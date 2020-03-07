Пробоину в лодке задраят, оружие вмиг разберут: Как тренируются первый женский экипаж ВМФ России

Этим хрупким девушкам по плечу любые боевые задачи. Сегодня в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ учатся сорок прекрасных барышень со всей России. В этом году состоится их первых выпуск. Кроме того, к лету к выполнению боевых задач на Черноморском флоте приступит первый в истории ВМФ России боевой женский экипаж. В преддверии 8 Марта журналист «Комсомолки» своими глазами увидел, на что способна прекрасная половина человечества.

В ОГОНЬ И В ВОДУ

Раздается гулкий звук сирены, и из пробоины в броне отсека начинает хлестать вода. Кажется, этот поток собьет с ног любого, но только не команду из четырех первокурсниц военно-морского университета. Резвые девчушки в считанные минуты справляются с проблемой и мокрые и озябшие с триумфом выбираются из помещения, где только что случился учебный потоп.

- Мы это только второй раз проделываем, - улыбается матрос Валерия Деркачева. - Невероятные ощущения и огромный опыт. Мы, когда сюда поступали, знали, что все будет серьезно. И это самое интересное!

Справляться с нештатными ситуациями на кораблях и подводных лодках девушки учатся наравне с парнями. Единственная поблажка - при имитации подтопления прекрасным дамам подают воду с чуть меньшим давлением.

- В остальном у нас все одинаково, - говорит Валерия, - и чтобы справиться с задачей, важна командная работа. Мы сразу берем себя в руки и стараемся действовать слаженно.

Тот же подход и при тушении пожаров. Здесь тоже все по-настоящему. По легенде, на боевом корабле загорелся щиток и курсантки должны справиться с возгоранием, пока огонь не охватил весь отсек.

Чтобы устранить течь, девушки должны строго выполнять алгоритм. Здесь как никогда помогает слаженная командная работа.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОПЯТЬ СИРЕНА

- Подготовиться к разведке аварийного помещения! - громко объявляет командир. Девушки, одетые в пожарную форму и респираторы, вооружившись огнетушителем, бесстрашно идут в огонь. По условиям учений с первого раза огонь не поддался, нужно размотать рукав. Девчонки бойко с этим справляются и быстро тушат пламя. В норматив уложились. Задача выполнена на отлично.

- Не страшно ни капельки, - делится второкурсница Валерия Хвостова. - Мы делаем это постоянно и, когда нам этот навык пригодится, обязательно справимся. Тащить огнетушитель не тяжело, разматывать рукав несложно. Мы сильные девушки.

«ЦЕЛЬ ВВЕДЕНА»

Чтобы поступить в Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ, девушки проходили строгий отбор. В этом году конкурс составил девять человек на место. Милым барышням нужно было сдать физподготовку, пройти психологические испытания и предъявить результаты ЕГЭ.

- Подготовка девушек у нас ничем не отличается от подготовки парней, - поясняет начальник Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ Ильяс Шигапов. - Они учатся по тем же программам, живут по тому же распорядку дня. Но могу сказать, что девушки более внимательные, ответственные, более настойчивые и усидчивые, чем парни, и практически все отличницы.

Сейчас в институте учится почти две тысячи парней и сорок девчонок. Все дамы получают образование на факультете систем автоматизированного управления. В этом году первая женская пятерка получит дипломы. Служить девушки будут в центрах управления флотов и в подразделениях защиты информации. Правда, на суше. Но не потому, что женщина в море - к несчастью, а потому, что их навыки нужны именно здесь. Задачи сложные и ответственные - следить, чтобы кораблям ничего не угрожало. А если опасность все-таки есть - определить, какое оружие нужно использовать.

Ольга Руднева.Фото: Олег ЗОЛОТО

То же самое девушки делают в учебных классах, сидя перед мониторами.

- Оператор три, обнаружена цель надводная, чужая, цель ввести в систему! - раздается голос командира.

- Цель введена! - тут же отвечает оператор три, а точнее - четверокурсница Виктория Чередниченко.

Виктория Чередниченко из семьи военных. Девушка с детства мечтала о море.Фото: Олег ЗОЛОТО

Службу во флоте она выбрала, взяв пример с родителей. О море девушка мечтала с детства. Говорит, хотя график и напряженный, свободное время все же есть.

- У нас тут много чем можно заниматься, - рассказывает Виктория. - Есть спорткомплекс, где мы играем в волейбол, плаваем, учимся самбо, есть клуб, где девушки поют и танцуют. В увольнения ходим по графику, а отпуск у нас две недели зимой и месяц летом.

Время есть и на то, чтобы всегда прекрасно выглядеть. Все девушки с опрятными прическами, легким макияжем и аккуратным маникюром, который не мешает работать с оружием и разбирать-собирать автоматы.

Тушить пожар девушкам не страшно, ведь они отрабатывают это постоянно.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДАМЫ НА «РАПТОРЕ»

Пока у девушек-курсантов идут плановые занятия, в их университете проходят обучение старшие боевые подруги. Анна Брикез и Юлия Курочкина входят в состав первого в истории ВМФ женского экипажа боевого корабля. Анна и Юлия - связистки в зенитно-ракетном полку Черноморского флота. Но вскоре они сменят профиль и уже к лету приступят к своим обязанностям на катере «Раптор» - новейшем патрульном судне ВМФ России.

Анна и Юлия отрабатывают эвакуацию с аварийного катера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Анна и Юлия отрабатывают эвакуацию с аварийного катера. Задача - доплыть до спасательного плота и забраться на него. Любопытно, что высшее образование у девушек гражданское. Анна - технолог пищевого производства, Юлия - экономист. Но обе грезили службой во флоте.

- Есть летные экипажи, есть танковые, а таких еще не было. Мы хотим попробовать, - говорит Анна. - Прошли отбор, прошли медкомиссию. Мы годны по всем показателям. Я уверена, что мы справимся.

В задачи девушек будет входить патрулирование и охрана акватории бухты.Фото: Олег ЗОЛОТО

В задачи девушек будет входить патрулирование и охрана акватории бухты. Вместе с ними на «Рапторе» будет работать механик, сейчас он проходит медкомиссию. Вскоре весь экипаж заступит на службу.- Сейчас XXI век, - подхватывает Юлия, - и мы можем доказать, что справимся с задачей не хуже мужчин. Два месяца мы будем учиться здесь, потом вернемся в Севастополь сдавать экзамены. И я жду не дождусь, когда мы уже приступим к работе.