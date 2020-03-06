2020-03-06T16:31:01+03:00
Здоровье

Libresse против предрассудков: бренд представил новое позиционирование

Компания решила создать мир, в котором женщины будут чувствовать себя свободно и свободно говорить о менструации
Степан СТЕПАНОВ
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Libresse против предрассудков. Фото предоставлено компанией Essity.Libresse против предрассудков. Фото предоставлено компанией Essity.
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В преддверии Международного женского дня бренд товаров для женской гигиены Libresse, входящий в портфель международного производителя гигиенических товаров, компанию Essity, представил новое глобальное позиционирование. Миссия Libresse – создать мир, в котором женщины будут жить без табу вокруг V-зоны (интимной зоны) и смогут открыто говорить о менструации, ведь это абсолютно нормально.

Менструация сопровождает миллионы женщин большую часть их жизни, но, тем не менее, большинство из них стесняются говорить на эту тему. Согласно опросу компании Essity, проведенному в 2018 году, 47% россиянок испытывают сложности даже с произнесением термина «менструация», предпочитая заменять его другими словами, а 9 из 10 женщин делают все возможное, чтобы скрыть факт менструации. Для команды Libresse такая удручающая статистика стала основой для переоценки миссии бренда и постановки новых целей и задач.

Фото предоставлено компанией Essity.

Фото предоставлено компанией Essity.

Борьба со стереотипами и табу, в числе которых менструация, стоит в основе слогана компании Essity «улучшать жизни людей каждый день». С помощью проведения просветительских мероприятий, построения открытого диалога, сотрудничества с международными здравоохранительными организациями, ответами на вопросы своей аудитории на сайте бренда и в группах в социальных сетях о менструации компания избавляет женщин и окружающих от предрассудков и мифов.

Фото предоставлено компанией Essity.

Фото предоставлено компанией Essity.

- Создать мир, в котором женщины чувствуют себя свободно, разрушая табу, связанные с V-зоной - вот, что мы хотим поддержать этим крупнейшим перезапуском, - говорит коммерческий директор подразделения потребительских товаров компании Essity в России Торстен Хубнер. - Это не просто смена логотипа и дизайна упаковки, это создание сильной позиции бренда. - Россия всегда была в списке стран, в которых тема менструации считается одной из самых табуированных в обществе, поэтому для нас так важно реализовать все поставленные цели и задачи на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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