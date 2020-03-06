Евгений Робертович Рысин: Клиника «Лазарет»

Евгений Робертович в медицине уже 35 лет, из них 30 – в психиатрии-наркологии. Свой профессиональный путь доктор начал еще на 4-м курсе института, как врач скорой медицинской помощи. После окончания ВУЗа продолжил работу на «скорой» врачом бригады интенсивной терапии.

– Вот там и сформировались те профессиональные качества, которые и по сей день помогают мне принимать ответственные и быстрые решения, – говорит Евгений Робертович. – В наркологии я оказался достаточно случайно (но нисколько по этому поводу не сожалею). Поводом послужило предложение от очень известного нарколога – ему нужны были специалисты со «скоропомощным» опытом.

Евгений Рысин - автор метода противорецидивной терапии «Фотосенсорный ритмо-блок», успешно применяемой в клинической практике с 1992 года. Участник программ по внедрению новых медицинских подходов в лечении больных, страдающих зависимостями – «Точка трезвости», «Меньше пить». Постоянный участник региональных, всероссийских и международных конференций по вопросам наркологии. А еще доктор Рысин много сил и времени уделяет популяризации медицинских знаний – регулярно участвует в телевизионных и радиоэфирах, публикуется в СМИ, в социальных сетях.

– Мой врачебный стаж позволяет видеть значительный прогресс буквально во всех областях медицины. Когда я начинал работать, трудно себе было представить, что больным острым инфарктом миокарда будут производить стентирование коронарных артерий в совершенно рутинном режиме. Что операции по поводу аппендицита и холецистита будут массово проводиться методом эндовидеохирургии. Что некоторые виды злокачественных опухолей перестанут быть стопроцентно летальными, – говорит доктор.

За годы работы у доктора Рысина накопилось много интересных историй… и не только в области наркологии!Фото: Олег ЗОЛОТО

Евгений Рысин вложил много сил в создание и организацию лечебной работы в клинике «Лазарет», особенно в области внедрения современных практик и информационной поддержки лечебного процесса. Сейчас он является заместителем главного врача клиники «Лазарет»

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию? – Вопрос выбора профессии не был мучительно-долгим, хоть я и не рос непосредственно во врачебной семье. Правда, среди близких родственников врачи были, и, надо сказать, достаточно заслуженные и известные. Безусловно, много читал о врачах, что тоже помогало сделать выбор.

– Какие открытия в вашей отрасли медицины вы считаете самыми полезными и перспективными? – Важный прорыв в определении новых подходов к лечению алкогольной зависимости следует связывать с принципиально новым этапом в развитии медицинской науки. В 1970-м году в эксперименте на крысах было определено активное вещество тетрагидропапаверолин в стволе мозга подопытных животных после введения им этилового спирта. Дальнейшие исследования позволили создать препараты, непосредственно блокирующие рецепторы головного мозга, отвечающие за получение эйфоризирующего эффекта при употреблении алкоголя.

– Что вы считаете своим главным достижением в профессии?

– С точки зрения именно профессиональных достижений, я бы назвал авторский метод «Фотосенсорный ритмо-блок». Его применение в практике наркологии с 1992 года позволяет судить об эффективности и результативности. За годы проведения лечения этим методом сменилось уже два поколения аппаратуры, метод постоянно модифицируется и модернизируется.

– В своей практике вы наверняка сталкиваетесь с множеством интересных историй. Можете поделиться хотя бы одной из них?

– Конечно, за годы работы накопилось огромное количество интересных и поучительных клинических случаев. За каждым из них не только судьба пациента, но и благополучие его близких. А расскажу я об очень необычном обращении, случилось это более десяти лет назад. На амбулаторный приём пришла пара – немолодые уже люди, выглядят очень солидно, но подавленно. Главный «фигурант» - мужчина, крупный, с волевыми чертами лица и явной неуверенностью во взгляде. Сопровождающая его супруга – во всех проявлениях – само олицетворение тревоги. Устроились у стола, молчат. Я: - Ну, расскажите, какая проблема привела к врачу? Оба молчат, нервничают. Немая пауза, достойная МХАТа с БДТ. Резко выдохнув, мужчина начинает свой рассказ: - Доктор, если позволите, я начну издалека… Киваю головой в знак согласия. - Несколько лет назад я был в командировке во Франции и оказался на парфюмерном аукционе. Там я купил авторский парфюм по совершенно заоблачной цене – вещь абсолютно уникальную. Вернувшись в Питер, я с гордостью преподнёс жене этот ценный подарок, который сделал от чистого сердца. А, человек я, как вы, доктор, понимаете, пьющий. Страдаю запоями. Но к врачам не обращался, хватало сил и здоровья выползать из запоев самостоятельно. А тут после очередного запоя, когда «трубы горели», сил выйти за спиртным не было (а супруга предусмотрительно ликвидировала весь домашний бар), я взял и… выпил флакон этих самых коллекционных духов…

И тут «скупая мужская слеза» скатилась с его щеки, а жена так просто разрыдалась. В общем, это была та последняя капля, которая и подвигла пациента обратиться к врачу. Так он принял одно из самых серьёзных решений в своей жизни. Останавливаться на описании лечения не стану, важно то, что сегодня этот немолодой уже человек трезв, в семье мир и благополучие. А духи – да Бог сними, это вклад в успех (так считает супруга пациента).

Одним из своих главных профессиональных достижений Евгений Рысин считает создание метода «Фотосенсорный ритмо-блок».Фото: Олег ЗОЛОТО

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Я коренной петербуржец-ленинградец, город в моей жизни значит очень много. Каждое утро, выходя на работу, я здороваюсь со своим любимым Смольным собором и Невой (повезло жить в месте с «открыточным видом»). А вообще врач в Петербурге, как бы это пафосно ни звучало – носитель особой интеллигентности и духовности, чему и стараюсь соответствовать все 35 лет своей лечебной и общественной деятельности.

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