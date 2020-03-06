2020-03-06T16:04:24+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Евгений Робертович Рысин: Клиника «Лазарет»

Врач психиатр-нарколог, участник номинации «Петербургский доктор года»
Любовь Холопова
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Евгений Рысин: «Мой врачебный стаж позволяет видеть значительный прогресс буквально во всех областях медицины».Евгений Рысин: «Мой врачебный стаж позволяет видеть значительный прогресс буквально во всех областях медицины».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Евгений Робертович в медицине уже 35 лет, из них 30 – в психиатрии-наркологии. Свой профессиональный путь доктор начал еще на 4-м курсе института, как врач скорой медицинской помощи. После окончания ВУЗа продолжил работу на «скорой» врачом бригады интенсивной терапии.

– Вот там и сформировались те профессиональные качества, которые и по сей день помогают мне принимать ответственные и быстрые решения, – говорит Евгений Робертович. – В наркологии я оказался достаточно случайно (но нисколько по этому поводу не сожалею). Поводом послужило предложение от очень известного нарколога – ему нужны были специалисты со «скоропомощным» опытом.

Евгений Рысин - автор метода противорецидивной терапии «Фотосенсорный ритмо-блок», успешно применяемой в клинической практике с 1992 года. Участник программ по внедрению новых медицинских подходов в лечении больных, страдающих зависимостями – «Точка трезвости», «Меньше пить». Постоянный участник региональных, всероссийских и международных конференций по вопросам наркологии. А еще доктор Рысин много сил и времени уделяет популяризации медицинских знаний – регулярно участвует в телевизионных и радиоэфирах, публикуется в СМИ, в социальных сетях.

– Мой врачебный стаж позволяет видеть значительный прогресс буквально во всех областях медицины. Когда я начинал работать, трудно себе было представить, что больным острым инфарктом миокарда будут производить стентирование коронарных артерий в совершенно рутинном режиме. Что операции по поводу аппендицита и холецистита будут массово проводиться методом эндовидеохирургии. Что некоторые виды злокачественных опухолей перестанут быть стопроцентно летальными, – говорит доктор.

За годы работы у доктора Рысина накопилось много интересных историй… и не только в области наркологии! Фото: Олег ЗОЛОТО

За годы работы у доктора Рысина накопилось много интересных историй… и не только в области наркологии!Фото: Олег ЗОЛОТО

Евгений Рысин вложил много сил в создание и организацию лечебной работы в клинике «Лазарет», особенно в области внедрения современных практик и информационной поддержки лечебного процесса. Сейчас он является заместителем главного врача клиники «Лазарет»

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию? – Вопрос выбора профессии не был мучительно-долгим, хоть я и не рос непосредственно во врачебной семье. Правда, среди близких родственников врачи были, и, надо сказать, достаточно заслуженные и известные. Безусловно, много читал о врачах, что тоже помогало сделать выбор.

Какие открытия в вашей отрасли медицины вы считаете самыми полезными и перспективными? – Важный прорыв в определении новых подходов к лечению алкогольной зависимости следует связывать с принципиально новым этапом в развитии медицинской науки. В 1970-м году в эксперименте на крысах было определено активное вещество тетрагидропапаверолин в стволе мозга подопытных животных после введения им этилового спирта. Дальнейшие исследования позволили создать препараты, непосредственно блокирующие рецепторы головного мозга, отвечающие за получение эйфоризирующего эффекта при употреблении алкоголя.

Что вы считаете своим главным достижением в профессии?

– С точки зрения именно профессиональных достижений, я бы назвал авторский метод «Фотосенсорный ритмо-блок». Его применение в практике наркологии с 1992 года позволяет судить об эффективности и результативности. За годы проведения лечения этим методом сменилось уже два поколения аппаратуры, метод постоянно модифицируется и модернизируется.

– В своей практике вы наверняка сталкиваетесь с множеством интересных историй. Можете поделиться хотя бы одной из них?

– Конечно, за годы работы накопилось огромное количество интересных и поучительных клинических случаев. За каждым из них не только судьба пациента, но и благополучие его близких. А расскажу я об очень необычном обращении, случилось это более десяти лет назад. На амбулаторный приём пришла пара – немолодые уже люди, выглядят очень солидно, но подавленно. Главный «фигурант» - мужчина, крупный, с волевыми чертами лица и явной неуверенностью во взгляде. Сопровождающая его супруга – во всех проявлениях – само олицетворение тревоги. Устроились у стола, молчат. Я: - Ну, расскажите, какая проблема привела к врачу? Оба молчат, нервничают. Немая пауза, достойная МХАТа с БДТ. Резко выдохнув, мужчина начинает свой рассказ: - Доктор, если позволите, я начну издалека… Киваю головой в знак согласия. - Несколько лет назад я был в командировке во Франции и оказался на парфюмерном аукционе. Там я купил авторский парфюм по совершенно заоблачной цене – вещь абсолютно уникальную. Вернувшись в Питер, я с гордостью преподнёс жене этот ценный подарок, который сделал от чистого сердца. А, человек я, как вы, доктор, понимаете, пьющий. Страдаю запоями. Но к врачам не обращался, хватало сил и здоровья выползать из запоев самостоятельно. А тут после очередного запоя, когда «трубы горели», сил выйти за спиртным не было (а супруга предусмотрительно ликвидировала весь домашний бар), я взял и… выпил флакон этих самых коллекционных духов…

И тут «скупая мужская слеза» скатилась с его щеки, а жена так просто разрыдалась. В общем, это была та последняя капля, которая и подвигла пациента обратиться к врачу. Так он принял одно из самых серьёзных решений в своей жизни. Останавливаться на описании лечения не стану, важно то, что сегодня этот немолодой уже человек трезв, в семье мир и благополучие. А духи – да Бог сними, это вклад в успех (так считает супруга пациента).

Одним из своих главных профессиональных достижений Евгений Рысин считает создание метода «Фотосенсорный ритмо-блок». Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из своих главных профессиональных достижений Евгений Рысин считает создание метода «Фотосенсорный ритмо-блок».Фото: Олег ЗОЛОТО

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

Я коренной петербуржец-ленинградец, город в моей жизни значит очень много. Каждое утро, выходя на работу, я здороваюсь со своим любимым Смольным собором и Невой (повезло жить в месте с «открыточным видом»). А вообще врач в Петербурге, как бы это пафосно ни звучало – носитель особой интеллигентности и духовности, чему и стараюсь соответствовать все 35 лет своей лечебной и общественной деятельности.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

- по телефону: 8 (812) 604-70-03

- на сайте клиники «Лазарет»: www.lazaretspb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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