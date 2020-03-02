Это надо живым: в честь 75-летия Победы в Петербурге провели форум исторической памяти

В последний день зимы в Петербурге прошел II форум «Вечно живые герои Победы» в рамках молодежного проекта «Я – часть России». Партнерами выступили холдинг РСТИ («Росстройинвест»), общественное движение «Вечно живые» и его председатель Федор Туркин.

— Чтобы выстоять перед вызовами времени, нужно опираться на историческую память, подвиги предков. На протяжении всего существования нашего народа были герои. Они вечно живые, — подчеркнул он в приветственной речи. - Большой вклад в организацию внесла директор музея «Бессмертный Ленинград», который находится в стенах гимназии №295. Она ежедневно воспитывает в ребятах гордость к своей стране, к героям, к их подвигам.

Главная идея форума – обмен опытом. Во многих городах России есть школьные патриотические музеи, каждый из них занимается сохранением памяти. Теперь расстояния не преграда. На форуме в Петербурге собрались не только школьники нашего города, а также преподаватели и ученики из Москвы и Волгограда. Они делились опытом сохранения музейных ценностей, пели военные песни, читали стихи о тех событиях.

До начала работы форума участники провели торжественный митинг на Пискаревском мемориале «Вечная Слава героям!», а также возложили «Гирлянды памяти» и цветы к подножию монумента «Родина-мать».

- Школьные музеи могут совместно работать над развитием и вовлекать в это все больше школьников, ветеранов и всех заинтересованных, - говорят организаторы.

Председатель общественного движения «Вечно живые» Федор Туркин: -Чтобы выстоять перед вызовами времени, нужно опираться на историческую память, подвиги предков. Фото предоставлено пресс-службой общественного движения «Вечно живые».

На самом форуме в стенах музея «Князь Александр Невский» по-настоящему особенным гостем стал участник Великой Отечественной Валентин Иванович Богданов. На первый взгляд ему дашь не больше семидесяти – крепкий мужчина, активный, с твердым командным голосом. А ведь этому стойкому герою уже 91 год! Почти каждую неделю ветеран посещает мероприятия, рассказывает правду о подвиге советского народа-освободителя. Уж кому-кому, а ему есть что рассказать молодому поколению. Свою первую медаль «За оборону Ленинграда» Валентин Иванович получил еще подростком в августе 1943 года. В 1942 году Валентин Иванович начал помогать на военном аэродроме «Сосновка», оставил школу и окончил курсы радиста. В действующую армию он был зачислен в возрасте всего 15 лет. Во время службы Валентин Иванович вел боевое дежурство на радиостанциях, держал связь с самолетами, уходившими в бой. После освобождения Ленинграда от блокады аэродром ушел вслед за наступающими войсками, и батальон связи тоже перебросили к фронту.

- День Победы я встретил в эстонском городе Пярну. В ночь с 8 на 9 мая дежурил на радиостанции: в пять утра принял сообщение об окончании войны, - вспоминает ветеран. – Это была такая радость!

Патриотический форум - не первое мероприятие, которое поддерживает общественное движение «Вечно живые». Организация регулярно проводит встречи с молодежью и ветеранами, экскурсии по местам боевых сражений. Уверены, что этот форум запомнится надолго и станет отправной точкой для дальнейшей работы как общественного движения, так и программы развития школьных музеев.