2020-03-06T19:38:47+03:00
Звезды

«Постараюсь быть законопослушным»: Михаил Боярский объяснил, почему нарушает правила парковки в центре Петербурга

Народный артист отреагировал на жалобу адвоката в его адрес
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Неправильно припаркованное авто Михаила Боярского неоднократно замечали на Невском проспекте. Фото: t.me/MegapolisonlineНеправильно припаркованное авто Михаила Боярского неоднократно замечали на Невском проспекте. Фото: t.me/MegapolisonlineФото: СОЦСЕТИ
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Московский адвокат Александр Островский заявил, что подал жалобу на Михаила Боярского в генпрокуратуру. Юрист сообщил, что не может спокойно смотреть на то, как артист регулярно нарушает правила парковки в пешеходной зоне вблизи своего дома.

«Очень нагло Михаил Боярский ведет себя как автомобилист. Безнаказанность прогрессирует, и Бог весть до чего дойдет! Любая малоизвестная актриса будет задержана, тут же начнется шум-гам, а здесь знаменитый Боярский, такая интересная личность, и нарушает законодательство», - заявил Островский.

Последней каплей для юриста стал припаркованный на Зимнем мосту 12 февраля «Мерседес» Боярского, который простоял там всю ночь.

Мы попросили народного артиста прокомментировать данную ситуацию.

- Михаил Сергеевич, такое впечатление, что на вашем имени пиарятся все кому не лень...

- Пусть пишут, что хотят. Не стоит так близко к сердцу принимать. Я вообще не обращаю на это внимания.

- Можете объяснить почему так вышло с парковкой?

- Дело в том, что тогда на Дворцовой площади и на другой стороне Мойки шли съемки. Автомобили попросили переставить. Полицейские официально разрешили встать туда, куда раньше не позволяли. В этом месте вообще очень часто что-нибудь снимают. Спасибо за беспокойство. Я постараюсь быть законопослушным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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