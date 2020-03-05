«Комсомолка» проводила зиму разудалой Масленицей на Елагином острове

В минувшие выходные вся страна отмечала Масленицу - вкусный и шумный праздник, который так любят и дети и взрослые. 1 марта, в первый день весны, повсюду пекли блины, водили хороводы и жгли чучело масленицы. Уже много лет подряд одной из главных площадок народных гуляний в Петербурге становится ЦПКиО имени Кирова.

В этом году к празднованиям на Елагином присоединилась «Комсомольская правда в Петербурге». Для петербуржцев и гостей Северной столицы издательский дом и партнеры подготовили особенную развлекательную программу. Название нашей площадки - «Разудалая» - говорит само за себя. Были танцы и песни, молодецкие забавы, призы, дегустации и даже сражения воинов.

Зарядка для тела и мозгов

Масленица с «Комсомолкой» стартовала в час дня на площадке эстрадного театра. На разудалом празднике было чему удивиться. Открыли программу талантливые вокалисты известного петербургского проекта «Первый микрофон». Следом толпу зажег хоровой ансамбль «Цвет звука». Коллектив исполнил современные и народные песни а капелла. Еще одним украшением концертной программы стало выступление юной певицы Полины Бойковой. В свои одиннадцать лет вокалистка с оригинальным тембром является лауреатом и призером разных международных конкурсов.

Настроение гостям праздника не испортила даже погода, которая была далеко не весенней. Согреться помогал горячий чай и народные забавы: перетягивание каната, командные лыжи и прыжки в мешках. Последняя схватка вышла особенно жаркой. В чемпионате победил 10-летний школьник Вадим Щербаков. Мальчик оставил позади более взрослых и сильных соперников.

- Я сегодня пришел вместе со всей семьей - мамой, папой и двумя младшими сестренками. Для нас это традиция, мы постоянно празднуем Масленицу в парке, - поделился Вадим после победы. - Родители за меня болели. Выиграть в конкурсе было сложно. Бегать в мешках совсем непривычно.

Вадим Щербаков (слева) обогнал соперников и выиграл главный приз - чайник.Фото: Андрей ГАШЕВ

Победителей всех состязаний наградила компания «ХОРС», на протяжении 25 лет зарекомендовавшая себя как надежный производитель товаров из силикона из Санкт-Петербурга. Счастливчики, одержавшие победу, получили силиконовые формы для выпечки, наборы для завтрака, формы для производства шоколада - все лучшее для дома, здоровья и спорта.

Любимые продукты

К слову, зрители смогли размять не только тело, но и мозги. Свои непростые вопросы для чайной викторины подготовила сеть «Море чая». Блеснувшие знаниями петербуржцы получили в подарок призы от торговой марки «Птицы Цейлона».

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Все, кто хотел подкрепиться, спешили к палатке компании «Европром». Ведущий в стране производитель имитированной икры и рыбных риетов угощал всех желающих своей продукцией.

- У гостей Масленицы была возможность попробовать наши новинки. Петербуржцы уже давно знают наш «Крем-Фиш» - паштеты на основе различных видов рыбы и морепродуктов. В этом году компания запустила «Крем-Фиш. Тунец» с филе желтоперого тунца. Мы рады, что смогли представить его именно на Масленице, - рассказала директор по маркетингу компании «Европром» Яна Петыш. - Вторая наша новинка, которой мы очень гордимся, - соус с рыбой и морепродуктами. С ним любое блюдо (бутерброд, салат или гарнир) можно сделать более рыбным и вкусным.

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Любителей шопинга, волшебства и фотографии порадовала торговая марка «Слобода». Для петербуржцев она подготовила несколько тематических зон: блинные предсказания, фотозону с «музыкальными» блинами и уголок состязаний. Чтобы заработать подарок, участники соревновались в меткости и скорости.

- Сегодня каждый мог поучаствовать в игровом маршруте. У нас было три конкурса: набрасывание колец на большую пачку майонеза, поход в импровизированный супермаркет со списком продуктов и баннер для фотографий с бутафорией. После прохождения всех этапов участники получали призы - продукцию ТМ «Слобода», - поделилась ведущий маркетолог компании «ЭФКО» Александра Лукина.

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Жарко и зрелищно

Не остались без внимания и совсем юные гости Масленицы. Для них Angry Birds Activity Park установил увлекательную игровую зону. С помощью огромной рогатки и плюшевых птиц ребятишки тренировали меткость и сноровку: пытались сбить со своих мест таких же плюшевых свиней. Дети остались в восторге. Они не только оказались героями знаменитой компьютерной игры, но и получили скидку на посещение парка активного отдыха.

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Еще более захватывающим стало показательное выступление клуба исторической реконструкции «Вагрия». Его участники продемонстрировали бои воинов Руси на мечах и научили детей и взрослых необычным приемам.

- Клуб занимается спортивной подготовкой. Наши ребята через спорт приходят к историческому фехтованию, выступлениям и турнирам, - рассказал руководитель клуба Артем Талакин. - Сегодня мы показали, как дети через игру могут тренироваться и заниматься спортом.

Выступление клуба исторической реконструкции «Вагрия».Фото: Андрей ГАШЕВ

В семь вечера зрители отправились на главную площадь ЦПКиО имени Кирова. Под гул толпы и радостные крики там сожгли чучело масленицы. Полыхало хорошо. А это, как заверили в толпе, знак теплой весны.

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