволяет расширить номенклатуру изделий.

- Оборудование для орбитальной сварки подходит для сварки неповоротных стыков труб различных размеров из различных марок сталей. Мы применяли его при изготовлении опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой, - объясняет Юрий Гордиенков. - Вообще работа над этим проектом - особый этап в развитии предприятия. В результате наша компания освоила и внедрила уникальные технологии, которыми сегодня обладает лишь несколько компаний в мире. И все это стало возможным только благодаря нашему высокопрофессиональному коллективу, которым мы по-настоящему гордимся.

НАША СПРАВКА

Манифольд - это ключевой элемент нефтегазового оборудования, предназначенного для добычи нефти и газа на шельфе. Проект изготовления манифольда был впервые в стране реализован Ижорскими заводами в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

КСТАТИ

Что ждет компанию в будущем

Сегодня Ижорские заводы загружены как перспективными атомными заказами, так и заказами на поставку нефтеперерабатывающего оборудования.

- Наша компания не стоит на месте, мы прикладываем много усилий для укрепления своих позиций на традиционных рынках и ищем новых заказчиков в смежных отраслях, - объясняет генеральный директор формулу успеха. - Сегодня у нас в проработке ряд интереснейших заказов, которые не только позволят нам расширить производство, но и внести значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Об этих новых проектах вы услышите в самое ближайшее время.