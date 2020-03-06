Сын Виктора Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

Сын лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя Александр разрешил певице Полине Гагариной исполнять композицию «Кукушка», написанную его отцом. Ответ Александра Цоя сама Гагарина опубликовала на страничке в «Инстаграме».

- На ваш запрос относительно прав на песню «Кукушка» могу ответить следующее: наследниками исключительных прав Виктора Цоя являюсь я и мои родные. Певица Полина Гагарина на законных основаниях исполняет песню «Кукушка», - написал в ответе Сын Виктора Цоя.

Он также отметил, что есть и другие кавер-версии культовой песни, которые также законно исполняет, к примеру Земфира. А для указания Ольга Кормухиной автором исключительных прав на песню «Кукушка» нет оснований.

Напомним, что в октябре 2019 года певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной за то, что последняя исполняла «Кукушку» в версии, которая очень похожа на ее вариант, записанный в 2012 году

- Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино»заявляла Кормухина в эфире НСН.

При этом автором ее варианта указаны она и композитор Александр Белов. Версию, которую пела Гагарина и которая вошла в саунд-трек фильма «битва за Севастополь» (2015 г.), создал Константин Меладзе.

Эксперты, сличавшие оба произведения, к единому мнению не пришли.

Завершится ли судебная тяжба теперь, после заявления Александра Цоя, покажет время.