2020-03-06T16:33:09+03:00
Звезды

Сын Виктора Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

Ранее на певицу в суд подала другая исполнительница Ольга Кормухина, которая считает, что Гагарина «украла» ее кавер-версию культовой песни
Петр КИБЕР
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Полине Гагариной разрешили и дальше петь "Кукушку".Полине Гагариной разрешили и дальше петь "Кукушку".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сын лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя Александр разрешил певице Полине Гагариной исполнять композицию «Кукушка», написанную его отцом. Ответ Александра Цоя сама Гагарина опубликовала на страничке в «Инстаграме».

- На ваш запрос относительно прав на песню «Кукушка» могу ответить следующее: наследниками исключительных прав Виктора Цоя являюсь я и мои родные. Певица Полина Гагарина на законных основаниях исполняет песню «Кукушка», - написал в ответе Сын Виктора Цоя.

Он также отметил, что есть и другие кавер-версии культовой песни, которые также законно исполняет, к примеру Земфира. А для указания Ольга Кормухиной автором исключительных прав на песню «Кукушка» нет оснований.

Напомним, что в октябре 2019 года певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной за то, что последняя исполняла «Кукушку» в версии, которая очень похожа на ее вариант, записанный в 2012 году

- Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино»заявляла Кормухина в эфире НСН.

При этом автором ее варианта указаны она и композитор Александр Белов. Версию, которую пела Гагарина и которая вошла в саунд-трек фильма «битва за Севастополь» (2015 г.), создал Константин Меладзе.

Эксперты, сличавшие оба произведения, к единому мнению не пришли.

Завершится ли судебная тяжба теперь, после заявления Александра Цоя, покажет время.

gagara1987gagara1987
Сын Виктора Цоя дал разрешение Гагариной петь "Кукушку"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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