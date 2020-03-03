«Последний первооткрыватель» Яцек Палкевич: «Все думают, что холод страшнее жары. На самом деле наоборот»

– Слово «мечта» я стараюсь не использовать: не откладывая на завтра, сразу приступаю к реализации, – признался Яцек Палкевич во время визита в Петербург.

Доктора географических наук, члена Королевского географического общества в Лондоне и Русского географического общества называют одним из последних первооткрывателей. Во времена, когда каждый квадратный метр поверхности планеты можно сфотографировать нс спутник и «исследовать», не отходя от монитора, Яцек Палкевич умудряется бывать там, где не ступала нога человека, попутно делая сенсационные открытия.

В Петербург исследователь, побывавший на все широтах Земли, приехал по приглашению РГО провести лекцию.

– Существует ли ген путешествия? Бывает по-разному, – отметил географ. – Кто-то просыпается в 40 лет, вдруг задумывается, что ни разу даже за границей не был, – и начинает путешествовать. А кто-то, как в моем случае, мечтает о путешествиях с детства. Я родился в Польше в то время, когда шанса путешествовать практически не было. А потому изучал мир по книжкам, которые читала мне мама, да по глобусу, который получил в день рождения.

Путешественнику встречались племена, которые впервые увидели белого человека. Фото: palkiewicz.com

Имя Палкевича – журналиста по образованию – загремело еще в 1975-ом, когда он в одиночку на спасательной шлюпке пересек Атлантический океан. 44 дня, из навигации – только компас. Смыслом заплыва было доказать, что человек, выживший после кораблекрушения и оказавшийся в шлюпке, имеет все шансы на выживание. Главное – верить в себя.

– Честно говоря, я никогда не искал легких путей, – делится первооткрыватель. – Хотелось забраться подальше от цивилизации, туда, где много сложностей и опасностей. Каждая экспедиция имела свою специфику. В одних исследовались возможности человеческого организма, в других интересовала этнография. Так, в Южной Америке мне встречались племена, которые впервые увидели белого человека.

Еще в юности Палкевич стал грезить о Сибири. Но из-за двух гражданств – итальянского и польского – путь в СССР исследователю был закрыт. По чистой случайности путешественник познакомился с министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. Министра так впечатлила любовь к месту, где ни разу не был, что спустя две недели Палкевичу выдали долгожданную визу.

– Общая амплитуда моего организма превышает 100 градусов по Цельсию: в Сибири бывал в холоде минус 50 градусов, в Сахаре – в жаре в плюс 50, – улыбается географ. – Все думаю, что холод страшнее жары. Но на самом деле жара намного хуже: даже если под рукой вода, а над головой – крыша, дышать просто нечем. То ли дело в холоде, где можно выпить горячего чаю, покушать калорийной пищи, надеть теплую одежду и развести костер.

Летом 1996-го международная экспедиция Палкевича совершила последнее открытие: ученые нашли исток Амазонки. В результате река «удлинилась» до 7000 километров и переплюнула доселе самую длинную реку – Нил – на 300 километров.

– Экспедицию готовили полтора года, – вспоминает ученый. – Делали шаг за шагом – и дошли до истока.

Ученый помогал в подготовке спасателей, космонавтов и бойцов элитных антитеррористических спецподразделений. Фото: Русское географическое общество

По роду «службы» первооткрывателю пришлось поработать и со спасателями, и с космонавтами, и с бойцами элитных антитеррористических спецподразделений. Свою Школу выживания в Италии – первую в своем роде – Палкевич открыл еще в 1982 году. Заплыв через Атлантику позволил учителю на своем примере утверждать, что «границ человеческих возможностей не существует». А месяц в Заполярье на оленьих упряжках помог в работе с космонавтами, которых стали учить, как выжить 48 часов в любом месте земного шара после аварийной посадки.

– После страшного оползня в Колумбии, где погибли десятки людей, один из спасателей написал мне: «Спасибо Вам за знания: сегодня я спас в Колумбии шесть человек!», – делится Палкевич. – Это была самая высокая награда за мою работу.

Сейчас неутомимому путешественнику 77 лет. Экстремальные экспедиции, хлопотами супруги, остались в прошлом. Жена Яцека, которая не была с ним ни в одном из путешествий, рада, что они, наконец, могут побыть вместе. Теперь ученый сосредоточен на публицистике и общественной работе.

– Я считаю себя послом «отепления» отношений между славянами – поляками и русскими, – отмечает Палкевич. – Зачем все эти войны? Власть – это не граждане.

ДОСЛОВНО:

Яцек ПАЛКЕВИЧ, доктор географических наук, первооткрыватель:

– У меня есть два любимых региона, куда все время возвращаюсь, – Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Но приезжаешь – и на месте, где еще пять лет назад стояло заведение лаосской кухни, видишь «Макдоналдс». Глобализация делает из мира единый, повсеместно одинаковый туристический объект.