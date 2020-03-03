Сергей Рост отказался отмечать юбилей за границей из-за коронавируса

Он был парикмахером, чиновником, владельцем гостиницы, бандитом и даже Мюллером – человек-театр Сергей Рост сегодня, 3 марта 2020 года, принимает поздравления с 55-летием. В интервью корреспонденту «Комсомолки»в Петербурге» юбиляр признался, что отмечать день рождения он будет в ресторане в кругу друзей. Хотя обычно в свой праздник ездил в путешествие.

- Я уезжаю специально, чтобы никто не думал, что мне дарить, - улыбается Сергей. – Люблю места, где красиво, где меня еще не было. Обычно езжу за границу, но в этом году уже вот так запросто за рубеж не поедешь - нас обложил коронавирус, и я остаюсь в Питере.

Рост - мастер перевоплощений. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Как оказалось, порадовать Сергея несложно, любой подарок вызывает у него детский восторг. Актер поясняет: для него главное, чтобы гости в этот день нашли время и пришли на его праздник.

- Что подарят, то и подарят. Мне, что в детстве, что сейчас любой подарок кажется чудесным и необычным, - делится Сергей.

Его дуэт с Нагиевым любила вся страна. Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

Без сюрпризов не останутся и поклонники артиста. На апрель этого года Сергей Рост планирует выступить в Петербурге с премьерой спектакля «Непристойное поведение», где он сам – и режиссер, и сценарист, и актер. Кроме того, вскоре стоит ожидать выхода на экраны нового юмористического шоу и художественного фильма с участием Сергея.

Актер стал известным после того, как на экраны вышел сериал "Осторожно, модерн!". Кадр из программы "Осторожно, модерн!"

- Еще я написал сценарий для одного кино, но пока съемки не начались, ничего не расскажу, - интригует Рост.

СПРАВКА «КП»

Карьера Сергея Роста в шоу-бизнесе началась с работы на петербургском радио «Модерн». В то время его напарником был Дмитрий Нагиев. А когда на экраны вышел юмористический сериал «Осторожно, модерн!», актер стал известным на всю страну.

Жанр «скетч» - коротких комедийных пьес – тогда полюбился артисту, и в результате Рост стал мастером перевоплощений и появлялся перед публикой в самых разных образах: он был доктором Ватсоном, Мюллером, украинским бизнесменом и много кем еще.

Сегодня Сергей Рост пишет сценарии к фильмам и спектаклям, снимается в кино и играет на сцене.