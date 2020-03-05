«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург

История с итальянским студентом, у которого подтвердился первый в Санкт-Петербурге случай заражения китайским коронавирусом, началась еще 29 февраля. Именно в этот день Рикардо Пизатти прилетел в Северную столицу. Это был первый в его жизни визит сюда: молодой человек участвовал в программе обмена Международной федерации ассоциаций студентов-медиков и уже с понедельника должен был приступить к практике – присутствовать на операциях, понемногу перенимать опыт. В аэропорту Пулково его встречала целая компания друзей.

- Там была я и трое моих однокурсниц, - рассказала «Комсомолке» в Петербурге» знакомая Рикардо, студентка медицинской академии имени Мечникова Евгения Машкова. – Из Пулково мы повезли его в уже всем известное общежитие на проспекте Просвещения.

На входе дежурят охранники в медицинских накидках и масках.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поскольку ректорат запретил куда-то вывозить итальянца с территории общежития, ему в честь встречи решили устроить небольшой праздник прямо там – «мини-масленицу». Все прошло хорошо, но уже в понедельник, 2 февраля, у Рикардо поднялась температура. Он обратился за помощью в университетскую поликлинику – и вот оттуда его увезли в больницу имени Боткина в специальной изолирующей капсуле. Следом за ним на карантин отправились сначала его друзья – всего четыре человека и наша собеседница в их числа – а потом и все общежитие целиком.

- Рикардо сейчас очень нелегко и очень неловко от всей этой ситуации, - признается наша собеседница. - К тому же персонал больницы абсолютно не разговаривает по-английски. Я держу с ним связь по WhatsApp, но стараюсь не заваливать вопросами.

Три раза в день изолированное общежитие на проспекте Просвещения посещают медики из Центра гигиены и эпидемиологии.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Евгении, молодой человек чувствует себя хорошо, хотя у него все еще держится температура. Также девушка рассказала, что в тот же день помимо Рикардо в Санкт-Петербург прилетел еще один студент из Италии. Сейчас он, как контактное лицо, тоже находится на карантине.

Напомним, общежитие медицинской академии имени Мечникова на Проспекте Просвещения изолировали от внешнего мира 4 марта. Внутри находится 703 студента. На карантине им предстоит провести как минимум две недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764799" frameborder="0"></iframe> Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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