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Новости 24
Россия
Санкт-Петербург:
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01:47
Всех пятерых лжеполицейских, похитивших петербуржца, посадили в СИЗО
00:35
Автохам на «Хаммере», потеснивший пешеходов на тротуаре, возмутил петербуржцев
00:10
Ветерану ВОВ из Ленобласти, освобождавшему Европу от фашистов, исполнилось 100 лет
23:33
На станции метро «Международная» сыграли в футбол
23:01
Скульпторы показали, как выглядит памятник воинам ВОВ на трассе «Москва – Санкт-Петербург»
22:19
Экстремиста, напавшего с друзьями на темнокожих мужчин в метро Петербурга, отправили в СИЗО
21:50
Волки покусали несчастного лося и загнали его в болото в Ленобласти
20:39
«Зенит» усилиями Жиркова вырвал победу у «Ахмата» в 1/4 Кубка России
20:25
МЧС предупреждает о серьезном ухудшении погоды вечером и ночью 4 марта в Петербурге
20:06
«Зенит» и «Ахмат» забили по мячу и перевели матч 1/4 Кубка России в дополнительные таймы
19:32
Женщиной года в Петербурге стала директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая
19:19
Подземное книгохранилище хотят построить для библиотеки Маяковского
18:59
«Зенит» не смог распечатать ворота «Ахмата» в первом тайме 1/4 Кубка России
18:32
Восьмиклассника из Колпино, спасшего тонущую девочку с собакой, наградили медалью
18:07
Для весеннего посева Ленобласть приготовила более 26 тысяч тонн семян
18:04
Иномарка снесла школьника на переходе в Петроградском районе
17:42
В Петербурге 5 марта ожидается дождь, мокрый снег и до +6
17:37
В Петербурге «с боями» начали сносить гаражи на Стародеревенской улице
17:08
8 Марта Эрмитаж сделал для всех бесплатный вход
17:08
Суд дал 7 суток болельщику «Зенита», который сорвал флаг «Локомотива» на гостевом секторе
16:43
До начала Евро-2020 осталось 100 дней
16:40
Суд вернул психически больной петербурженке и ее дочери часть квартиры, которую та подарила
16:26
Пьяные друзья убили и закопали собутыльника в лесу под Волховом
16:01
В Петербурге поймали лже-полицейских, которые похитили человека из-за 50 тысяч рублей
03:22
В России изменится система оплаты отпусков и декретов
03:09
Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве на военном объекте под Мурманском
02:53
Сирийские военные пытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи системы С-200
02:34
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в Конституцию во втором чтении
02:14
Сирийские военные отразили две атаки протурецких боевиков на Серакаб
01:52
Стоимость нефти Brent снизилась после заседания ОПЕК+
01:29
С 5 марта отменены поезда Москва-Ницца из-за коронавируса
01:12
Американцы решили помериться инновационностью: В Пентагоне сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским и китайским
00:44
Для туристов в Египте вводят новые визовые правила с 1 июня
00:20
Депутаты Верховной рады одобрили участие иностранных военных в учениях на Украине
00:02
Тедеско прокомментировал конфликт с тренером ЦСКА
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