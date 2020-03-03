2020-03-03T14:45:31+03:00
Звезды

Сергей Рост отказался отмечать юбилей за границей из-за коронавируса

Актеру, звезде юмористического шоу 90-х «Осторожно, модерн!» 3 марта исполняется 55 лет
Алина ЧЕМЕРИС
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3 марта 2020 года Сергею Росту исполняется 55 лет.3 марта 2020 года Сергею Росту исполняется 55 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Он был парикмахером, чиновником, владельцем гостиницы, бандитом и даже Мюллером – человек-театр Сергей Рост сегодня, 3 марта 2020 года, принимает поздравления с 55-летием. В интервью корреспонденту «Комсомолки»в Петербурге» юбиляр признался, что отмечать день рождения он будет в ресторане в кругу друзей. Хотя обычно в свой праздник ездил в путешествие.

- Я уезжаю специально, чтобы никто не думал, что мне дарить, - улыбается Сергей. – Люблю места, где красиво, где меня еще не было. Обычно езжу за границу, но в этом году уже вот так запросто за рубеж не поедешь - нас обложил коронавирус, и я остаюсь в Питере.

Рост - мастер перевоплощений. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Рост - мастер перевоплощений. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Как оказалось, порадовать Сергея несложно, любой подарок вызывает у него детский восторг. Актер поясняет: для него главное, чтобы гости в этот день нашли время и пришли на его праздник.

- Что подарят, то и подарят. Мне, что в детстве, что сейчас любой подарок кажется чудесным и необычным, - делится Сергей.

Его дуэт с Нагиевым любила вся страна. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Его дуэт с Нагиевым любила вся страна. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Без сюрпризов не останутся и поклонники артиста. На апрель этого года Сергей Рост планирует выступить в Петербурге с премьерой спектакля «Непристойное поведение», где он сам – и режиссер, и сценарист, и актер. Кроме того, вскоре стоит ожидать выхода на экраны нового юмористического шоу и художественного фильма с участием Сергея.

Актер стал известным после того, как на экраны вышел сериал "Осторожно, модерн!". Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Актер стал известным после того, как на экраны вышел сериал "Осторожно, модерн!". Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

- Еще я написал сценарий для одного кино, но пока съемки не начались, ничего не расскажу, - интригует Рост.

СПРАВКА «КП»

Карьера Сергея Роста в шоу-бизнесе началась с работы на петербургском радио «Модерн». В то время его напарником был Дмитрий Нагиев. А когда на экраны вышел юмористический сериал «Осторожно, модерн!», актер стал известным на всю страну.

Жанр «скетч» - коротких комедийных пьес – тогда полюбился артисту, и в результате Рост стал мастером перевоплощений и появлялся перед публикой в самых разных образах: он был доктором Ватсоном, Мюллером, украинским бизнесменом и много кем еще.

Сегодня Сергей Рост пишет сценарии к фильмам и спектаклям, снимается в кино и играет на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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