2020-03-04T13:14:59+03:00
Общество

За панельными домами будущее

В Ленинградской области на Киришском домостроительном комбинате полным ходом идет модернизация производства
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Генеральный директор СК «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк с рабочими КДСК.Генеральный директор СК «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк с рабочими КДСК.Фото: Олег ЗОЛОТО
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27 февраля начала работу новая современная универсальная линия по производству стеновых панелей и перекрытий. Это еще один шаг в процессе модернизации компаний Строительной корпорации «ЛенРусСтрой». Продукция технологической линии позволит строить еще быстрее. Она значительно улучшит потребительские качества квартир в новых домах строительного холдинга, в том числе позволит строить здания c нестандартными архитектурными решениями и планировками квартир.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

История Киришского домостроительного комбината насчитывает более полувека. За это время компания внесла весомый вклад в строительство Петербурга и Ленобласти - в строй введено свыше двух миллионов квадратных метров жилья. Но в какой-то момент стареющий комбинат оказался на грани банкротства. Спасла его Строительная корпорация «ЛенРусСтрой». КДСК приняли в состав корпорации, и это стало для него началом совершенно новой жизни.

Сегодня компания продолжает развиваться и отвечать на вызовы времени. Так, например, в недавнем заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина прозвучало, что нашим строительным компаниям необходимо снижать себестоимость строительства и активнее использовать современные технологии. Новая линия - один из шагов в этом направлении.

- Люди платят нам немалые деньги, и мы должны построить для них хорошие квартиры. Экономить за счет снижения качества мы не можем, поэтому видим для себя только один вариант - инвестировать в будущее, производственные мощности и человеческий капитал, - заявил генеральный директор корпорации «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк.

Модернизация Киришского домостроительного комбината.

«ШАГ ВПЕРЕД»

Запуск новой универсальной линии по производству стеновых панелей и перекрытий стал одним из таких шагов - инвестицией в будущее. 27 февраля руководство «ЛенРусСтрой» и Киришского домостроительного комбината торжественно перерезало красную ленточку и показало гостям, как изменилась работа предприятия.

- Раньше мы работали по старинке. У нас были нестандартные формы, которые заливались бетоном. Чтобы выровнять поверхность панели, сотрудники использовали планки и скребки и обрабатывали ее вручную. К сожалению, человеческий глаз не идеален, что сказывалось на качестве поверхности изделий, - рассказывает технический директор КДСК Дмитрий Кузин. - Эта линия - огромный шаг вперед. Как она работает? Представьте, что этот универсальный стенд - огромная 69-метровая сковорода. Под железом находится змеевик, там же встроены вибраторы. Бетонная смесь подается с помощью бетоноукладчика. Вибраторы распределяют ее по поверхности, а сверху будущую панель заглаживает специальная машина. С помощью тепла в змеевике бетон подогревается, и через сутки мы получаем изделие со стопроцентной прочностью и идеальной поверхностью.

Новую линию Киришского ДСК обслуживает всего пять человек, а на старой требовалось двадцать. Месячный объем производства при односменном режиме - 600-800 кубов. Это примерно четвертая часть всего объема производства сегодня. Предстоит дальнейшая модернизация.

- Я строил из кирпича, монолита, но уверен, что будущее за панельными домами. Только это совершенно другое панельное домостроение - современное, инновационное, позволяющее создавать комфортные, нестандартные и удобные квартиры. Квартиры с окнами в пол и высокими потолками, квартиры с отличной звуко- и теплоизоляцией. Для сравнения: многоэтажка на тысячу квартир по панельной технологии строится за год, из монолита - за два, из кирпича - за три года. Представьте, купили квартиру на котловане и через год получили ключи от нее уже со стильной отделкой квартир и входных групп, - поделился Леонид Кваснюк. - А компании-застройщику строить из панели гораздо выгоднее. Когда правительство придумало нам эскроу-счета, стало очевидно, что именно панель позволяет поддерживать экономику проектов на приемлемом уровне. Сегодня просто необходимо строить не только качественно, но и быстро.

Также генеральный директор СК «ЛенРусСтрой» отметил, что новые стеновые панели уже через несколько недель начнут использовать на строительстве мини-города «Новое Горелово» на южной границе Петербурга и Ленобласти. В планах у корпорации производить панели и перекрытия не только для собственных проектов, но и для других игроков рынка недвижимости Северо-Запада, а также продолжать модернизацию производства на КДСК и других предприятиях, входящих в состав Строительной корпорации «ЛенРусСтрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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