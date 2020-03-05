«Телевизор не смотрю, поэтому все успеваю»: Пенсионерка из Петербурга, которая шьет необычные костюмы, стала звездой фотосессий

Когда смотришь фото Марины Бадьяновой, кажется, будто она – героиня картин Тима Бертона и Питера Джексона. Однако, пролистав снимки дальше, понимаешь, что, будучи идеальным воплощением старухи Шапокляк и черепахи Тортиллы, она имела бы успех и в российском кино. Императрица, пиратка, хранительница судеб и даже греческая богиня: за пять лет фотографы запечатлели Марину в десятках образов. Однако она не актриса и даже не косплеер, а простая бабушка пяти внучек, которая так вот развлекается. Корреспонденту «Комсомолки» Марина рассказала, как стала любимицей петербургских фотографов и почему элегантный возраст – лучшее время для жизни и творчества.

Да, теперь в Петербурге есть своя Шапокляк. Но очень добрая и позитивная.Фото: СОЦСЕТИ

Юбка, плащ и эльфийская арфа

Пообщаться о девичьем мы с Мариной договорились в редакции «КП». Героиню нужно было встретить у метро.

- Я кое-что прихватила! Вы узнаете меня по большому белому пакету и посоху! - оттараторила в трубку моя собеседница. И, действительно, я заметила ее сразу. По дороге в редакцию Марина оживленно нахваливала теплую зиму и радовалась, что наконец-то выдался свободный день.

- Дочка увезла внучек в Лугу. Поэтому я вся ваша, - улыбается женщина.

Как только мы оказываемся на месте, Марина бойко начинает разгружать свой саквояж: вот ажурный кокошник, вот книга в причудливой обложке, пара головных уборов, украшения, блестящий красно-золотой костюм с корсетом и юбкой и посох, на вершине которого красуется…макет парусного корабля.

- И это все вы сами смастерили?!

- Ну а кто ж? У меня дома 20 коробок такого барахла! – смеется Марина. – Вот шла я мимо секонд-хенда, заглянула, а там тряпка лежит большая-большая всего за 30 рублей! Ну я и купила, сшила юбку. Потом в мебельном магазине отхватила серую занавеску под бархат, сшила плащ. Ой, а однажды пришла на блошиный рынок, а там лежит сломанный кусок рога! Стоит пять рублей. Заверните, беру. Принесла домой, отмыла, попросила мужа ввернуть в этот рог саморезы, натянула ниточки и сделала эльфийскую арфу.

Марина Бадьянова уже пять лет шьет костюмы и примеряет на себя самые разные образы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Творческие идеи накрывают Марину молниеносно – стоит только увидеть предмет, который с помощью умелых рук и пары часов свободного времени можно превратить в наряд или реквизит. А началось все с того, что как-то раз дочери попросили ее одеть их на фотосессию.

- Да легко! Наряжать девочек – это же как кукол, - говорит мастерица. – Потом они, конечно, замуж расползлись, а мне ж интересно! Я лазала в интернете, образы разглядывала. Вот сделаю какую-нибудь вещь – и пусть лежит. Через год-другой пригодится. И действительно – мне пять лет назад фотограф написала: «Чего бы тебе самой не посниматься?» И правда, почему бы нет? Как раз у меня и костюмы есть уже.

57-летняя Бадьянова даст фору многим молодым моделям!Фото: СОЦСЕТИ

От Шапокляк до императрицы

Впервые Марина появилась перед объективами в образе лесной знахарки на фотопленэре, посвященном детским сказкам.

- Я схватила юбку, плащ, нашла какой-то корсаж в секонд-хенде, волосы растрепала, насобирала красивых трав в корзинку, подпоясалась и поскакала, - вспоминает женщина. – И я была так поражена, когда фотографы побросали красавиц с декольте до пупка, ринулись толпой ко мне и с азартом стали снимать. Хорошо, думаю, пошло. А схожу-ка я еще куда-нибудь! Так и втянулась. А образы – сами рождаются: императрица, Шапокляк, женщина с кувшином… Я всегда иду от костюма. Оп, образ сложился! Оделась и пошла.

Все украшения наша героиня делает сама.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сначала Марина лишь позировала фотографам ради своего удовольствия, но вскоре стала организовывать яркие фотосессии. В самом деле, зачем ждать, когда кто-то предложит интересные темы и образы, если их можно придумать?

- У нас есть тусовка. В ней фотографы, модели, визажисты – много кто, - поясняет Марина. – Перед 8 марта, например, мы планируем нарядиться суфражистками, взять плакаты и так посниматься. Потом у меня по плану черно-белая съемка с одним классным фотографом. Дальше еще что-нибудь появится.

- А вы не думали этим зарабатывать? Превратить в профессию?

- Милая моя, да когда? Я ж постоянно с внучками сижу. Неделю с ними, неделю свободна. В это время и умудряюсь шить, сниматься, что-то придумывать. Это просто мое хобби, я так развлекаюсь на пенсии. Меня всегда спрашивают: как ты все успеваешь? А я не знаю! Телевизор не смотрю. Поэтому, наверное.

- А шить на заказ? Такие потрясающие вещи получаются.

- Нет, ни в коем случае! Я только себе шью. Я не умею кроить, не умею пользоваться машинкой – все вручную и на глаз. Потрачу весь день, зато сделаю сама, - с гордостью в голосе говорит Марина.

Журналиста "КП" Марина быстро наряжает в Марфу Васильевну.Фото: Олег ЗОЛОТО

Марфа Васильевна я

Когда в кабинет, где мы беседуем, заходит фотограф «КП», у Марины срабатывает условный рефлекс: она ловко надевает шляпку, которую сделала для костюма Шапокляк, белый воротник и замирает, изящно повернув голову.

- Сейчас, минуточку, я попозирую. В юности в пластическом театре занималась, и вот, через 40 лет пригодился навык!

За какие-то три минуты Марина успевает использовать почти все, что принесла с собой. Еще и ухитряется пояснять: этот итальянский головной убор сделала из детской шапочки, а этот воротник – из основы для букета.

- Ой! Давайте я вас одену. Вот же – юбка с корсетом, - внезапно восклицает модель.

Шляпки - особая любовь Марины.Фото: Олег ЗОЛОТО

Я повинуюсь. Марина шустро помогает мне затянуть корсет, словно мозаику, из множества частей собирает рукава, и – вуаля! - через несколько мгновений я выгляжу, как Марфа Васильевна из известного советского фильма. Неожиданно. Марина торжествует.

- Знаете, когда я еду в метро и вижу красивые лица, я с огромным трудом себя сдерживаю, чтоб не подойти и не начать назойливо зазывать на свои фотосессии! – улыбается она.

Марина любит эффектные образы.Фото: СОЦСЕТИ

Лучшее время

В Петербурге Марина живет с 18 лет. Приехала сюда из далекого Мирного. Говорит, сразу влюбилась в город на Неве и решила здесь остаться.

- Я тогда устроилась в Метрострой. Работала на компрессорных станциях. Там же и с мужем познакомилась, - рассказывает Марина. – До сих пор живем. Мне очень повезло с ним. Недавно фотограф снимал меня в музее, а муж, чертыхаясь, два часа таскал за нами свет. Всегда мне помогает. Или прибегаю я с очередного фотопленэра вся чумазая, грязная, голодная, а он борщ приготовил. И спрашивает меня – «будешь?». Здорово же!

Блестящий красно-золотой костюм с корсетом и юбкой Марина любезно разрешила примерить.Фото: Олег ЗОЛОТО

У Марины с супругом две дочери и пять внучек. Старшая дочь живет в Москве, младшая ездит между Петербургом и Лугой. Время, когда дети выросли, а сама она на пенсии, Марина считает лучшим в своей жизни.

- Мне 57, и это прекрасно. Старость – это прекрасно! Хотя бы потому, что мы до нее дожили, - рассуждает она. – Главное в этот период, чтобы было чем заняться. Вот я никому не надоедаю, не являюсь обузой – меня еще фиг поймаешь. Недавно вот пошла на курсы изготовления шляпок. Для моих фотосессий очень подходящее дело. А если бы ничего этого не было, я бы все равно что-то придумала – пошла бы учиться фламенко.