Вместо башни «Лахта Центра» на Охте появится «хрустальный корабль»

Многие петербуржцы помнят, что башня «Лахта Центра» могла появиться на правом берегу Невы аккурат напротив Смольного собора. Но тогда горожане возмутились проектом и «Охта Центр» переименовали и перенесли в Приморский район, где комплекс из стекла и бетона смотрится вполне органично. Однако земля на Охте не была забыта. Заброшенную долгое время стройплощадку вскоре займет «хрустальный корабль».

- 2 марта объявлены результаты международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции развития участка, на Охтинском мысу. Победителем стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei, - сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Архитекторы предложили создать на участке, где когда-то стояли шведские крепость и поселение Ниеншанц - предвестники Петербурга, комплекс из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего почти на набережную Невы.

При этом между знаний, даже скорее «сквозь них» с правого берега Невы будет виден Смольный собор.

- Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы, - заявил президент японского бюро Тадао Камеи.

Он отметил, что Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Своим проектом архитекторы хотят создать новое притягательное для горожан и туристов место.

Рядом с "хрустальным кораблем" появится общественное пространство. Фото: "Газпром нефть"

Часть нового комплекса займут офисы «Газпром нефти», а Для посетителей Охтинского мыса предусмотрена многофункциональная общественная зона на первом этаже. Здесь появятся выставочный и конференц-залы, рестораны, кафе, медцентр, фитнесс и прочее.

Со стороны Невы разобьют парк, в котором (вместе с общественной зоной) разом смогут отдохнуть около тысячи горожан. А особой гордостью архитекторов стала открытая обзорная площадка на воздушном переходе-мосте, соединяющим два здания.

Что касается четырех охраняемых зон с остатками Ниеншанца, где работали археологи, то их выведут за рамки строительства, а позднее включат в общественное пространство.

Теперь инвестор и представители архитектурного бюро должны утрясти все тонкости будущей постройки, после чего начнутся работы. Сроки создания «хрустального корабля» на Охтинском мысу пока не названы.