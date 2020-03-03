«Мало ли что я ему говорила»: Мать Ильи Прусикина из Little Big, советовавшая ему бросить музыку, гордится своим сыном

Что-что, а удивлять российская рэйв-группа Little Big умеет. Выбор петербургских музыкантов для участия в Евровидении 2020 от России стал для многих неожиданностью. Да и вообще все карьера модных нынче фриков буквально соткана из случайностей. Фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своими коллегами решил снять видео на 1 апреля в 2013 году. Клип «Every Day I’m Drinking» неожиданно выстрелил. После этого ребят позвали на разогрев к африканской известной группе «Die Antwoord». С тех пор одиозное название Little Big (Маленький большой) знают не только в России, но и за рубежом.

«БОЯЛСЯ КОРОВ И БЫЛ МОЛЧУНОМ»

Именно в Европе сатирические клипы музыкантов с отточенной хореографией и запоминающимся мотивом стал популярным. Но настоящую известность Little Big принес клип на песню «Skibidi», который на YouTube на данный момент посмотрели уже 600 миллионов раз. Такая популярность петербургских музыкантов не осталась не замеченной. И вот вскоре ребята выступят на главном европейском песенном конкурсе. Правда, путь на подиум для группы был не из легких. «Комсомолка» выяснила, как обычный парень Илья Прусикин покорил мировой шоу-бизнес.

iliyaprusikin Little Big on Eurovision 2020 in Rotterdam. Сам в шоке! Photo by: @genenfeld

- Я простой парень из деревни, - рассказывает в одном из видео Илья. - У нас была корова Красуля, я с самого детства пытался на ней кататься. Она выросла и ненавидела меня. Для того, чтобы мне пройти к дому, надо было лезть по заборам, крышам, потому что она меня пыталась забодать.

Прусикин жил в Забайкалье в небольшом поселке Усть-Борзе. Когда Илье было 11 лет, родители с сыном переехали в город Сосновый Бор Ленинградской области. Отец работал начальником ЖЭКа. Он-то, по воспоминаниям знакомых семьи, и радел о творчестве сына.

iliyaprusikin Илья рос в деревне. Здесь ему 8 лет

- Я хорошо знаю отца Ильи, - рассказал «КП-Петербург» директор молодежного центра «Диалог» в Сосновом Бору Михаил Курочка. – Он привел ко мне сына и попросил: «Возьми его в КВН». Я попытался поговорить с парнем. А он молчит. Ну, не разговаривает человек и все! Великий молчун. Я говорю: «Что я с ним буду делать?». А отец просит: «Ну, возьми, пожалуйста». А у меня четыре человека на это место. Но я взял Илью и не пожалел! Он попал в профильный отряд КВН в детском лагере Соснового Бора. Был не очень уверенный в себе юноша. Но КВН - это творческая площадка, которая его взбодрила. Сначала Илья получил эпизод, потом стал главным актером, а затем и главным автором. И его команда стала чемпионом.

«ВСЕ ЕГО МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ – ЭТО КВН»

В КВН Илья играл на протяжении пяти лет. Михаил Курочка уверен, что и в его клипах прослеживается то сатирическое творчество, которые парень показывал на сцене в лагере.

- Илья сам себя сделал, - с гордостью говорит Курочка. - Он постоянно рос. За одно лето он «прокачался». Он и пел, и придумывал ролики. После КВН ушел в музыку. Я знал, что он хотел связать свою жизнь с творчеством. Люди по-разному раскрываются. Не все сразу балагуры. Илья был очень скромным. Но он выходил на сцену, общался с творческими людьми – это стало переломным моментом в его жизни. Игра в КВН дает уверенность в себе, коммуникабельность. До Little Big Илья себе искал, у него было много команд.

На снимке Илья второй слева. Таким он выступал в КВН

Илья до сих пор общается со своим руководителем по КВН. В прошлом году он поздравил творческий клуб с 20-летием, записав видео.

- Темы в КВН у Ильи всегда были околомузыкальные, стебные вещи такие, - поясняет Курочка. – Я могу ошибаться, но он в большей степени самоучка. Его последний клип «Skibidi» - чистой воды стеб. Это его образ. Это КВН.

«ГОРЖУСЬ СЫНОМ!»

Для друзей детства неожиданная слава Илья стала неожиданной.

- Да, он первое время был очень молчаливый, - смеется подруга детства Ильи Анастасия Сычева. - Он о музыке ничего не говорил. Был такой невзрачненький. У девушек популярностью не пользовался. Но всегда очень смешно шутил. Никто не думал, что он займется музыкой. Но с Ильей команда КВН, их было четверо друзей, стала победителем.

Друзей Ильи после школы раскидало по разным профессиям, один стал полицейские, второй - фотографом. А Прусикин ударился в музыку.

- Он поначалу такие песни записывал просто ужас, - хохочет Анастасия. - Кидал мне в соцсетях ссылки на них. Там был жесткий страшный металл. Страшнее даже Rammstein. Я попросила его даже, не кидать мне этот ужас. А потом он сменил направление и нашел свою нишу. Я даже не знала, что он популярен, пока мои ученики в школе не узнали, что я подруга Ильи. Сразу посыпались просьбы пригласить его к нас Сосновый бор. Он пообещал приехать.

Творчество не мешало Илье хорошо учится. Фронтмен группы окончил СПбГУКИ по специальности «Психология». Его мама мечтала, чтобы парень работал по профессии и даже советовала уйти из музыки и найти обычную работу.

- Мама говорила, найди работу. Пойми, не будешь ты музыкантом, - рассказывал ранее Илья.

Но Илья не отказался от мечты. После объявления конкурсантов на «Евровидение 2020» «КП-Петербург» позвонила маме музыканта, чтобы узнать, изменилось ли ее мнение.

iliyaprusikin Так выглядит место, где рос Илья

- Это мой сын! – услышав имя Ильи радостно поделилась мать музыканта Елена. - Конечно, я горжусь. Любая мама будет гордиться!

- Но говорят, вы хотели, чтобы он стал психологом, а не музыкантом…

- Ну, мало ли что... Ребятки, давайте не будем, - засмущалась Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

- Будете смотреть его выступление?

- Буду, но я еще не знаю, когда это будет. Я ему уже позвонила, поздравила, завтра еду к нему! А сейчас не могу больше говорить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764200" frameborder="0"></iframe> 5 лучших клипов Little Big.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Песня будет веселой»: Солист Little Big рассказал, с чем выступит на «Евровидении 2020»

На сцену в Роттердаме выйдут все участники эпатажной группы. Илья Прусикин пообещал "Комсомольской правде", что не будет подстраиваться под конъюнктуру конкурса (подробности)

Little Big едет на «Евровидение»: Вспоминаем лучшие клипы рейв-группы

Совсем скоро петербургский коллектив представит песню, с которой поедет на музыкальный конкурс. А пока освежим в памяти их старые треки! (подробности)

Если бы не Филипп Киркоров, группа Little Big могла отправиться на «Евровидение» вместо Сергея Лазарева

Оказывается, «куратор всея Руси» получил трек от питерских хулиганов еще в прошлом году, но отдал предпочтение доброму другу (подробности)