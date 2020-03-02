Цены на корюшку в Петербурге могут упасть до 100 рублей за килограмм

Знаменитая рыбка с запахом огурца, о которой ходят легенды еще с петровских времен… В старину корюшкой платили налоги, в годы блокады она кормила ленинградцев, а сегодня является одним из самых узнаваемых символов Петербурга. Правда, полакомиться ею все сложнее: сегодня цены на корюшку доходят до полутора тысяч рублей за килограмм. И причиной тому – спекулянты, которые завышают стоимость в разы.

В преддверии сезона корюшки, который начнется с середины апреля, «Комсомолка» выяснила, где и как купить эту «золотую» рыбку, не нанеся серьезного ущерба своему кошельку.

Успеть к сезону

Выходишь из метро, и тебя встречает стихийная палатка с множеством ящиков с корюшкой – самой разной: мелкой, средней крупной. И вот ты, замечтавшись о вкусном ужине, подходишь поближе и внезапно возвращаешься в реальность, увидев ценник, который зачастую выше, чем на горбушу или лосось. И такая картина каждый год в середине весны.

Спекулятивная цена на знаковую для Северной столицы рыбку надоела уже не только покупателям, но и производителям корюшки. В этом году из-за завышенной стоимости взбунтовался профсоюз работников рыбного хозяйства Петербурга и Ленобласти. Его представители обратились к депутатам ЗакСа с просьбой предоставить бесплатные места для продажи своей продукции.

Однако, как выяснилось, по закону этого сделать нельзя – необходимо проводить торги. А денег на это у предпринимателей нет. Чтобы найти выход из положения, была сформирована рабочая группа во главе с депутатом Ириной Ивановой. По ее словам, помочь бизнесу необходимо: сейчас производители вынуждены из-за отсутствия мест продавать корюшку перекупщикам, но если ситуация изменится, стоимость этой рыбы для петербуржцев составит 100-150 рублей за килограмм.

- Сегодня мы провели совещание и пригласили даже крупного ритейлера. И у него есть некоторые интересные предложения. Однако производители настаивают на том, чтобы им дали места, где они бы могли торговать и не от кого не зависеть. И я с ними согласна, - говорит Ирина Иванова. – Мы будем менять законы, схему размещения, все будем делать. Но важно, чтобы в этом апреле каждый мог купить по пять килограммов корюшки за 100 рублей и сказать о нас: «Спасибо вам, ребята, вы хоть что-то делаете». Пока неизвестно, удастся ли нам это. Надеюсь, все прояснится на следующем нашем заседании 13 марта.

Полакомиться корюшкой можно и сейчас – рыбаки-любители уже хвастаются первым уловом.Фото: Илья СМИРНОВ

Рыбное место

Однако корюшку по 100 рублей за килограмм купить можно. И не в параллельной реальности, а в нашей – в Сестрорецке. Здесь располагается одно из крупнейших производств корюшки в регионе. И, как отмечает его генеральный директор Николай Соболевский, когда начинается сезон, любой желающий может купить рыбку прямо у ворот завода.

- Если приехать в 9-10 часов утра, то корюшка, как правило, есть, говорит он. – Мы бы по такой цене ее по всему городу продавали, было бы место. А то у нас посредники ее скупают за сто рублей, потом накручивают цену, вот и получается на выходе - 500, 600, 700 рублей за килограмм.

По словам Николая Соболевского, после того, как в Петербурге построили дамбу, количество корюшки уменьшилось, и ловить ее стало сложнее.

- Раньше мы доставали ее тысячами тонн в каждый сезон, - вспоминает собеседник «Комсомолки», - а теперь – 25-30 тонн только. И ситуация с каждым годом все хуже. Но все же Питер без корюшки не останется, ее станет меньше, но она не исчезнет с прилавков.

Свежее не бывает

Полакомиться корюшкой можно и сейчас – рыбаки-любители уже хвастаются первым уловом. Правда, он пока невелик. Большинство, конечно, приносят добычу домой и не продают, но есть и те, кто не отказывается от дополнительного заработка.

Как отметила одна из пользователей соцсетей, в преддверии сезона с рук рыбку можно купить за 400-500 рублей за килограмм.

- У рыбаков нет никаких точек сбыта. Есть своя клиентская база, которых они периодически обзванивают, - рассказывает любитель посидеть с удочкой Михаил Зиновьев. – Сейчас стоимость корюшки выше, но в апреле-мае она снизится. Купить килограмм рыбы можно будет по цене до 300-350 рублей.

Сегодня цены на корюшку доходят до полутора тысяч рублей за килограмм.Фото: Артем КИЛЬКИН

Преимущество покупки у рыбаков – они продают корюшку практически сразу после улова – через 2-3 часа. Символу Петербурга в этом случае не нужно томиться на жаре в открытых ящиках и портиться.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Инна Соколовская, начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

- Роспотребнадзор рекомендует не покупать продукцию в неустановленных местах. Признак того, что точка легальная – на ней указано название юридического лица, а у продавца на руках имеются все необходимые документы: сертификат на продукцию, ветеринарное заключение, например. Также должны быть бумаги, где указано, когда рыбу поймали и до какого времени ее нужно продать. Иначе, в случае отравления, вы просто не будете знать, на кого жаловаться. Обращаем внимание, что за нелегальные торговые точки Роспотребнадзор не отвечает. Здесь за порядком следят районные администрации и полиция.