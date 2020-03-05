Правнук Федора Достоевского прокомментировал новость о долге писателя в 240 тысяч евро перед немецким казино

О любви русского классика Федора Достоевского к казино знали многие. Но игромания спустя полтора века сыграла с Федором Михайловичем злую шутку. По СМИ громом прокатилась информация о некой табличке, которая украшала казино в Висбадене. Табло якобы гласило: Писатель Федор Достоевский должен заведению 240 тысяч евро. Эта вывеска, по слухам, возмутила зашедшего в игорную одного известного русского олигарха. Он якобы оплатил долг, потребовав снять позорную табличку со стены. «Комсомолка» узнала, что правда в этой истории и как поездка в казино Висбадена стала толчком для написания романа «Преступление и наказание».

«ВСЕМИ ДОЛГАМИ ЗАВЕДОВАЛА ВДОВА ДОСТОЕВСКОГО»

Новость о вековом долге писателя застала родственников Федора Достоевского врасплох. Семья русского классика до сих пор живет в Петербурге и охраняет память о Федоре Михайловиче. 44-летний праправнук автора «Преступления и наказания» удивился звонку «Комсомолки».

- Я таблоиды не читаю, но относительно такого большого долга могу сказать -едва ли, - пояснил «КП-Петербург» Алексей Достоевский. - Федор Михайлович, играя в казино, постоянно нуждался в средствах. И больших сумм не имел. Не будучи способным остановиться, он проигрывал, но всегда по малу. В самом заведении я не был. Знаю лишь, что в Баден-Бадене есть табличка: «Здесь играл Федор Достоевский». Но о долгах там ни слова. Да и это плохой маркетинговый ход на самом делать -вешать на казино табличку о чьем-либо проигрыше.

Федор Достоевский крупно проиграл в казиноФото: Артем КИЛЬКИН

- Говорят, что все долги Федора Достоевского достались его родственникам, вы бы в таком случае знали о непогашенном проигрыше?

- На самом деле, да, общеизвестно, что он всю жизнь писал авансом, получая деньги вперед, - поделился праправнук писателя. –Федор Михайлович выплачивалдостаточно большие долги по делам скоропостижноскончавшегося старшего брата. И содержал его многочисленную семью. Из нужды он выбрался буквально в последний год своей жизни. В это время он был достаточно обеспечен. И даже если что-то после его смерти оставалось, то его вдовой Анна Григорьевнойденьги были выплачены. Ведь все права по изданиям перешли ей. И она активно этим занималась. Не скажу что в большом достатке жила. Но ей хватало на себя, на свою семью. Вдова писателя содержала мемориальную комнату Федора Михайловича в Историческом музее в Москве и помогала школе имени Достоевского в городе Старая Русса. Поэтому относительно долгов, перешедшим к потомкам, я уверен, что их нет.

- То есть, если бы долг перед казино был, Анна Григорьевна его бы выплатила?

- Да. Со всеми, кому был должен ФедорМихайлович, имела дело его жена. Зная исключительно творческий склад характера Федора Михайловича, она брала на себя общение с кредиторами, издательские дела, деловое общение. Она очень ревновала память своего мужа, поэтому относилась очень внимательно к таким вещам. Едва ли такой долг мог существовать.

Федор Достоевский занял деньги у Тургенева Фото: Василий Перов/Государственная Третьяковская галерея, А. А. Харламов/Государственный Русский музей

Сейчас в казино Висбадена нет таблички о вымышленном долге Достоевского. Но один из залов назван в честь писателя. Об этом сообщают россияне, бывавшие в этом казино.

- Я была в этом казино в октябре 2019 года, никаких табличек про долг писателя я там не видела, - пояснила «КП» россиянка Елена Федорченко. – Могу сказать лишь то, что один из залов назван в честь Достоевского.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь Волгин, президент фонда Достоевского:

«После проигрыша занял деньги у Тургенева»

- Имеется в виду лето 1865 года, когда Федор Михайлович действительно жил в Висбадене. И там он был в очень тяжелом положении. Он проигрался в пух и прах. Ему не давали в долг обед в гостинице, грозили лишить свечки и чая. Чтобы выбраться оттуда, он пишет Герцену, Тургеневу, просит денег. Тургенев выслал 50 талеров вместо просимых 100, Герцен ничего не прислал. Этот долг Федор Михайлович не отдавал ему 11 лет, хотя занял на три недели. После писатель обратился к барону Врангелю – своему другу по Сибири. Он тоже присылал помощь, чтобы Достоевский мог выехать из Висбадена. Никаких займов у казино писатель не делал. Там такой вывески не было. Я сам там был и видел лишь табличку, оповещающую что здесь играл Федор Достоевский.

Но, как оказалось, эта поездка в Германию оказала влияние на творчество русского классика.

- Это безденежье послужило толчком к написанию романа«Преступления и наказание», - продолжает Волгин. –Федор Михайлович пишет письмо редактору «Русского вестника» Каткову с заявкой на этот роман, излагает сюжет будущего произведения. И просит 300 рублей аванса. И Катков высылает 300 рублей, что и спасает Достоевского. Это один из трагических моментов жизни писателя,когда он абсолютно без денег. Он ведь в этом казино сначала выиграл 12 тысяч франков, а потом все проиграл до копейки. «До гульки», как он говорил. Самое интересное, что через год Федор Михайлович пишет «Игрока». Диктует роман Анне Григорьевне.В этом романе заключена вся анатомия игры, весь ужас, все взлеты и падения. Достоевский изложил эту страсть.