В Петербурге появится новое пространство коллективной работы «Точка кипения»

Открытие университетской «Точки кипения» на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна запланировано на май 2020 года.

Впервые о планах открытия нового пространства коллективной работы на базе СПбГУПТД упомянул директор центра межвузовских проектов СПбГУПТД Максим Ермачков в эфире радио «Комсомольская правда» 28 января 2020 года. Предварительное название нового пространства, где будут объединяться студенты, представители бизнеса, ученые, общественные деятели и представители органов власти для продвижения инновационных проектов, образовательных программ, стартапов и внедрения Национальных технологических инициатив, будет звучать как «Технологии. Дизайн. Искусство».

Деятельность «Точки кипения» будет рассчитана на коллективную, групповую работу, организацию и проведение полного цикла разработки проекта в области технологий fashion-индустрии, искусства и digital: от возникновения идеи до ее реализации.

Стоит отметить, что «Точка кипения» – уникальный, не имеющий аналогов в России и за рубежом инструмент поиска и развития лидеров, а также создания и продвижения команд, проектов и инициатив, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие России в области образования, государственного управления, цифровой экономики и технологического развития. Проект реализуется при поддержке агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».