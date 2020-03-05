Петербуржец добровольно сдался в карантин по коронавирусу ради жены

К общежитию медицинской академии имени Мечникова "Северная" в Санкт-Петербурге весь день не подступиться. Снаружи здание осаждали журналисты, изнутри оборону держала охрана, одетая, помимо привычной униформы, в целлофановые накидки и защитные маски. Причина такого ажиотажа - карантин: еще 4 марта общежитие полностью изолировали от внешнего мира из-за итальянского студента, подхватившего в Милане китайский коронавирус.

"МАСКИ РАСКУПИЛИ КИТАЙЦЫ"

- Вчера у нас был просто дикий наплыв студентов, - посетовал корреспонденту "Комсомолки" фармацевт из аптеки напротив. - Часов с трех они начали идти. И шли до самого закрытия. Брали антисептики, салфетки, антибактериальное мыло - много, штук по пять и того и другого в одни руки. Просили еще маски, но у нас их три недели назад подчистую раскупили китайцы.

Известно, что заболевший коронавирусом студент из Милана, приехал в медакадемию в Петербурге по обмену.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе со студентами в карантине сидят врачи из академии Мечникова. Минимум на две недели они оставили родных и друзей и, упаковавшись едой и сменным бельем, поселились в изолированном здании. Нравится такое положение дел, понятно, не всем, но и деваться некуда. Зато кормят по расписанию - три раза в день к общежитию подвозят готовую еду в пластиковых контейнерах. Разгрузкой занимаются крепкие парни - и тоже все как один в защитных костюмах.

- Кроме того, три раза в день сюда приезжают врачи из Центра гигиены и эпидемиологии, - объяснила журналистам женщина, руководившая разгрузкой продуктов. - Берут мазки из носа и зева на анализ. Больше ничего не могу сказать, ну, простите - я подписку давала!

В общежитии установлены строгие меры безопасности. Если кто-то из студентов затемпературит или засопливит - его предписано тут же отправлять в больницу имени Боткина. На всякий случай. Вчера днем так уже уехал на свой личный карантин в инфекционном боксе еще один студент - помимо тех пятерых, о которых сообщалось ранее.

За состоянием жителей общаги будут пристально наблюдать медики.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛЮБОВЬ В ИЗОЛЯЦИИ

Но даже в такой обстановке может найтись место для настоящей любви. В какой-то момент к черному входу подъехало такси. Из салона выбрался молодой парень с охапкой цветов, бережно завернутых в бумагу, и принялся доставать огромные пакеты с продуктами.

- Мужики! - позвал он нас с фотографом - рук на все парню явно не хватало. - Не поможете?..

Пока таскали провиант, разговорились. Оказалось, молодой человек по имени Андрей (имя изменено - прим.ред.) приехал к жене.

- Она позвонила мне утром и сказала, что их закрывают на карантин, - рассказал наш собеседник. - Я сразу помчался в магазин, а потом сюда. Решил, что если пережидать, то вместе.

Выходить на улицу студентам запрещено. Если только на балкон.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Андрея, он с женой из города Кемерово. Там ребята познакомились, сыграли свадьбу, а потом решили вместе переехать в Санкт-Петербург. Вместе они уже год.

Решение сдаться в карантин, признался парень, далось ему не очень-то легко. Мало того, что боязно - черт его знает, чего от этого вируса ждать - так еще и нужно было в максимально короткие сроки уладить кучу проблем. Кое-как Андрей успел решить вопрос с учебой. А вот что делать с работой - молодой человек трудится медбратом в одной из городских больниц - он пока не придумал.

ВОЙТИ МОЖНО, ВЫЙТИ НЕЛЬЗЯ

Чтобы пережидать карантин с комфортом, парень накупил в магазинах себе и жене продуктов - тушенки, мяса, яиц, морсов и так далее. Весь набор, с трудом уместившийся в трех огромных пакетах, влетел семье в копеечку - вышло семь тысяч рублей на все про все.

- Ну а куда деваться? - пожимает парень плечами. - Единственное - подарок на восьмое марта не успел купить, только цветы. Ну да ничего - будет еда как подарок!

Даже грузчики, которые привезли студентам еду, в защитных костюмах.Фото: Артем КИЛЬКИН

Закончив с пакетами, парень постучался в дверь. Открыл ему охранник - тоже в маске, но уже без накидки. На вопрос "можно войти?" хмыкнул:

- Войти можно. Только выйдете вы не раньше, чем через две недели. Вы это понимаете?

- Понимаю! - с готовностью отозвался Александр, подхватил пакеты с "подарками" и шагнул внутрь. Дверь за ним закрылась.

Ради жены петербуржец добровольно ушел на карантин в общежитии медакадемии.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в общежитии "Северная" находится около 700 человек.

Где-то по городу бродит еще некоторое количество "потеряшек", не спешащих в карантин - их сейчас усиленно обзванивает деканат. В вузе нам сообщили, что не явившимся в качестве наказания оформят прогулы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764799" frameborder="0"></iframe> Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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