«Реанимировали 45 минут»: Хаски, которого хозяева поили водкой, умер в Петербурге во время операции

Печальная новость пришла от волонтеров HuskyEkb: в одной из ветклиник Санкт-Петербурга умер щенок хаски Оскар, которого привезли сюда в ужасном состоянии из Екатеринбурга. Всю свою непродолжительную жизнь малыш питался пельменями и холодцом, а пил в основном водку - так развлекались над беззащитной собакой его прежние хозяева. Но когда у хвостатого начались серьезные проблемы со здоровьем, они просто притащили его усыплять. Тут-то к истории и подключились зоозащитники, решившиеся побороться за жизнь 5-месячного хаски.

Несмотря на то, что Оскар был в критическом состоянии и практически не стоял на лапах, петербургские ветврачи взяли его на операцию, которую назначили на 4 марта.

Очаровательный Оскар изо всех сил цеплялся за жизнь.Фото: СОЦСЕТИ

Сотни неравнодушных людей держали кулачки за маленького, но очень стойкого и отважного песика. Однако прежние хозяева настолько искалечили его, что спасти Оскара не удалось. Во время операции у него началось кровотечение, а потом остановилось сердце.

- 45 минут вручную его реанимировали и качали сердце, но оно так и не стало биться самостоятельно, - сообщает в соцсетях куратор малыша Анастасия. - Не помогли ни препараты, ни старания врачей. Оскара больше нет с нами. Пишу, а у самой стадия отрицания.

До такого ужасного состояния Оскара довели хозяева, которым он, как все собаки, очень доверял и любил.Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Ребята, изо всех сил пытавшиеся спасти малыша, просят не беспокоить их в ближайшее время. Хотят в тишине оплакать своего питомца.

- Мы были уверены, что все получится, ведь так часто нам удавалось обмануть смерть и вытянуть собаку, и эта новость нас полностью разбила, мы не можем успокоиться, - пишет Анастасия. - Оскар, мы очень старались, малыш, правда! Мы запомним тебя на всю жизнь, наш маленький ангел...