Участницы седьмого «Холостяка» Чума Вечеринка и Милана Тюльпанова разрыдались в первый вечер шоу

На поиски достойного кандидата потратили два года. В итоге главным героем проекта стал 33-летний стоматолог Антон Криворотов. На встречу с незнакомцем приехали 25 девушек из разных стран мира – России, ЮАР, Кубы, США. Что только не вытворяли девушки, чтобы сразить обаятельного дантиста наповал: подъезжали на дорогих автомобилях, пели ему песни, читали стихи и даже выпрыгивали из гроба.

На стоматолога претендуют 16 красавиц. Фото: instagram.com/dr.krivorotov

Среди потенциальных претенденток на сердце завидного жениха страны оказались всем небезызвестные петербурженки – экс-жена звезды футбола Александра Кержакова 26-летняя Милана Тюльпанова, а также блогер и, как она себя сама называет, шмоткесса 25-летняя Чума Вечеринка (Вика Чуманова).

Кубинка и непростая вечеринка

После знакомства со всеми участницами шоу Антон выделил ту, которая очаровала его с самой первой минуты. Ей оказалась 26-летняя кубинка Барбара Соланс. В знак симпатии он вручил ей розу первого впечатления. Общаясь с ней тет-а-тет Криворотов сказал, что «давно не испытывал такого волнения в разговоре с девушкой». Кроме того, Барбара очень понравилась и его близким друзьям Ирине Горбачевой и Павлу Деревянко, которые пришли его поддержать и помочь с выбором.

Смогут ли петербурженки завоевать сердце Антона Криворотова - покажет время. Фото: instagram.com - /chumavecherinka и /milana_tulpanova

Горбачева также выделила заводную шутницу Чуму Вечеринку. Расспрашивая ее о родителях, актриса, сама того не зная, задела девушку за больное. У той начали слезиться глаза, и она расплакалась. Оказалось, что родителей у Вики нет.

- Ты красивая, интересная, таких нет! И прими это, - сказала напоследок Горбачева народной моднице. А вот претендентки на сердце холостяка были не так доброжелательны к шмоткессе. «Комический персонаж», «она абсолютно не походит Антону: ни внешне, ни по внутреннему миру», «не его типаж», «вообще ни о чем». Лишь только одна участница 25-летняя актриса Полина Гренц, которую многие хорошо знают по сериалу «Физрук», сказала: «Чума – это моя фаворитка». Пока непонятно, станет ли она фавориткой Антона. Но на первой церемонии роз одна из четырнадцати досталась именно Вике.

Ты РАЗВОДил умело…

Долгожданный трофей из рук холостяка получила и Милана Тюльпанова. Став, к слову, обладательницей последнего цветка. Во время вручения она единственная из всех попросила холостяка о личном разговоре.

- У меня был публичный и некрасивый развод. Это все было в прессе. Последние два года моей жизни были... , - не смогла сдержать слез экс-жена Кержакова. - Я пришла на этот проект, потому что хочу заново научиться доверять мужчинам.

Ну и какое шоу без интриги? После того, как на столе не осталось цветов, холостяк попросил вынести еще одну розу. Ее он подарил 20-летней модели Лизе Адаменко. Примечательно, что девушка была знакома с холостяком еще до шоу, о чем совершенно не скрывала при девушках. Да что уж там! Она то и дело всем своим видом давала понять, что она не просто была с ним знакома. Адаменко удосужилась даже назвать Криворотова «своим мужчиной». Друзья главного героя, узнав о Лизином прошлом (замужестве с мужчиной старше ее практически в три раза), посчитали ее не самой подходящей кандидатурой на роль невесты Антона. Ирина Горбачева вообще пришла к выводу, что девушке нужна медицинская помощь.

Кто сможет покорить сердце харизматичного дантиста и завоевать его любовь, узнаем в следующих сериях шоу. А пока Антон и 16 девушек отправляются в солнечную Португалию.

Милана хочет заново научиться доверят мужчинам. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Что пишут о петербурженках?

После первого выпуска участницы опубликовали у себя на страницах в Instagram посты, интересуясь мнением общественности. Так, Милана Тюльпана выложила фотографию в профиль и призналась, что ей «страшно было выходить из машины, ноги не слушались вообще». Злостных и ненавистных комментариев, как не странно, насобиралось совсем немного. Многие принялись, наоборот, поддерживать ее: «скромная, красивая, ранимая», «надеюсь у вас что-то сложится», «вы там просто красотка в черном платье», «болею за вас!»

Даже нашлись воздыхатели, которые предложили свою кандидатуру вместо холостяка.

В своей манере привлекла внимание френдов Чума Вечеринка. Блогер загрузила фото, где она лежит на ковре с розой. И подпись: «Я вот люблю есть шпротики с вареньем. Может, он – шпротики, а я – варенье». Именно эту фразу она говорила в первой серии шоу. Многие фолловеры Вики признались, что, мягко говоря, в шоке от ее участия в телепроекте. Еще больше оказалось тех, кто написал, какая она классная и «просто огонь проекта».