Весенний наряд для дамы за 50: советы стилиста для женщин элегантного возраста

Приход весны - тот самый повод для обновления. И внешне, и внутренне. Начнем с внешнего. Праздник – 8 марта - отличная возможность всех затмить и стать ярче обычного. Как это сделать? Достаточно освежить гардероб. С нарядами и стилем юных особ все более или менее понятно – яркие цвета, короткие юбки или спортшик. А какой гардероб должен быть у женщины элегантного возраста? Ведь хочется и в 50 лет выглядеть привлекательно. Мы спросили совета на этот счет у модного эксперта, стилиста Елены Альсмит.

Чтобы не отделять теорию от практики, идем в магазин.Фото: Артем КИЛЬКИН

ШТУРМУЕМ ПРИМЕРОЧНЫЕ

Чтобы не отделять теорию от практики, идем в магазин. В качестве модели у нас очень активная 57-летняя женщина, такая многогранная и разносторонняя, что диву даешься, как это все сочетается в одном человеке! Мало того, что Надежда Васильева ходит по подиуму, участвует в показах, она еще и пишет сценарии, снимает кино. И это далеко не все ее увлечения. Она настоящий пилот - умеет управлять самолетами и выполнять в воздухе трюки. А работает наша героиня сексологом. Да-да-да. И тут все с огоньком и ветерком!

Пришла на встречу в торговый центр Надежда в брюках и светлом пиджаке. Стилист первый делом спросила размеры, обошла нашу модель вокруг, прищурила глаз и сказала: «Я уже знаю, что нам надо искать»

Первый образ торжественный, все-таки праздник на носуФото: Артем КИЛЬКИН

И В ПИР, И В МИР

Первый образ решили собрать торжественный, все-таки праздник на носу - корпоративы, встречи с подругами, да и со своим мужчиной выйти в свет, театр там или ресторан. Елена подобрала для Надежды жакет цвета морской волны с полосатыми манжетами, а к нему бежевую плиссированную юбку, коричневые сапоги на каблуке и зеленую сумочку.

- Смотрите, если хотим сделать образ еще более праздничным – надеваем под пиджак топ с кружевами или блузку, - комментирует стилист. – Если хотим более повседневным, то классика – водолазка. Здесь лучше всего подойдет коричневого цвета.

Совет от стилиста дамам за 50: если у вас еще есть мини в гардеробе, их стоит заменить юбкой-карандашом. В ней как раз можно выходить и в пир, и в мир. Ну или плиссированная юбка, как на Надежде. Важно, чтобы она была ниже колен - желательно до середины икры.

Джинсы (вопреки устаревшим правилам) можно носить и в зрелом возрасте.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЖИНСЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Идем дальше. Второй образ – повседневный. Джинсы (вопреки устаревшим правилам) можно носить и в зрелом возрасте. Вот уже который сезон джинсовая ткань не выходит из моды, причем речь не только о брюках, а еще и о юбках, рубашках, куртках. Выбирайте на вкус! Для Надежды стилист выбрала светлые джинсы, сверху свитшот с рукавами-фонариками, а под него голубую футболку.

- А еще джинсы прекрасно комбинируются с любыми пиджаками, свитерами и блузками, - заключила Елена. – Нужен только один штрих – аксессуары. Сейчас в тренде цепи, крупные украшения. Это может быть просто бижутерия, главное – качественная.

Обратите внимание на обувь. К этому образу подходят кроссовки, но можно выбрать и что-то другое на плоском ходу. Сейчас ведь большое разнообразие – кеды, лоферы, мокасины.

Классика: черный низ, светлый верх. Только лучше взять молочный с актуальным принтом горохФото: Артем КИЛЬКИН

КЛАССИКА ВСЕГДА В МОДЕ

Для третьего образа мы выбрали лодочки, которые молодят. От них и плясали. Дальше классика: черный низ, светлый верх. Только вместо белоснежного белого лучше взять молочный с актуальным принтом – «горох».

Совет от стилиста: взрослым женщинам надо осторожнее относиться к «вялому» трикотажу, такое надо искоренять из своего гардероба. Первым делом избавьтесь от кофточек с принтами, которые еще, не дай бог, имеют декор в виде выложенного из страз цветка. Это все сильно удешевляет образ. Если хотите выглядеть моложе, освежить лицо, замените трикотажную кофту на хлопковую белую рубашку. Это может быть и рубашка, похожая на мужскую офисную, голубая, к примеру. Или рубашка в полоску. Наша задача - удлинить силуэт. Если рубашка будет прикрывать бедра, вы будете выглядеть стройнее.

Если хотите выглядеть моложе, освежить лицо, замените трикотажную кофту на хлопковую белую рубашку.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

5 трендов весны 2020

- Рукава-фонарики - женственные и нежные

- Юбки и топы из нежного атласа, как для повседневного образа, так и на вечер

- Черно-белый геометрический принт

- Жакет, пиджак, лучше ниже бедра, чтобы удлинить образ. Выбираем клетку или беж

- Джинса везде и во всем: рубашки, джинсы, юбки. Смело сочетайте ее с разными цветами и фактурами.

КСТАТИ

Институт цвета Пантон выбрал самый актуальный цвет сезона 2020. И это - классический синий. Он станет основой гардероба. С ним можно комбинировать все, что угодно.