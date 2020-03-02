2020-03-02T12:34:04+03:00
Происшествия

Украинского мошенника в форме майора ФСБ задержали в Санкт-Петербурге

Мужчина находился в розыске за обман инвесторов на полмиллиона долларов [видео]
Анна СВЕТЛАКОВА
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Маскарад не помог беглецу из Украины Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОМаскарад не помог беглецу из Украины Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Жители домов по Богатырскому проспекту в Петербурге в минувшие выходные утром могли наблюдать довольно необычную картину. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки водителя BMW X6, который ехал в форме майора ФСБ. У мужчины при себе было и служебное удостоверение сотрудника спецслужб. В качестве боевой поддержки он возил с собой еще и травмат. Правда, разговор с дорожными инспекторами у шофера внедорожника не заладился. Силовики тут же скрутили «майора», не обращая внимания на его погоны и звание. А должность у задержанного была немного немало – «заместитель начальника отдела УФСБ по Петербургу и Ленобласти».

Если верить удостоверению водителя, то перед сотрудниками ГИБДД оказался майор Андрей Федотов. Правда, при проверке полицейские выяснили, что перед ним не сотрудник спецслужб, а беглый украинец, который находится в международном розыске Валентин Добровольский.

Добровольский не стал объяснять свою форму и удостоверение Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Добровольский не стал объяснять свою форму и удостоверение Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Водитель был одет в форменную рубашку с погонами сотрудника ФСБ России, - подтверждают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - При проведении проверки сотрудниками полиции было установлено, что документы поддельные, а сам водитель - гражданин одного из сопредельных государств, который разыскивается правоохранительными органами своей родины за мошенничество.

Так Добровольский выглядел ранее Фото: сайт Долговая яма

Так Добровольский выглядел ранее Фото: сайт Долговая яма

Сам Добровольский при задержании отказался пояснять свой маскарад. Мужчина попросил полицейских предъявить свое удостоверение. Те с улыбкой ответили: "Да, конечно, у нас оно настоящее". После этого лже-майор попросил помощи адвоката.

Сейчас на Доброврольского уже возбудили уголовное дело за подделку документов. Суд взял мужчину под арест. В России ему грозит до одного года колонии. Но куда с большим нетерпением лже-майора ждут на Родине.

За поддельное удостоверение на мужчину уже возбудили уголовное дело Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

За поддельное удостоверение на мужчину уже возбудили уголовное дело Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Валентина Добровольского подозревают в создании финансовой пирамиды. У мужчины в Киеве была своя фирма дата-центр (ДЦ) компании MHost. Добровольский предлагал инвестировать деньги в свой бизнес и получать за это прибыль. Он обещал, что инвесторы будут получать по 5 – 10 процентов каждый месяц. При этом он брал с бизнесменов от 500 до 50 тысяч евро.

Пистолет у "майора" изъяли Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пистолет у "майора" изъяли Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- В августе 2011 года по решению Голосеевского районного суда Киева серверное оборудование было изъято в счет погашения долга Добровольского, - говорится на одном из форумов, где собираются жертвы Добровольского. - После его реализации планировалось выплатить 635 тысяч долларов по задолженностям.

Сейчас же Добровольский пока находится в петербургском СИЗО.

В Петербурге поймали "майора ФСБ" на черном BMW.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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