Валентина Одоева - ленинградский интеллигент и настоящий герой

Всю свою жизнь Валентина Одоева посвятила воспитанию молодежи в духе любви к Родине и памяти о Великой Победе. И если говорить в преддверии 8 Марта о женщинах, то о таких стоит сказать особенно.

Наверное, по сравнению с тем же Михаилом Бобровым, многие годы своей работы в СПбГУП являвшимся живым кумиром для педагогов и студентов, жизненный путь Валентины Павловны не насыщен столь же невероятными, фантастическими эпизодами. Но любовь окружающих - награда за регулярный, повседневный героизм. Когда человек отдает всего себя служению избранным идеалам совершенно бескорыстно, по совести, во имя новых поколений молодежи и не оставляет свои благородные дела, даже когда делать их становится кажется, уже невозможно просто физически.

На Лужском рубеже

Валентине Одоевой было 16 лет, когда началась война. В июне 1941 года она вместе с матерью поступила в 4-ю дивизию народного ополчения и была направлена на строительство Лужского оборонительного рубежа. Оказалась на оккупированной территории. Юношей и девушек там не арестовывали, а просто хватали, как скот. В 1943-м Валентина дважды сумела сбежать из пересыльных лагерей, где формировали эшелоны для отправки молодежи на каторгу в Германию, а после снятия блокады вернулась в Ленинград.

Окончив библиотечные курсы при Ленинградском государственном библиотечном институте имени Крупской и курсы повышения квалификации при Министерстве культуры в 1944-1945 годах, Валентина Павловна стала работать в Ленинградском областном управлении культуры и профсоюзных учреждениях культуры. Лишь спустя 20 лет, в 1964-м, Одоева решила получить высшее образование и поступила в Высшую профсоюзную школу культуры (ныне СПбГУП). В 1968 году Валентина Павловна окончила обучение и осталась в вузе, но уже как педагог.

В должности старшего преподавателя, затем доцента Одоева проработала в университете почти 30 лет. Попутно, с 1970-го, она возглавила Совет ветеранов войны и труда вуза. С 1986 года помогала делать первые шаги в педагогике сегодняшнему ректору СПбГУП Александру Запесоцкому. Многим помогала.

Валентина Одоева вместе с председателем Совета попечителей СПбГУП и главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Фото предоставлено СПбГУП.

С заботой о прошлом - во имя будущего

Работала Валентина Павловна отлично. Мирная жизнь радовала, но память о страшной войне не стиралась. Душа болела за пережитое.

Всероссийское движение клубов «Поиск», помогающее в деле идентификации и достойного захоронения павших за Родину, зародилось по инициативе Валентины Одоевой. Ее усилиями были восстановлены четырнадцать сельских и городских библиотек, а затем открыты четыре крупных и множество локальных музеев боевой славы. Самый известный музей - «Невский пятачок», работа которого дала старт военно-историческому движению в Советском Союзе.

Организовала музей Одоева и в стенах родного вуза. В 1996 году вышла на заслуженный отдых, но научно-педагогическую и военно-историческую работу не прекратила: помогает музеям, проводит встречи ветеранов, участвует в работе Всероссийского совета ветеранов войны и труда.

- Валентина Павловна передает молодежи бережное отношение к отечественной культуре и истории, - отмечают в университете.

Ветеран чувствует любовь коллектива Гуманитарного университета проф- союзов. И в том, что уже многие годы практически сто процентов выпускников СПбГУП достойно трудоустраиваются, что работодатели видят в них приличных порядочных людей, Одоева видит и частичку своего труда.

- И у меня, и у всего университета Валентина Павловна вызывает благоговейное восхищение. Какое-то особое счастье жить рядом с представителем того героического поколения. Подготовить к взрослой жизни достойных продолжателей дела Даниила Гранина, Михаила Боброва, Валентины Одоевой - одна из наших важнейших задач, - говорит ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий.