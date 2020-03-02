2020-03-02T12:31:13+03:00
Общество

Вместо башни «Лахта Центра» на Охте появится «хрустальный корабль»

Для исторического места, где планировали поставить 400-метровую высотку, выбрали новый проект застройки
Петр КИБЕР
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Вместо башни на Охтинском мысу появится современный комплекс высотой около 30 метров. Фото: "Газпром нефть"Вместо башни на Охтинском мысу появится современный комплекс высотой около 30 метров. Фото: "Газпром нефть"
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Многие петербуржцы помнят, что башня «Лахта Центра» могла появиться на правом берегу Невы аккурат напротив Смольного собора. Но тогда горожане возмутились проектом и «Охта Центр» переименовали и перенесли в Приморский район, где комплекс из стекла и бетона смотрится вполне органично. Однако земля на Охте не была забыта. Заброшенную долгое время стройплощадку вскоре займет «хрустальный корабль».

- 2 марта объявлены результаты международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции развития участка, на Охтинском мысу. Победителем стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei, - сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Архитекторы предложили создать на участке, где когда-то стояли шведские крепость и поселение Ниеншанц - предвестники Петербурга, комплекс из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего почти на набережную Невы.

При этом между знаний, даже скорее «сквозь них» с правого берега Невы будет виден Смольный собор.

- Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы, - заявил президент японского бюро Тадао Камеи.

Он отметил, что Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Своим проектом архитекторы хотят создать новое притягательное для горожан и туристов место.

Рядом с "хрустальным кораблем" появится общественное пространство. Фото: "Газпром нефть"

Рядом с "хрустальным кораблем" появится общественное пространство. Фото: "Газпром нефть"

Часть нового комплекса займут офисы «Газпром нефти», а Для посетителей Охтинского мыса предусмотрена многофункциональная общественная зона на первом этаже. Здесь появятся выставочный и конференц-залы, рестораны, кафе, медцентр, фитнесс и прочее.

Со стороны Невы разобьют парк, в котором (вместе с общественной зоной) разом смогут отдохнуть около тысячи горожан. А особой гордостью архитекторов стала открытая обзорная площадка на воздушном переходе-мосте, соединяющим два здания.

Что касается четырех охраняемых зон с остатками Ниеншанца, где работали археологи, то их выведут за рамки строительства, а позднее включат в общественное пространство.

Теперь инвестор и представители архитектурного бюро должны утрясти все тонкости будущей постройки, после чего начнутся работы. Сроки создания «хрустального корабля» на Охтинском мысу пока не названы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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