«Объясни девчонке, что в ее интересах молчать»: Как устроено тайное сообщество педофилов в даркнете

На протяжении вот уже по меньшей мере десяти лет в даркнете - сегменте Интернета, который недоступен обычным браузерам и поисковикам, - существуют анонимные форумы педофилов. Любители мальчиков и девочек делятся секретами «соблазнения» и историями «развлечений» с пятилетними детьми, рассуждают о том, что педофилия - это полезно, и дают советы «начинающим». «Комсомолка» разбиралась, почему это происходит в паре кликов мышкой от нас и никто из правоохранителей этого не замечает?

«КОГДА ИГРАЛИ, БЫЛО УДОБНО ЗАЛЕЗАТЬ ЕЙ ПОД ФУТБОЛКУ»

Попасть в даркнет - задача несложная. На то, чтобы это сделать, у нас уходит не больше десяти минут. Еще столько же требуется, чтобы по ключевым словам найти нужный сайт. Педофилы даже не шифруются - шокирующая информация лежит практически в открытом доступе.

На одном только форуме из некольких рассеянных по даркнету сидит около 5 000 человек. За семь лет его существования они успели оставить больше 190 0000 сообщений.Фото: Артем КИЛЬКИН

Форум (один из нескольких), который мы изучали, по сетевым меркам далеко не молодой: судя по сообщениям «постоянных посетителей», он появился на просторах даркнета еще в 2013 году. А до этого пережил еще пять «реинкарнаций». Количество участников - 4912 человек! Количество сообщений, оставленных ими за семь с лишним лет, - почти 190 000. Список активных тем пополняется ежедневно - практически в любой момент времени на форуме кто-нибудь да сидит. Почти у всех на аватарках - маленькие девочки, фотографии или рисунки. Записи пользователей порой откровенно пугают.

«Жила-была соседская восьми-, а потом и девятилетка, - делится один из них «историей из жизни». - Заходила в гости, делала уроки, смотрела фильмы. Девочка была боевая, любила драться. Так и говорила: давай поборемся. Лежали друг на друге, сзади, спереди, сидели, прыгали, сопели, щекотали, пыхтели, терлись. Пока бесились, было удобно залезть ей под футболку, помять грудь, иногда и в штаны - промежность».

«Анонимное» сообщество педофилов вовсе не производит впечатления «кружка по интересам». Скорее уж системы - четкой, последовательной и очень развитой. Достаточно сказать, что под свои нездоровые увлечения его участники пытаются подвести научную и философскую базы и даже отмечают - пусть и негласно - свои собственные «праздники».

Признания пользователей с тайного форума порой откровенно пугают.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«Поздравляю вас с днем педо гордости! Он называется «день Алисы». В апреле 1997 года основатель ныне недействующего сайта Pedophile Liberation Front (PLF) под ником TheSlurp придумал отмечать его каждый год 25 апреля, - «просвещает» участников один из «старожилов». - В годовщину знакомства Чарльза Доджсона (Льюиса Кэрролла) с Алисой Лидделл в 1856 году».

ДЕВОЧКИ - «БЕЛКИ», МАЛЬЧИКИ - «ЗАЙЦЫ»

Есть у завсегдатаев сообщества и своя терминология, появившаяся, судя по отдельным записям, много лет назад и уже успевшая устояться. Маленьких девочек они называют «белки». Маленьких мальчиков - «зайцы». Девочки старше тринадцати многими считаются уже «старыми» и негодными для «соблазнения».

Начитавшись вдоволь, мы решаем провести эксперимент - регистрируемся на форуме и создаем новую тему. Пишем выдуманную историю о парне, который влюбился в десятилетнюю девочку, но боится к ней подойти. Реакция не заставляет себя долго ждать - уже спустя несколько минут тема начинает обрастать сообщениями. Становится ясно: педофилы из даркнета не просто стереотипные неопрятные дядечки, роняющие слюну при виде очередной нимфетки. Эти люди умеют и любят играть на психологии детей.

"Опытные" педофилы охотно раздают советы новичкам, одним из которых прикинулся наш корреспондент.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«Улучи момент, подсядь к ней на скамейку, улыбнись слегка, заведи с ней разговор о погоде, спроси, чему сейчас в школе учат, - принимается «обучать» нас один из постоянных обитателей темной сети. - Выведи на прогулку киску, собачку, поросенка (это можно выяснить, подслушав разговоры, если она тусует с подружками). Если на площадке появляется в одно время, приходи периодически к ней. Можешь проследить ее маршруты, чтобы заявить при «случайной» встрече: «Какое совпадение, что мы опять встретились!» Это все, конечно, обман, но у меня не раз так выходило, что общие пункты находились и я даже влюблялся в ее бестолковых идолов».

ЗОНА ХИЩНИКОВ

Слово за слово, разговор становится куда более откровенным. Нам советуют приобрести одноразовый телефон с симкой, зарегистрированной на «какого-нибудь бомжа», освоить анонимайзеры и научить ими пользоваться девочку. Некоторые рекомендуют свести знакомство с родителями - представиться репетитором или спортивным тренером. Параллельно затрагиваем - аккуратно, ощупкой - вопрос интима. Наши собеседники охотно подхватывают тему. Складывается впечатление, что для завсегдатаев форума затащить в постель маленькую девочку - все равно что выпить за обедом чашку кофе.

О своих пристрастиях пользователи заявляют, совершенно не стесняясь. Будто знают - им за это ничего не будет.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«Лизать можно и без подготовки, - «наставляет» нас один из старожилов. - Главное - объясни девчонке, что молчать и все отрицать - это в ее интересах. <…> Десять лет - это много, я занимался делами с девчатами вдвое меньшими».

По счастью, пользователь, хвастающийся «делами» с пятилетними девочками, оказался типом разговорчивым. От имени все того же робкого педофила мы постучались к нему в личные сообщения. Быстро завязался диалог - парень (ему, судя по некоторым его же собственным сообщениям, не больше тридцати) охотно поделился историями из жизни и рассказал, как он стал педофилом сам. Как взрослые извращенцы завлекают маленьких девочек и мальчиков, реальные ли истории публикуются на форуме, что о тайном сообществе в даркнете думают эксперты по кибербезопасности и, самое главное, как уберечь ребенка от «любителей помладше» - читайте во второй части нашего материала.