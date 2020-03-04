Медицинский центр «ЛИЦ»

Главный врач: Татьяна Александровна Комарская, практикующий врач акушер-гинеколог, специалист УЗИ диагностики, маммолог, специалист оздоровительных практик. Доктор с опытом работы более 17 лет.

– Быть честным и открытым для пациента, относиться к больному так, как ты хотел, чтобы относились к тебе в час серьезного недуга. Не останавливаться, постоянно учиться и самосовершенствоваться в профессии для блага здоровья других, – таких принципов в работе придерживается доктор.

О КЛИНИКЕ

В названии «Лечебно-Инновационный центр» ключевое слово – инновационный. Ведь эта сеть клиник и создавалась именно для того, чтобы пациенты могли получать качественные медицинские услуги, соответствующие всем новейшим достижениям науки врачевания.

«ЛИЦ» специализируется на таких направлениях, как гинекология, ведение беременности, урология, УЗИ диагностика, косметология, функциональная диагностика, лабораторная диагностика, дерматология. Принимают в клинике и узкие специалисты: гастроэнтеролог, эндокринолог, терапевт, невролог и другое.

С самого начала работы первого медицинского центра «ЛИЦ» (а открылся он в 1998-м году) здесь стараются первыми внедрять новейшие медицинские технологии как диагностики, так лечения. И постоянно обновляют медицинское оборудование, чтобы пациенты могли воспользоваться такими услугами, как УЗИ с цветным, энергетическим и пульсовым допплером, 3Д и 4Д УЗИ, эластографией, безоперационным методом прерывания замершей беременности, пройти безоперационное лечение пролапса тазового дна у женщин или воспользоваться достижениями интимной ANTI AGE гинекологии. А еще здесь помогают женщинам справиться с очень серьезной проблемой – недержанием мочи. С такой неприятностью сталкиваются многие представительницы прекрасного пола после 40 лет и неоднократных родов.

Ежегодно сюда за медицинской помощью обращаются более 25 тысяч пациентов!

В клинике придерживаются индивидуального подхода к лечению.Фото: Андрей ГАШЕВ

Интересный факт: продвигая современные медицинские технологии, специалисты клиник параллельно заботятся о сохранении культурного наследия Петербурга. Все клиники «ЛИЦ» (а это 4 филиала в Центральном, Московском и Адмиралтейских районах) расположены в исторических зданиях, которые относятся к памятникам архитектуры. Согласитесь, это накладывает определенную ответственность. И сотрудники медицинских центров это прекрасно понимают. При поддержке депутатов и руководства клиники «ЛИЦ» удалось отстоять парковую зону перед клиникой на 2-й Советской улице от современной застройки. Также клиника приняла участие в строительстве детской площадки в парковой зоне на Греческом проспекте.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клиниках «ЛИЦ» работает 55 специалистов. Каждый из них придерживается общих для всей медицинской команды принципов: соблюдает стандарты лечения и обслуживания, предлагает пациенту только то, что будет нужно и полезно, но ничего лишнего.

Доктора центров – сторонники индивидуального подхода в лечении, ведь каждая клиническая ситуация требует своих методов в зависимости, в том числе, от мотивации и ожиданий пациента. При необходимости специалисты смежных специальностей объединяют усилия, например, в лечении ожирения участвуют эндокринолог, иглорефлексотерапевт, диетолог и косметолог. Это позволяет в короткие сроки добиться максимального результата… и снизить финансовые траты пациента!

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Удобство пациентов для специалистов центров «ЛИЦ» – важно не меньше, чем качество медицинской помощи. Все, кто сюда обращается, имеют детальное представление не только о ценах, но и о самом процессе обследования или лечения. За результатами лабораторной диагностики специально приходить в клинику не придется – их могут отправить на электронную почту. Электронная карта и база клиники (надежно защищенная) в один клик позволяют получить информацию обо всех посещениях врачей и результатах обследования, даже если они были проведены в других филиалах. А еще у пациентов есть возможность бесплатно задать вопрос гинекологу и урологу по Ватсап через официальный сайт.

Врачи работают на современном диагностическом оборудовании.Фото: Андрей ГАШЕВ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

– Медицина должна стать профилактической, то есть направленной на предупреждение и выявление заболеваний на ранних этапах, а не на их лечение. Поэтому мы разрабатываем комплексные программы обследования для женщин и мужчин, с учетом возрастных групп пациентов и социальных факторов, - говорят специалисты клиники «ЛИЦ». – Современный мир меняет представления о возрасте, понятие «старость» ушло. ВОЗ дает такую классификацию: ранняя взрослость – это 20-40 лет, средняя взрослость – 40-60, поздняя взрослость – старше 60 лет и до конца жизни. Наша задача сделать так, чтобы внутреннее состояние здоровья и внешние признаки соответствовали этим понятиям.

Поэтому в клинике «ЛИЦ» активно развивается комплексная ANTI AGE медицина: отделение косметологии работает над внедрением омолаживающих методик, гинекологи выполняют комплексные программы, поддерживающие молодость интимной зоны, узкие специалисты отвечают за работоспособность внутренних органов.

– Также мы внимательно следим за новейшими разработками в медицине, которые сразу будем внедрять в практику. Современные подходы к лечению кардинально поменялись, и мы меняемся вместе с ними, – добавляют врачи.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

По итогам 2019 года клиника «ЛИЦ» стала победителем в номинации «Выбор пациентов 2019: Лучшие частные клиники Санкт-Петербурга». В прошлом году сеть клиник «ЛИЦ» посетило рекордное количество пациентов - на 30% больше чем в 2018 году! Пациенты объяснили свой выбор тем, что современное диагностическое оборудование расширяет возможности врача. Ведь качество обследования на 50% зависит от опыта и квалификации врача, и на 50% – от качества оборудования, на котором оно проводится. Не осталась без внимания и располагающая и комфортная обстановка, которая помогает снять внутреннее напряжение перед визитом к врачу.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, 4.

Телефон: 8(812) 986-57-01

Сайт: https://licsp.ru/